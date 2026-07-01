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Billie Eilish volvió a ser blanco de críticas tras resurgir un video en el que tilda de “flojos” a los padres que mandan a sus hijos a la escuela

La cantante, criada bajo educación en casa junto a su hermano Finneas, hizo las polémicas declaraciones en 2019

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La cantante cuestionó la educación tradicional desde su propia experiencia de aprendizaje en casa (Redes sociales)

Billie Eilish volvió al centro del escrutinio público tras la recirculación de una entrevista de 2019 en la que calificó de “flojos” a los padres que optan por enviar a sus hijos a la escuela en lugar de educarlos en casa.

Las declaraciones, originalmente recogidas por Pitchfork en su serie Over/Under, desencadenaron una ola de críticas en redes sociales que apuntaron a la cantante por hacer comentarios “privilegiados” y desconectados de la realidad de la mayoría de las familias.

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La artista, de 24 años y ganadora de múltiples premios Grammy, fue educada en casa junto a su hermano mayor Finneas O’Connell por su madre, Maggie Baird.

En la entrevista, Eilish describió cómo su educación se basó en actividades cotidianas: aprendió matemáticas en la cocina con su madre y adquirió habilidades prácticas de la mano de su padre, Patrick O’Connell.

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Nunca fui a la escuela. Crecí con educación en casa, siempre en casa, nunca de otra manera. La cuestión es que igual aprendí todo, ¿sabes? Pero lo aprendí en la vida”, dijo Eilish en la entrevista.

Billie Eilish
Billie Eilish quedó bajo escrutinio público por una entrevista de 2019 en la que cuestionó a los padres que eligen la escuela en lugar de la educación en casa (REUTERS)

La cantante de “Birds of a Feather” fue más allá al cuestionar la educación convencional: “Creo que algunos lo hacen de la manera equivocada, lo que hace tu vida horrible, miserable y aburrida. Y eso es principalmente porque los padres son tremendamente flojos: por eso mandan a sus hijos a la escuela”, sostuvo.

Las palabras provocaron una reacción inmediata. Numerosos usuarios señalaron que la educación en casa es una opción disponible solo para familias con recursos suficientes para que al menos uno de los padres no trabaje fuera del hogar.

Según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES, por sus siglas en inglés), apenas el 3,3% de los estudiantes de educación primaria y secundaria en Estados Unidos reciben educación en casa.

“Eso es algo muy privilegiado de decir”, escribió un usuario. Otro fue más explícito: “Si se supone que los padres deben enseñar a sus hijos todo en casa, ¿cuándo tienen tiempo para ir a trabajar y mantener el hogar? Esto solo funciona si ya eres altamente privilegiado”. Un tercero ironizó: “Esto puede ser, sin quererlo, el mejor argumento para ir a la escuela”.

No todos rechazaron el fondo del argumento. “Quizás no les gusta cómo lo dijo, pero muchos padres usaron la escuela pública para criar a sus hijos, no solo para educarlos sobre el mundo, y por eso tenemos los problemas que tenemos ahora”, escribió un seguidor. Otro añadió: “De alguna manera entiendo su punto. Solo que no lo expresó bien”.

La ganadora del Grammy fue educada en casa por su madre Maggie Baird, en un modelo familiar basado en actividades cotidianas y aprendizajes prácticos (REUTERS/Mario Anzuoni)
La ganadora del Grammy fue educada en casa por su madre Maggie Baird, en un modelo familiar basado en actividades cotidianas y aprendizajes prácticos (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la misma entrevista de Pitchfork, Finneas defendió la educación en casa como un camino de autodescubrimiento:

“No estoy en una escuela secundaria donde tengo que basar mi autoestima en lo que otros piensan de mí. Tengo que pensar: ‘¿Qué me gustaría estar haciendo? ¿Cómo me gustaría ser como persona?’ Creo que eso es enormemente positivo”.

La madre de los hermanos puso el acento en la flexibilidad del modelo: “La educación en casa nos permite dejarlos hacer las cosas que realmente aman sin tener un enorme calendario académico encima”.

Patrick O’Connell reveló al The New York Times en marzo de 2019 que la decisión familiar se inspiró en la experiencia del grupo Hanson, la banda de los años 90 que también fue educada en casa.

“Me dejé llevar completamente por estos chicos. Claramente lo que había pasado era que se les había permitido perseguir las cosas que les interesaban”, explicó.

Su hermano Finneas defendió la educación en casa como un camino de autodescubrimiento (REUTERS/Mike Blake)
Su hermano Finneas defendió la educación en casa como un camino de autodescubrimiento (REUTERS/Mike Blake)

Billie Eilish y el desafío de no perder su esencia ante la fama

Más allá de la polémica, Billie Eilish habló públicamente sobre los retos que implica mantener la autenticidad frente al crecimiento de su carrera.

En una reciente aparición en el podcast Conan O’Brien Needs A Friend, producido por el comediante Conan O’Brien y su equipo en Team Coco, la artista abordó temas de identidad, familia y la dificultad de conservar el vínculo con sus seguidores.

Eilish contó que desde pequeña sintió inseguridad con su propio nombre: “Cada vez que decía mi nombre, la gente me decía: ‘Ese es nombre de niño’. Y me frustraba porque de niña amaba todo lo femenino, lo rosa, lo de princesas”, relató.

Reveló además que sus padres barajaron nombres alternativos como Pirate, Sparkle, Violet y Lavender antes de decidirse.

Sobre su vínculo con el público, la cantante fue directa: “Siempre quise sentirme cerca de quienes me escuchan, ser la fan que algún día soñé que mi artista favorita fuera”.

Billie Eilish habló sobre identidad, fama y autenticidad, y explicó cómo busca sostener el vínculo con su público a medida que crecen sus conciertos (REUTERS/Mario Anzuoni)
Billie Eilish habló sobre identidad, fama y autenticidad, y explicó cómo busca sostener el vínculo con su público a medida que crecen sus conciertos (REUTERS/Mario Anzuoni)

La artista también evocó el ambiente musical en el que creció junto a su hermano Finneas.

Crecimos en la familia más musical que pueda imaginar. Siempre había música, todos cantábamos y tocábamos instrumentos”, recordó.

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