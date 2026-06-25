Cuánto cuesta registrar un auto por primera vez en Nueva York: los cargos obligatorios que sorprenden a los compradores

La matriculación inicial de un auto o una furgoneta en Nueva York incluye un cargo fijo obligatorio de USD 75 antes de sumar impuestos y tasas locales (REUTERS/Adam Gray)

En Nueva York, la matriculación inicial de un coche o una furgoneta tiene un piso de cargos obligatorios que puede encarecer la compra inicial incluso antes de sumar impuestos y tasas locales.

Entre esos costos figura un pago fijo de USD 75, que aparece en la lista de pagos del trámite oficial y se cobra además de la matrícula y de los tributos que correspondan al tipo de operación.

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Ese monto se descompone en dos cargos: USD 25 por las placas estándar del vehículo y USD 50 por el certificado de titularidad, el documento que prueba la propiedad.

Así lo especifica el estimador oficial de tarifas de la DMV del Estado de Nueva York, que enumera esos dos conceptos como pagos exigidos en una “original registration”, es decir, la primera vez que se registra un vehículo.

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Según el medio Time Out New York y el estimador oficial de tarifas de la DMV del Estado de Nueva York, los USD 75 no son una tasa optativa ni sustituyen otros cobros: se dividen en USD 25 por las placas estándar y USD 50 por el certificado de titularidad, y se suman al resto de cargos de la primera registración.

El estimador oficial de la DMV del Estado de Nueva York detalla que, además del pago por placas y del certificado de titularidad, la tarifa anual de registro integra la primera inscripción, un impuesto de uso del condado (county use tax) y el impuesto a las ventas (sales tax), entre otros conceptos.

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En el mismo apartado, el organismo aclara que el total depende de múltiples variables y que, por esa razón, es difícil fijar un costo único de antemano.

La DMV del Estado de Nueva York desglosa los USD 75 en USD 25 por las placas estándar y USD 50 por el certificado de titularidad (REUTERS/Adam Gray)

Aparece una diferencia para el lector: el cálculo no depende solo del precio del vehículo. La DMV enumera como factores que influyen en la cuenta final el peso, el tipo de vehículo, el condado de residencia, el tipo de combustible, la cantidad de cilindros (en algunos casos), el período de registro y el tipo de placa.

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Ese conjunto de variables explica por qué dos compradores pueden enfrentar facturas distintas aun cuando ambos deban pagar el mismo cargo fijo de USD 75.

También se trata de un gasto que aparece “al inicio” y no se diluye en el tiempo: el pago por placas y el certificado de titularidad se exige para completar el registro inicial, lo que puede sorprender a quienes calculan la compra solo con el precio del auto, el seguro y la matrícula.

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Matrícula por dos años y tarifa mínima de USD 32.50 para ciertos vehículos

El registro del vehículo en Nueva York puede emitirse por uno o dos años, con una diferencia de costo según el plazo elegido (REUTERS/Adam Gray)

Además del cargo fijo de USD 75, la estructura de registro en Nueva York incluye una inscripción que, en muchos casos, se emite por un período de dos años.

El propio estimador de la DMV del Estado de Nueva York contempla que el registro puede expedirse por uno o dos años, con una diferencia de costo asociada, por lo que el pago inicial no se limita a un solo ítem.

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En paralelo, el cuadro oficial de tarifas de registro para vehículos de pasajeros de la DMV del Estado de Nueva York fija un punto de partida para determinados casos: indica que la tarifa mínima por dos años para un vehículo con seis o más cilindros o para un vehículo eléctrico es de USD 32,50.

Ese piso se suma al resto de cargos del trámite —incluido, cuando corresponde, el pago por placas y por titularidad— y puede elevar el desembolso total según las características del vehículo y el período de inscripción elegido.

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Esa combinación —cargo fijo inicial, registro bianual y variaciones por características del vehículo— muestra que el costo de poner un auto en circulación puede aumentar rápido si el comprador no anticipa que el trámite incluye más de un componente obligatorio.