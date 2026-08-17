Lo que Hayden Panettiere confesó en sus memorias antes de morir: abuso, adicción y la custodia de su hija

Las memorias de Hayden Panettiere revelan episodios de abuso, adicción, depresión posparto y la pérdida de la custodia de su hija (REUTERS/Grand Central Publishing)

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Las memorias de Hayden Panettiere contienen una serie de revelaciones sobre abuso, adicción, depresión posparto y la pérdida de la custodia de su hija.

El libro, titulado This Is Me: A Reckoning y lanzado el pasado 19 de mayo en el Reino Unido y Estados Unidos, es un relato sin filtros sobre los momentos más oscuros de la vida de la actriz.

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Conocida por sus papeles en Héroes y Triunfos robados, la estrella murió a los 36 años, apenas tres meses después de la publicación del libro.

La vez que la trataron como una “prostituta de lujo”

Una de las revelaciones más perturbadoras del libro describe un episodio de 2009, cuando Panettiere tenía 19 años.

Una amiga la invitó al sur de Francia y la llevó a bordo de un superyate alquilado por una semana.

"This Is Me: A Reckoning" se publicó el 19 de mayo en el Reino Unido y Estados Unidos y salió tres meses antes de la muerte de la actriz a los 36 años (Grand Central Publishing)

Un día, esa misma amiga la condujo a un camarote donde había “un famoso cantautor británico treintañero tumbado en una cama”, sin camisa y cubierto de cintura para abajo por sábanas.

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La amiga le susurró al oído que quería que se metiera en la cama con él. Panettiere obedeció, pero antes de que ocurriera nada, el corazón le empezó a latir con fuerza.

Le dijo al hombre: “Mira… no sé qué te habrá dicho ella, pero esto no va a pasar".

Saltó de la cama, corrió hacia su habitación, reservó un hotel y se marchó.

Sobre su amiga, escribió: “Me había confiado sus secretos, me había mimado y me había tratado como a su mejor amiga; luego me trató como a una prostituta de lujo”.

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En la publicación, Panettiere contó que en 2009 una amiga la llevó a un superyate en el sur de Francia y la empujó a meterse en la cama con un cantautor británico (NBC)

El ganador del Oscar que se exhibió ante ella

Meses antes del episodio en el yate, y también con 19 años, Hayden Panettiere vivió otro momento que describió como perturbador.

En una fiesta privada organizada por esa misma amiga, conversaba con un grupo de hombres “de 45 años” cuando sintió sus miradas sobre ella y decidió irse.

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Mientras se ponía el abrigo, uno de los hombres se le acercó con el pretexto de tener “un gran trozo de chicle en los pantalones”.

La artista bajó la vista y escribió en el libro: “Miré hacia abajo y me estremecí. Los testículos de ese respetado actor premiado asomaban por la cremallera abierta de su pantalón”.

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No identificó al hombre, a quien describió únicamente como “actor y director ganador del Oscar”.

Hayden Panettiere también relató que un actor y director ganador del Oscar se exhibió ante ella en una fiesta privada cuando ella tenía 19 años (REUTERS/Andrew Kelly)

Siete transfusiones de sangre y una depresión posparto

El libro también aborda la experiencia de Panettiere tras el nacimiento de su hija Kaya, en 2014.

El parto estuvo marcado por una hemorragia que requirió siete transfusiones de sangre y una intervención quirúrgica.

En los meses siguientes, la actriz —que tenía entonces 25 años— no logró establecer el vínculo que esperaba con su hija.

“Siempre había escuchado que las madres sienten un amor instantáneo en el momento en que ponen los ojos en su bebé, pero yo no sentí nada”, escribió.

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Describió ese estado como “un apagón total de emociones, como si mi alma estuviera muerta. No era yo misma, pero el problema era que no sabía quién se suponía que debía ser”.

Tras el nacimiento de Kaya en 2014, la estrella sufrió una hemorragia, recibió siete transfusiones de sangre y fue operada (X/@haydenpanettier)

Rehabilitación por adicciones

Diagnosticada con depresión posparto cuando Kaya tenía cuatro meses, Hayden Panettiere comenzó un tratamiento que trajo consigo nuevas complicaciones.

Explicó que la medicación la sostenía a duras penas: “Para ayudarme con el insomnio tenía medicamentos, del tipo realmente potente que me habían recetado en el tratamiento”.

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El resultado era un círculo sin salida: si no los tomaba, no podía dormir; si los tomaba, dormía demasiado.

“Entré a rehabilitación adicta a una sustancia y salí completamente dependiente de otra”, relató.

La depresión posparto y la medicación derivaron en nuevas dependencias, y Hayden Panettiere escribió que entró a rehabilitación adicta a una sustancia y salió dependiente de otra (REUTERS/Danny Moloshok)

Alcoholismo como rutina

La adicción al alcohol se convirtió en el mecanismo con el que Panettiere intentó sobrellevar su estado. El problema se agudizó cuando retomó su papel en la serie Nashville.

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“Son las 6 de la mañana y estoy intentando emborracharme”, escribió. “Lo primero en lo que pensé al despertar fue en el alcohol. No en mi hija, no en mi trabajo, ni en el resto de mi vida”.

Años después, ya en recuperación, reflexionó sobre el costo de esa etapa: “Siempre me he esforzado por ser una persona positiva, pero lloro todas las horas que pierdo a causa de la adicción, mis relaciones rotas y mis seres queridos que ya no están”.

La custodia de su hija cedida a su expareja

En 2018, cedió la custodia de Kaya —que en ese momento tenía tres años— a su exprometido, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, de 50 años.

La niña había vivido con su padre desde pequeña, mientras la actriz libraba sus batallas contra la adicción y los problemas de salud mental.

En 2018, Hayden Panettiere cedió la custodia de Kaya a Wladimir Klitschko y asumió la responsabilidad por sus problemas de adicción y salud mental (Instagram)

“Recuerdo cada segundo de ese día. Cada maldito segundo. Ninguna madre puede olvidar ni un solo detalle del día en que firmó la entrega de su hijo”, escribió.

Panettiere aclaró en el libro que no culpa a Klitschko por sus errores: “Quiero dejar claro que no culpo a Wlad de ninguno de mis fallos; asumo toda la responsabilidad de mi parte en nuestra relación y de mis carencias como madre. Wlad es una de las personas más valientes que he conocido y un verdadero héroe en muchos sentidos”.

Sobre la vida sin su hija bajo el mismo techo, escribió: “No vivir con ella cada día ha sido la experiencia más desgarradora de mi vida. Extraño a Kaya tanto que me duele el corazón, pero sé lo afortunada que soy de ser su mamá”.