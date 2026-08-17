El Departamento de Estado capacitará a su personal basado en el mérito y la habilidad en asuntos exteriores

Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano (Europa Press)

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El fin de la agenda de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la formación del Departamento de Estado de Estados Unidos marca un cambio que, según esa cartera, elimina ese enfoque de la capacitación y de los materiales de formación internos del personal. El organismo sostuvo que la medida busca restablecer criterios de mérito, rigor y rendición de cuentas, además de centrar la preparación en habilidades diplomáticas prácticas.

El texto oficial que comunica la decisión sitúa la incorporación de la agenda DEI en la administración anterior. También sostiene que ese enfoque había quedado integrado en la cultura institucional del Servicio Exterior.

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La cartera afirmó que esos objetivos y materiales desviaban la atención de metas de política exterior e introducían contenidos sobre identidad y raza en espacios de capacitación y gestión de personal.

Los argumentos del Departamento de Estado sobre la eliminación del programa

De acuerdo con el Departamento de Estado, la revisión identificó contenidos de diversidad, equidad e inclusión en planes de estudio y otros materiales de personal. La justificación oficial presenta esos elementos como incompatibles con los estándares que, según la cartera, deben regir la diplomacia estadounidense.

El texto añade que los diplomáticos debían concentrarse en funciones prácticas del servicio. También vincula la decisión con una reforma interna del Servicio Exterior de Estados Unidos.

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Los materiales y cursos que cita la revisión interna

Entre los ejemplos, el Departamento de Estado menciona una lista de lecturas para instructores del Servicio Exterior con textos de teoría crítica de la raza. Allí enumera títulos como “La fragilidad blanca y las reglas del compromiso”, “En defensa del saqueo”, “Cómo las lágrimas de las mujeres blancas oprimen a las personas de color”, “El caso a favor de las reparaciones” y “Cómo ser antirracista en la ayuda humanitaria”.

La revisión también cita una guía sobre cómo los oficiales del Servicio Exterior podían cumplir una métrica de ascenso vinculada a diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Ese documento los instaba a tratar esos asuntos con altos funcionarios de gobiernos extranjeros, mostrar apoyo a esa agenda y ampliar por cuenta propia sus conocimientos sobre DEI.

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Otro de los puntos mencionados es una caja de herramientas para instructores con sesiones sobre “privilegios de los blancos” y “raciscmo sistemático” en idiomas extranjeros. El texto menciona actividades como “Hablemos sobre la vida de los negros importa en Bangla”, una discusión sobre racismo sistémico en urdu, un ejercicio para incorporar terminología de Black Lives Matter en clases de hebreo y una práctica de representación sobre raza y racismo en Estados Unidos y otros países.

El Departamento de Estado también cita una lista de vocabulario que pedía a funcionarios evitar el término en inglés “illegal alien” al hablar de inmigración ilegal, al describirlo como problemático. Además, menciona una “Guía de inclusión” para instructores con materiales sobre el “día internacional del pronombre”, pronombres no binarios y un artículo sobre cómo afrontar acusaciones de microagresión.

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La revisión añade instrucciones para que funcionarios practicaran “microafirmaciones” con el fin de mitigar “sesgos inconscientes” y “microagresiones”. También indica que se incorporó un día y medio de instrucción dedicada a diversidad, equidad e inclusión en un curso de orientación del Servicio Exterior de cinco semanas y un día completo en un curso de fundamentos de diplomacia pública de cinco días.

La reforma del Servicio Exterior según el Departamento de Estado

En su tramo final, el texto define a los diplomáticos estadounidenses como la primera línea de respuesta del país frente a potencias hostiles, terroristas, tráfico de narcóticos, inmigración ilegal y otras amenazas a la seguridad y la prosperidad. Bajo ese marco, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó la eliminación de esos contenidos como parte de sus reformas de modernización del Servicio Exterior.

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La cartera señaló que esa reforma busca reordenar el cuerpo diplomático y mantener abierta la incorporación de nuevos aspirantes. El mensaje oficial convoca a estadounidenses con aptitudes para representar al país en el exterior a postularse al Servicio Exterior.