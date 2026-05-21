Cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en Nueva York y Nueva Jersey en 2025

Emma se consolida como el nombre de niña más popular en Nueva York y Nueva Jersey según la Administración del Seguro Social en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emma lideró en 2025 la lista de nombres de bebé más registrados tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, según la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), organismo federal de Estados Unidos.

Entre los varones, el primer puesto correspondió a Noah en Nueva York y a Liam en Nueva Jersey, de acuerdo con el ranking anual elaborado a partir de solicitudes de número de Seguro Social.

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La base histórica sobre la que se apoya la estadística estatal es amplia: el organismo compila registros de nombres desde 1880 y publica cada año un ranking nacional junto con desgloses por estado. Esto permite comparar tendencias y observar cambios entre territorios vecinos a partir de registros administrativos.

En 2025, las listas de Nueva York y Nueva Jersey reflejaron un patrón casi paralelo: compartieron tres de los cinco nombres masculinos más frecuentes y cuatro de los cinco femeninos, con diferencias solo en los puestos finales del top cinco de cada género. Se constata, así, la preferencia sostenida por nombres cortos y fáciles de pronunciar, combinada con la permanencia de opciones tradicionales.

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Los cinco nombres más usados en Nueva York

Noah lidera entre los nombres masculinos en Nueva York, mientras que Liam ocupa el primer puesto en Nueva Jersey, marcando la diferencia en los ranking estatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Nueva York, el organismo ubicó a Noah como el nombre masculino más registrado en 2025. El top cinco para varones fue:

Noah

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Liam

Theodore

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Lucas

Oliver

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Entre las niñas, Emma encabezó allí el listado. El top cinco femenino quedó así:

Emma

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Olivia

Mia

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Sophia

Charlotte

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Esto responde a la pregunta central del ranking: cuáles fueron los nombres más populares del año en el estado. Según la Administración del Seguro Social, Noah lideró entre los varones y Emma quedó primera entre las niñas, dentro de una tendencia de continuidad observada también a nivel nacional.

En varones, Theodore ocupó el tercer puesto y refuerza el regreso de nombres clásicos a las preferencias. En el listado femenino, Emma repite liderazgo y comparte el grupo destacado con Olivia, Mia y Sophia; Charlotte completó el top cinco.

Los cinco nombres más usados en Nueva Jersey

Entre las niñas, Emma, Olivia, Mia y Sophia destacan como los nombres preferidos en Nueva York y Nueva Jersey, con variación solo en el quinto puesto de cada estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Nueva Jersey, el liderazgo masculino cambió: Liam fue el primer lugar en 2025, según el organismo. Así quedó el top cinco de varones:

Liam

Noah

Lucas

Luca

Joseph

Para las niñas, el estado también registró el liderazgo de Emma. El top cinco femenino resultó:

Emma

Mia

Olivia

Sophia

Isabella

La diferencia principal frente a Nueva York se detecta en los dos lugares finales del ranking masculino: Nueva Jersey incluye a Luca y Joseph, mientras que Nueva York presenta a Theodore y Oliver. En el lado femenino, solo cambia el quinto puesto: Isabella reemplaza a Charlotte.

El análisis muestra que ambos estados comparten la mayor parte del núcleo de nombres preferidos, aunque mantienen margen para pequeños cambios que modifican el top cinco sin afectar el liderazgo general.

En 2025, esto se reflejó con Emma como primera opción femenina en ambos territorios y Noah y Liam alternándose el primer puesto masculino según el estado.

Coincidencias y diferencias entre ambos listados

Comparar las listas permite medir las similitudes en los patrones de elección en estos estados vecinos. En varones, Nueva York y Nueva Jersey tuvieron en común a Noah, Liam y Lucas entre los cinco más usados. Las divergencias se verifican en que Theodore y Oliver aparecen en Nueva York, mientras que Luca y Joseph figuran en Nueva Jersey.

En niñas, la coincidencia aumenta: los estados comparten Emma, Olivia, Mia y Sophia, con Charlotte únicamente en Nueva York y Isabella en Nueva Jersey como quintas seleccionadas, respectivamente.

Esta estructura común, con rotaciones menores en el final de los rankings, muestra la continuidad de los principales nombres elegidos.

Cómo nació la lista anual y por qué se volvió una referencia

La lista anual de nombres más populares comenzó a publicarse en 1998, convirtiéndose desde entonces en una referencia para familias estadounidenses y estudios demográficos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la agencia conserva registros de nombres desde 1880, la publicación moderna de la lista comenzó en 1998, cuando el actuario Michael W. Shackleford creó el primer registro nacional motivado por la próxima llegada de su hijo y la búsqueda de un nombre poco común.

Este proyecto inicial se difundió como el documento oficial Actuarial Note 139. Desde entonces, el organismo actualiza anualmente las estadísticas nacionales y los listados por estado, con publicación habitualmente previa al Día de las Madres.

Hoy, las familias consultan esta fuente tanto para inspirarse como para evitar nombres recurrentes o elegir opciones alineadas con tendencias demográficas y sociales. El ranking mantiene su función como inventario verificable basado en registros administrativos.

Qué explica la repetición de nombres como Emma, Noah y Liam

Nombres como Liam, Noah, Olivia y Emma se sostienen en las primeras posiciones a escala nacional, aunque cada estado exhibe pequeñas variaciones. Según el texto de referencia, estas diferencias tienen vínculo con factores culturales, presencia de comunidades inmigrantes y tendencias difundidas por celebridades, series televisivas y redes sociales.

En Nueva York, el nombre Noah se expandió por su brevísima longitud y su pronunciación sencilla en diferentes idiomas, en línea con la diversidad lingüística del estado. Theodore, en tercer lugar, se asocia con el retorno de nombres clásicos.

En Nueva Jersey, se destaca la constancia de Liam en el primer puesto masculino y la inclusión de Luca dentro del top cinco, ejemplo del aumento de nombres breves y de influencia internacional.

Para las niñas, Olivia y Sophia conservaron lugares en la cima, Charlotte muestra crecimiento en Nueva York y Isabella se afirma como favorita en Nueva Jersey, conforme a la información consolidada por la agencia.