La economía latina de EE. UU. ya supera los USD 4,4 billones, pero esa riqueza no llega a la mayoría de las familias

La economía latina de Estados Unidos alcanzó USD 4.400 millones en 2024 y, si fuera un país, sería la cuarta más grande del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía latina de Estados Unidos alcanzó USD 4.400 millones en 2024 y, si se midiera como un país independiente, sería la 4ª más grande del mundo, un salto que refleja el peso de trabajadores, empresarios y consumidores hispanos en el empleo, el consumo y la inversión, pero que también expone una brecha persistente entre esa producción y el ingreso que llega a los hogares.

El dato surge del informe anual más reciente del Proyecto del PIB Latino, elaborado por UCLA y California Lutheran University y difundido por EFE en 2024. La estimación ubica a esa actividad económica por encima de países como Brasil, Francia o Japón y cerca de Alemania.

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Más de la mitad de ese producto interno bruto latino proviene de servicios, comercio minorista, construcción, manufactura ligera y actividades ligadas al consumo cotidiano.

En ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, Houston o Dallas, esa presencia sostiene una mayor proporción de empleos, negocios y gasto de consumo.

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El llamado PIB latino mide la producción anual estimada de empresas, trabajadores y consumidores hispanos en Estados Unidos. Esa magnitud resume el peso alcanzado por una comunidad que ya influye en casi todos los sectores de la economía estadounidense.

Buena parte de los USD 4.400 millones se genera en actividades de alta presencia hispana: restaurantes, bodegas, supermercados, servicios de entrega, construcción, transporte, limpieza y cuidado personal. El informe también señala un crecimiento de profesionales latinos en salud, tecnología y servicios financieros.

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En California, Texas, Florida y Nueva York, el aporte de trabajadores y consumidores latinos tiene un peso central en ramas como la restauración, la construcción y remodelación, la logística, el transporte y el comercio minorista.

A medida que ese mercado se expande, también aumenta la demanda de servicios en los que la comunidad tiene opciones reales de empleo y emprendimiento.

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El tamaño de esta economía no equivale de manera automática a una mejora proporcional en la situación material de las familias. El texto difundido por la agencia advierte que millones de hogares latinos siguen enfrentando salarios más bajos, menor acceso al crédito y más obstáculos para comprar vivienda o acumular patrimonio.

El crecimiento no se traduce por igual en salarios y patrimonio

El ingreso promedio de un trabajador hispano sigue por debajo del de otros grupos y limita el ahorro, la inversión y la acumulación de patrimonio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto central es una paradoja: la comunidad aporta una parte creciente de la riqueza del país, pero el ingreso promedio de un trabajador hispano continúa por debajo del de otros grupos. Un hogar latino típico gana menos que un hogar blanco no hispano y soporta costos de vivienda elevados, menor patrimonio y menos acceso a créditos favorables.

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Esa diferencia se expresa en una mayor proporción del ingreso destinada a renta o hipoteca, sobre todo en ciudades con vivienda cara. También reduce el margen para ahorrar a largo plazo, comprar una casa o invertir en un negocio propio.

La consecuencia es una vulnerabilidad mayor frente a despidos, cambios de horario o crisis en sectores específicos.

Según EFE, el desafío no es solo seguir produciendo más, sino lograr que ese peso económico colectivo se convierta en mejores salarios, mayor propiedad de negocios y más activos financieros en manos latinas.

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El crecimiento de la economía hispana también abre oportunidades para la comunidad. En sectores donde los latinos ya son mayoría en la fuerza laboral, el tamaño de esa base puede facilitar ascensos a puestos de supervisión, jefatura o gerencia.

El aumento del consumo latino en alimentos, servicios y entretenimiento crea nichos para pequeños negocios orientados a esa población. La visibilidad de una economía de USD 4.400 millones también presiona a bancos, gobiernos y grandes empresas para ofrecer crédito, programas y productos financieros dirigidos a hispanos.

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El peso económico amplía el espacio para empleo, crédito y negocios

El peso económico de la comunidad hispana abre espacio para más empleo, crédito, pequeños negocios y liderazgo en salud, tecnología y servicios financieros (REUTERS/Pilar Olivares)

El informe identifica áreas donde la presencia latina crece y todavía hay margen para ganar representación en posiciones de liderazgo: salud, tecnología y finanzas. Ese avance se suma a la fortaleza ya consolidada en servicios, construcción y comercio.

El texto fuente también señala que el tamaño de esta economía puede servir para exigir políticas públicas de apoyo, inversión en educación y capacitación, y medidas de vivienda y crédito acordes con el peso real de la comunidad hispana.

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Para los pequeños negocios, la expansión del mercado ofrece una base de clientes en aumento, pero también obliga a profesionalizar la gestión, acceder a financiamiento formal y competir con grandes cadenas interesadas en el consumidor latino.