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En un inusual discurso, Xi Jinping admitió la crisis en China y recordó la represión a las protestas de Tiananmen

En el centenario del nacimiento de Jiang Zemin, responsable del desalojo violento de las manifestaciones estudiantiles que pedían más democracia en 1989, el mandatario chino elogió su “firmeza” y dijo que así enfrentará los desafíos de la actualidad

Xi Jinping, presidente de China (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)
Xi Jinping, presidente de China (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)
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La represión de Tiananmén de 1989 fue defendida por Xi Jinping en un discurso por el centenario del nacimiento de Jiang Zemin, a quien presentó como un dirigente que respaldó las decisiones “correctas” del Partido Comunista de China durante aquella crisis.

El líder chino elogió la decisión del partido de rechazar las demandas de los manifestantes y desalojar la plaza con tropas y tanques. También pidió actuar con un “espíritu de lucha indomable” y sostuvo que China podrá superar un momento exigente.

Ante miles de funcionarios y delegados en el Gran Palacio del Pueblo, Xi afirmó que China atraviesa tiempos difíciles, pero sostuvo que saldrá adelante.

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“Con un espíritu de lucha indomable y capacidades excepcionales, afrontaremos de forma activa grandes desafíos, ya sean mares agitados o incluso tormentas violentas”, dijo.

El mandatario también pidió defender con firmeza la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo del país. Según imágenes de la televisión estatal, asistieron los siete miembros del comité permanente del Politburó, junto con antiguos dirigentes del partido y del Estado.

Un hombre con camisa blanca y pantalones oscuros se para en una calle vacía frente a tres tanques militares de color verde y marrón. Se ven marcas viales en el asfalto
Un hombre solo se interpone valientemente frente a una columna de tanques durante las protestas de la Plaza de Tiananmen en Beijing, China, el 5 de junio de 1989, en esta foto tomada por Jeff Widener de Associated Press. (Jeff Widener / Associated Press)

Cómo la crisis de 1989 impulsó el ascenso de Jiang Zemin

En su discurso de 45 minutos, Xi repasó una larga lista de logros de Jiang. También incluyó una alusión poco habitual a Tiananmén.

“Entre la primavera y el verano de 1989, China vivió una grave conmoción política, y el camarada Jiang Zemin respaldó y aplicó con firmeza las decisiones correctas del Comité Central, con lo que mantuvo la estabilidad en Shanghái”, afirmó.

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La trayectoria de Jiang hacia la cima del poder quedó ligada a esa coyuntura. Tras la represión, sustituyó como secretario general del partido a Zhao Ziyang, a quien las autoridades veían como demasiado comprensivo con los manifestantes.

Para 1993, Jiang ya era el líder indiscutido de China. Gobernó entre 1993 y 2002, año en el que murió.

Una pantalla gigante muestra una grabación de noticias con un retrato del fallecido líder Jiang Zemin durante un evento conmemorativo por el centenario de su nacimiento, en Pekín, China (REUTERS/Tingshu Wang)
Una pantalla gigante muestra una grabación de noticias con un retrato del fallecido líder Jiang Zemin durante un evento conmemorativo por el centenario de su nacimiento, en Pekín, China (REUTERS/Tingshu Wang)

Tiananmén sigue siendo un tabú político en China

Las protestas comenzaron en abril de 1989 tras la muerte de Hu Yaobang, exlíder del Partido Comunista, a los 73 años. Parte de la población lo veía como un defensor de la liberalización, y su muerte el 15 de abril fue ampliamente llorada.

Días después, miles de estudiantes marcharon por Pekín para reclamar un gobierno más democrático en su honor. La concentración creció durante semanas en la plaza de Tiananmén hasta el 4 de junio de 1989, cuando tropas del Ejército Popular de Liberación abrieron fuego contra los manifestantes.

El asunto sigue entre los tabúes políticos más sensibles de China continental. Las imágenes de la matanza se eliminan de forma habitual de internet en China y hablar de lo ocurrido aún entraña riesgos.

La contribución de Jiang al respaldo de la decisión de reprimir las protestas también apareció en un documental de 12 episodios emitido la semana pasada por la televisión estatal para conmemorar su vida. La serie no mostró imágenes de las muertes que conmocionaron al mundo.

Un vehículo policial chino custodia la plaza Tiananmen en la actualidad (REUTERS/Maxim Shemetov)
Un vehículo policial chino custodia la plaza Tiananmen en la actualidad (REUTERS/Maxim Shemetov)

El homenaje a Jiang en medio de desafíos económicos y geopolíticos

La etapa de Jiang coincidió con una fuerte expansión económica y con la apertura del país al exterior. Ese proceso culminó con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, con apoyo de Estados Unidos.

Después llegó un periodo de crecimiento intenso y de mejora de las relaciones entre Estados Unidos y China. Sin embargo, en los últimos años el vínculo bilateral se deterioró por disputas comerciales recurrentes y una rivalidad geopolítica mayor.

La segunda reunión de Xi con el presidente de Estados Unidos Donald Trump está prevista para finales de septiembre. En esa cita se espera que ambos aborden comercio, inteligencia artificial y Taiwán, entre otros asuntos.

En el mismo discurso, Xi afirmó que la vida de la población sigue mejorando, pese a que los datos muestran una desaceleración del crecimiento económico. Cerró su intervención con un mensaje de continuidad política y de confianza en que China avanzará hacia las metas que reivindica el partido.

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