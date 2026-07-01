“Era imposible hacerlo”, afirmó Mitchel Musso sobre su ausencia en Avatar: The Last Airbender

Mitchel Musso revela cómo el contrato con Disney marcó su vida profesional y personal durante los años de Hannah Montana (Grosby)

Mitchel Musso, recordado por interpretar a Oliver Oken en Hannah Montana, habló recientemente sobre el impacto que tuvo en su vida profesional y personal haber trabajado bajo un contrato exclusivo con Disney.

En una entrevista en pódcast, el actor compartió cómo esa experiencia definió su carrera y las amistades que formó durante uno de los periodos más intensos de su juventud.

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El peso de un contrato exclusivo

Musso explicó que, durante la emisión de Hannah Montana, la posibilidad de trabajar fuera de Disney era prácticamente nula. El acuerdo con la empresa le exigía dedicación total y le impedía participar en proyectos externos, salvo en películas originales de Disney Channel.

El actor detalla las estrictas condiciones que limitaron su carrera fuera del universo Disney (Grosby)

“Estoy seguro de que hubo cosas que le ofrecieron a mi agencia, pero era imposible hacerlo porque estábamos muy atados a Disney”, relató. Esta situación, normalizada por muchos jóvenes actores del canal en esa época, condicionó su crecimiento profesional y limitó sus horizontes.

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El actor reconoció que, en ese momento, no cuestionaba demasiado el alcance de esas restricciones. La magnitud del fenómeno Hannah Montana hacía que sus protagonistas sintieran que no existía nada más grande en la industria juvenil.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Musso fue consciente de las oportunidades que no pudo aprovechar a causa de esa exclusividad.

Oportunidades que quedaron atrás

Musso menciona proyectos que tuvo que rechazar, como Avatar: The Last Airbender, debido a las restricciones contractuales (Nickelodeon)

Una de las propuestas más relevantes que Musso tuvo que rechazar fue la de dar voz a Aang, el personaje principal de la serie animada Avatar: The Last Airbender.

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La oferta nunca llegó a concretarse debido a las cláusulas del contrato con Disney, que impedían involucrarse en producciones ajenas a la cadena. Musso señaló que este tipo de restricciones eran habituales para los jóvenes actores de Disney y, aunque Hannah Montana le dio gran visibilidad, también significó renunciar a otras posibilidades en su carrera.

El actor mencionó que la estructura contractual de Disney no solo lo afectó a él, sino que muchos de sus compañeros atravesaron circunstancias similares. Las reglas del canal buscaban proteger sus propios productos, pero a la vez cerraban puertas a quienes querían explorar otros caminos profesionales en la industria.

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Amistades forjadas en el set

Las relaciones con Miley Cyrus y Emily Osment se convirtieron en el mayor legado de su paso por la serie (Instagram)

Más allá de las limitaciones laborales, Musso destacó la importancia de las relaciones personales construidas durante el rodaje de Hannah Montana.

Subrayó que la amistad con Miley Cyrus y Emily Osment fue el aspecto más valioso de esa etapa y la comparó con una experiencia educativa fundamental, similar a la secundaria o la universidad. El vínculo entre los tres trascendió el trabajo y les permitió apoyarse mutuamente en un entorno exigente y de alta exposición.

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Fuera del set, los protagonistas compartían tiempo en actividades recreativas, como practicar snowboard o pasar días juntos en Tennessee. Musso recordó que formaron un grupo muy unido, con chistes internos y una convivencia que marcó profundamente su adolescencia. Para él, el legado más importante de la serie fue esa camaradería, más allá del éxito o la fama.

Su relación con la serie y la fama

Musso confiesa la incomodidad de verse en pantalla y cómo priorizó la experiencia personal sobre la popularidad

Pese a haber formado parte de uno de los programas más emblemáticos de Disney Channel, Musso confesó que rara vez veía Hannah Montana. Prefería otros contenidos del canal, como The Suite Life of Zack & Cody y That’s So Raven, así como la serie animada SpongeBob SquarePants. Solo seguía de cerca Phineas and Ferb durante su participación en ese proyecto.

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La razón de su distanciamiento con la serie radica en la incomodidad de verse a sí mismo en pantalla. Musso reconoció que observar su propio trabajo le genera nerviosismo, una sensación que también ha influido en su relación con las redes sociales y la exposición pública.

Tras una década alejado de Hollywood, el actor sostiene que lo más significativo de aquellos años no fue la fama, sino la experiencia compartida junto a sus compañeros y el aprendizaje personal que le dejó esa etapa.

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