Más de 145 personas se enferman por un parásito transmitido por alimentos en 17 estados de EE. UU.

El brote de cyclosporiasis en Estados Unidos afecta a más de 145 personas desde mayo de 2026 y mantiene en investigación su fuente de contagio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un brote de cyclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, afecta a más de 145 personas en Estados Unidos desde mayo de 2026, según confirmaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El evento ha movilizado a organismos federales y estatales, con Nueva York como el estado con más casos, y mantiene activa la investigación para hallar la fuente del brote. La mayoría de los afectados no viajó al extranjero, lo que apunta a un alimento contaminado dentro del país.

Los CDC informaron, en su actualización oficial, que los casos confirmados se registraron entre el 1 de mayo y el 16 de junio de 2026. El organismo colabora con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y autoridades estatales para identificar el origen de la contaminación. El Departamento de Salud de Michigan emitió una alerta sanitaria tras detectar más de 170 casos en siete condados, y continúa la vigilancia epidemiológica en múltiples regiones. Según el CDC, el número real de afectados puede ser mayor, dado que no todas las personas buscan atención médica ni reciben diagnóstico.

PUBLICIDAD

La cyclosporiasis suele asociarse a la ingestión de productos frescos contaminados. Los brotes en Estados Unidos se presentan principalmente en primavera y verano, y en años anteriores estuvieron relacionados con cilantro, albahaca, frambuesas, arvejas chinas y mezclas de hojas verdes. El episodio actual se distingue por la dispersión geográfica y la ausencia, hasta el momento, de un producto señalado oficialmente como origen del brote.

¿Qué es la cyclosporiasis y cómo se contagia según el CDC?

La cyclosporiasis es una infección intestinal que se transmite por la ingestión de alimentos o agua contaminados con heces que contienen los quistes de Cyclospora cayetanensis. El CDC explica que el parásito necesita un periodo de maduración en el ambiente antes de volverse infectivo, por lo que la transmisión directa entre personas es improbable en los brotes registrados en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Según los CDC, los alimentos frescos, especialmente frutas y verduras consumidas crudas, representan el principal riesgo de contagio. Los brotes previos estuvieron relacionados con cilantro, albahaca, mezclas de hojas verdes, frambuesas y arvejas chinas. La agencia federal advierte que el lavado doméstico de estos productos no siempre elimina los quistes.

Los CDC advirtieron que las frutas y verduras frescas consumidas crudas representan el principal riesgo de contagio de cyclosporiasis y que el lavado doméstico no siempre elimina el parásito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas de la cyclosporiasis y cómo se diagnostica?

La cyclosporiasis se presenta principalmente con diarrea acuosa, a veces de carácter explosivo, y puede incluir dolor abdominal, náuseas, fatiga, pérdida de apetito y fiebre baja. El CDC detalla que los síntomas suelen aparecer entre dos días y dos semanas después de la exposición al parásito y pueden durar desde varios días hasta semanas si no se recibe tratamiento.

PUBLICIDAD

El diagnóstico de cyclosporiasis se realiza a través de un análisis de heces para identificar la presencia de Cyclospora cayetanensis. El CDC recomienda buscar atención médica ante síntomas persistentes, especialmente si hay deshidratación, fiebre o dolor abdominal. El tratamiento específico es el antibiótico trimetoprima-sulfametoxazol, aunque para personas alérgicas a las sulfas, solo se recomienda manejo sintomático e hidratación.

¿Cuántos casos de cyclosporiasis hay en Estados Unidos y en qué estados se han registrado?

Según el informe oficial del CDC publicado el 1 de julio de 2026, se confirmaron 145 casos de cyclosporiasis en al menos 17 estados. Nueva York es el estado con mayor cantidad de casos, con un rango de entre 31 y 80 afectados. Texas e Illinois notificaron entre 11 y 30 casos cada uno. Otros estados con casos confirmados son Alaska, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Louisiana, Massachusetts, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia y Wisconsin, con entre 1 y 10 casos cada uno.

