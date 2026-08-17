Vence el plazo de 60 días que Trump le dio a Irán: “El objetivo principal es y será siempre que no pueda tener arma nuclear”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Ken Cedeno/Archivo)

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Venció el plazo de 60 días que fijó en junio Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para poner fin a la guerra con Irán y alcanzar un pacto sobre su programa nuclear, pero el lunes no había avances visibles. Ese mismo día, Trump volvió a afirmar que Teherán no puede tener un arma nuclear, mientras seguía muy reducido el tránsito en el estrecho de Ormuz y persistía la presión sobre los precios del combustible.

Al expirar el plazo, las partes seguían más alejadas que en junio. Tampoco había señales de un compromiso para reabrir el estrecho ni de que hubieran comenzado negociaciones nucleares detalladas, en un escenario que mantiene limitado el tránsito marítimo y presiona el mercado energético.

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Trump reiteró su postura en una publicación de Truth Social. “El Objetivo principal es, y siempre será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera, forma o modo, un Arma Nuclear”.

Trump posteó en su red social que "El objetivo número es, y siempre será, que Irán no pueda tener de ninguna manera un arma nuclear" (Captura Truth Social)

El acuerdo firmado en Versalles en junio había fijado ese plazo para cerrar la guerra con Irán y resolver la disputa sobre sus actividades nucleares. Al llegar el lunes, ambas partes seguían más lejos que entonces.

Las conversaciones, en la medida en que existen, se han centrado en reabrir Ormuz y levantar el bloqueo estadounidense sobre Irán. 60 días después, no habían aparecido señales de un compromiso sobre el estrecho.

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Washington tampoco tiene una salida sencilla del conflicto que inició junto con Israel. Acceder a las nuevas exigencias iraníes implicaría aceptar que Teherán controle una vía por la que antes de la guerra pasaba una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo.

La propaganda iraní insiste en fomentar la guerra total: una pancarta con una imagen del presidente de EEUU, Donald Trump, junto a un sistema de misiles iraní en la plaza Azadi de Teherán (Majid Asgaripour/WANA -West Asia News Agency- vía REUTERS/Archivo)

Un acuerdo provisional que quedó prácticamente deshecho

El pacto de junio, llamado Memorando de Entendimiento, pedía suspender todas las operaciones militares y abría un plazo de 60 días para un acuerdo permanente. También contemplaba reabrir el estrecho de Ormuz y dejaba a Irán un papel definido de forma vaga para facilitar el tránsito.

Teherán se aferró a esa cláusula para reclamar el control de la vía marítima. Una semana después de la firma, Irán empezó a disparar contra embarcaciones en una ruta junto a la costa de Omán supervisada por el ejército estadounidense.

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Estados Unidos respondió con ataques contra Irán, que replicó con ataques contra países árabes que albergan fuerzas estadounidenses, como Jordania, Kuwait y Baréin. Después, Washington canceló las exenciones que permitían a Irán vender petróleo en el mercado internacional y Trump restableció el bloqueo de los puertos iraníes.

Cada parte acusó a la otra de violar el acuerdo de junio, del que casi no queda nada. Aunque los combates bajaron de intensidad, la tregua vinculada en Líbano entre Israel y Hezbollah se ha mantenido en gran medida mientras tropas israelíes ocupan amplias zonas del sur del país.

También chocan las versiones sobre si aún hay contactos. Funcionarios iraníes sostienen que dejaron de negociar con Estados Unidos en junio, aunque admiten mensajes por medio de intermediarios, mientras Trump asegura que las conversaciones continuaron y a veces habla de avances.

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Pakistán tuvo un papel clave en la mediación del acuerdo de junio y expresó la semana pasada su esperanza de una prórroga. Tahir Andrabi, portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, afirmó: “No estamos cerrando el capítulo. Pakistán está haciendo esfuerzos totales para llevar a las dos partes a la mesa de negociaciones”.

Así está la circulación por el estrecho de Ormuz este 17 de agosto, según Marine Traffic (Captura de la agencia Reuters)

El pulso por Ormuz agrava la presión sobre el petróleo

A principios de este mes, Irán presentó una lista de exigencias para reabrir el estrecho. Entre ellas figuran el fin del bloqueo estadounidense, la retirada de fuerzas de Estados Unidos de los alrededores de Irán y reparaciones por los daños de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

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Irán también ha dicho que controlaría el paso mediante un acuerdo que negocia con Omán y que el estrecho ya no volverá a funcionar como una ruta abierta y sin peajes como antes de la guerra. Trump rechaza esas condiciones, sostiene que Teherán debería pagar reparaciones y afirma que Estados Unidos controla el estrecho.

Un avión aterriza sobre la pista del USS Lincoln, el portaaviones de EEUU que lidera la flota y el bloqueo a los puertos de Irán (Europa Press)

A la vez, los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen han empezado a atacar petroleros saudíes en el mar Rojo. Esa ofensiva amenaza otra ruta comercial que se había usado para aliviar parte de la presión causada por el cierre de Ormuz.

El tránsito por el estrecho, que aumentó de inmediato tras el acuerdo provisional, ha vuelto a una pequeña fracción de su nivel anterior a la guerra. Cuanto más dure esta situación, mayor será la presión sobre los precios del combustible y de otros bienes, con efectos fuera de Oriente Medio.

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La economía iraní ha quedado golpeada por la guerra y el aislamiento, y la inflación se ha disparado. Sin una cesión de alguna de las partes, el margen de maniobra de ambos bandos seguirá reduciéndose.