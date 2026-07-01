Qué cambia desde julio en Nueva York y Nueva Jersey: las normas que impactan en la vida diaria

Desde julio de 2026, Nueva York y Nueva Jersey aplican cambios normativos sobre cobertura de salud, licencias laborales y bicicletas eléctricas (Reuters)

Julio marcó el inicio de una serie de cambios normativos con impacto directo en cobertura de salud, licencias laborales y reglas de circulación para bicicletas eléctricas en Nueva York y Nueva Jersey, con fechas de aplicación escalonadas desde el 1 de julio de 2026.

En Nueva York, el movimiento más amplio se concentró en el Plan Esencial (Essential Plan, Plan Esencial). El Departamento de Salud del Estado de Nueva York informó que, tras la aprobación federal de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS), el estado terminará su Exención de Innovación Estatal de la Sección 1332 (Section 1332 State Innovation Waiver) y regresará a la autoridad del Programa Básico de Salud (Basic Health Program, BHP).

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Según el comunicado oficial, la transición preserva la cobertura del Plan Esencial para aproximadamente 1,3 millones de neoyorquinos con ingresos por debajo del 200% del umbral federal de pobreza.

El mismo comunicado oficial precisó que “la mayoría” de los aproximadamente 450.000 neoyorquinos actualmente inscritos a través de los beneficios del Plan Esencial pasará a ser elegible para Planes de Salud Calificados (Qualified Health Plans) desde el 1 de julio de 2026. La agencia advirtió que esas personas podrían enfrentar primas más altas, deducibles y mayores costos de bolsillo.

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De acuerdo con el Departamento de Salud estatal, el cambio responde a modificaciones de política federal y se vincula con la ley presupuestaria federal H.R. 1 (H.R. 1, legislación presupuestaria federal), que —según el organismo— eliminó el financiamiento de la expansión del Plan Esencial.

El estado señaló que trabaja con aseguradoras para que quienes migren de un Plan Esencial a un plan del mercado individual a mitad de año tengan el deducible reducido a la mitad.

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Qué cambia en Nueva York para vendedores ambulantes desde el 1 de julio

Nueva York ofrecerá desde el 1 de julio de 2026 unas 2.200 nuevas solicitudes anuales de licencias de supervisión para vendedores ambulantes de comida durante cinco años (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

En la ciudad de Nueva York, el Departamento de Salud local también avanzó con un cambio operativo en el sistema de habilitaciones para vendedores ambulantes de comida.

Según la información publicada en el sitio oficial de la agencia, desde el 1 de julio de 2026 se ofrecerán 2.200 solicitudes nuevas por año de licencias de supervisión (supervisory licenses) durante 5 años, en cumplimiento de leyes locales.

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El organismo explicó que la licencia de supervisión permite solicitar permisos para operar carros o camiones de comida, y que las solicitudes se ofrecerán primero a personas que ya estaban en listas de espera creadas en 2022. La misma publicación oficial indicó que, una vez agotadas esas listas, el Departamento de Salud creará nuevas listas de espera.

Reglas en Nueva Jersey para bicicletas eléctricas y los nuevos trámites

Nueva Jersey abrió turnos para tramitar licencias y registros de bicicletas eléctricas, y exige tener al menos 15 años y una licencia específica o de conducir vigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Nueva Jersey, la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (New Jersey Motor Vehicle Commission, NJMVC) informó que desde el 26 de junio de 2026 comenzó a otorgar turnos para tramitar licencias y registros para operar bicicletas eléctricas, de acuerdo con una ley identificada como P.L.2025, c.285, sancionada en enero de 2026. La agencia recomendó consultar su guía oficial para conocer requisitos y pasos del trámite.

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En su comunicado, la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey señaló que el término e-bike (e-bike, bicicleta eléctrica) se usa comúnmente para abarcar tanto a la bicicleta eléctrica de baja velocidad (low-speed electric bicycle) como a la bicicleta motorizada.

En su comunicado, la NJMVC también detalló condiciones de uso: para operar una bicicleta eléctrica en Nueva Jersey, los conductores deben tener al menos quince años y contar con una licencia específica para bicicletas eléctricas o una licencia de conducir vigente.

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En cuanto a la documentación, la comisión indicó que todas las e-bikes deben registrarse ante la NJMVC, pero que solo las bicicletas motorizadas requieren cobertura de seguro; las bicicletas eléctricas de baja velocidad no la exigen.

El organismo añadió que el registro puede completarse en una sola visita, con formulario, prueba de identidad, prueba de seguro de responsabilidad civil (cuando corresponda) y prueba de propiedad.

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La ampliación de la licencia familiar con protección laboral en Nueva Jersey

Las enmiendas a la Ley de Licencia Familiar de Nueva Jersey amplían desde el 17 de julio de 2026 la protección laboral y reducen los requisitos de antigüedad y horas trabajadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

También en Nueva Jersey, desde el 17 de julio de 2026 entrarán en vigor enmiendas a la Ley de Licencia Familiar de Nueva Jersey (New Jersey Family Leave Act, NJFLA).

La Oficina del Fiscal General del estado, a través de su División de Derechos Civiles (Division on Civil Rights, DCR);, publicó que la legislación firmada el 17 de enero de 2026 amplía el acceso a la licencia con protección laboral.

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Según la guía oficial, las enmiendas extienden la cobertura a empleados de empleadores privados con quince o más trabajadores, al reducir el umbral desde 30, y mantienen la cobertura para empleados de agencias estatales o locales de cualquier tamaño.

Además, según la guía oficial, se reducen los requisitos de antigüedad y horas trabajadas para acceder a la licencia: de 12 meses con al menos 1.000 horas trabajadas en el último año a 3 meses con al menos 250 horas en ese período.

Según TIME, cerca de 450.000 neoyorquinos perderán su cobertura actual desde el 1 de julio de 2026 por cambios en el Plan Esencial. The Guardian también informó sobre el impacto del recorte y el proceso de transición hacia planes del mercado individual.