PUBLICIDAD

En Michigan, el Departamento de Salud reportó más de 170 casos en siete condados, que se suman a la estadística nacional y han motivado la emisión de alertas a profesionales sanitarios, según comunicados oficiales. La vigilancia epidemiológica sigue activa y no se descarta la suma de nuevos casos o estados afectados en los próximos días.

La cyclosporiasis es una infección intestinal causada por Cyclospora cayetanensis que se transmite por alimentos o agua contaminados con heces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué alimentos están bajo sospecha y hay productos identificados como fuente del brote?

Hasta el momento, no se ha identificado un alimento específico como responsable del brote, según el CDC y la FDA. Las investigaciones continúan centradas en productos frescos, ya que los brotes previos en Estados Unidos estuvieron vinculados a vegetales y frutas consumidos en crudo. El CDC advierte que la identificación de la fuente suele requerir entrevistas epidemiológicas, análisis de muestras y rastreo de cadenas de distribución.

PUBLICIDAD

El CDC hace hincapié en que, aunque el lavado doméstico reduce el riesgo de contaminación, no garantiza la eliminación completa del parásito en los productos frescos. Por ello, se recomienda extremar las medidas de higiene en la manipulación y consumo de frutas y verduras.

¿Qué recomiendan los CDC y la FDA para prevenir la cyclosporiasis?

Los CDC y la FDA recomiendan:

Lavar minuciosamente todas las frutas y verduras frescas bajo agua corriente antes de comer, cortar o cocinar.

Evitar el consumo de alimentos o bebidas que puedan estar contaminados con materia fecal.

Consultar a un profesional de salud ante síntomas como diarrea prolongada, fiebre o deshidratación.

Seguir las alertas y recomendaciones de las autoridades sanitarias locales respecto a productos específicos si llegan a identificarse como fuente del brote.

El organismo federal insiste en la importancia de la notificación oportuna de casos y la vigilancia epidemiológica para contener la propagación de la enfermedad.

El diagnóstico de cyclosporiasis se confirma con un análisis de heces y el tratamiento recomendado por el CDC es trimetoprima-sulfametoxazol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el tratamiento recomendado y cuál es el pronóstico para los afectados?

El tratamiento recomendado por el CDC es el antibiótico trimetoprima-sulfametoxazol. No existen alternativas comprobadas para quienes no pueden tomar medicamentos con sulfas, por lo que se indica manejo sintomático e hidratación. La mayoría de los pacientes recupera su salud tras el tratamiento, aunque los síntomas pueden durar varias semanas si no se interviene médicamente.

PUBLICIDAD

El CDC informa que, en este brote, algunas personas han requerido hospitalización, pero no se han reportado muertes. La vigilancia clínica y el seguimiento médico son fundamentales para evitar complicaciones y recaídas.

¿Cuál es la respuesta oficial y qué acciones se están implementando?

Las autoridades federales y estatales mantienen investigaciones abiertas para identificar la fuente del brote y evitar la aparición de nuevos casos. El CDC actualiza la información epidemiológica periódicamente y coordina con la FDA y departamentos de salud estatales para el rastreo de alimentos y la recopilación de datos clínicos y epidemiológicos.

PUBLICIDAD

El Departamento de Salud de Michigan emitió una alerta sanitaria para reforzar la detección y el reporte de casos, y otros estados desarrollan campañas informativas para la prevención del consumo de alimentos frescos contaminados.

¿Qué esperar en los próximos días según las autoridades sanitarias?

El CDC prevé que la cifra de casos confirmados pueda aumentar a medida que avance la investigación y se amplíe la vigilancia epidemiológica. El organismo recuerda que la consulta temprana ante síntomas compatibles y la atención médica oportuna son claves para la contención del brote. Los CDC y la FDA continuarán informando sobre el desarrollo de la situación y actualizarán sus recomendaciones en función de los hallazgos.

PUBLICIDAD