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Un militar estadounidense continúa desaparecido tras una maniobra de emergencia de un helicóptero en el mar Arábigo

Según el comando naval, no hay indicios de que el hecho haya sido provocado por acción hostil y la investigación sigue en curso

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Marines estadounidenses realizan ejercicios de descenso en rappel desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk durante un entrenamiento a bordo del USS Tripoli (CENTCOM)
Marines estadounidenses realizan ejercicios de descenso en rappel desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk durante un entrenamiento a bordo del USS Tripoli (CENTCOM)

Un helicóptero MH-60S Sea Hawk de la Marina de Estados Unidos realizó un amerizaje de emergencia en el mar Arábigo durante la madrugada de este miércoles. El hecho dejó a un integrante de la tripulación desaparecido y a otros tres rescatados con vida, según informó el Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y la Quinta Flota.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, hora del este de Estados Unidos, mientras la aeronave llevaba a cabo operaciones en el área de despliegue del portaaviones USS George H.W. Bush (CVN 77), al que estaba asignada. La Marina indicó que, por el momento, no hay indicios de que el episodio haya sido provocado por un ataque o una acción hostil.

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“Tres de los cuatro miembros de la tripulación del helicóptero han sido rescatados y se encuentran en condición estable a bordo del George H. W. Bush”, señaló el comunicado oficial. El cuarto integrante continúa desaparecido, mientras se mantiene un operativo de búsqueda en la zona del mar Arábigo donde se produjo el amerizaje.

La Marina precisó que unidades navales y aéreas seguían participando en las tareas de localización, sin difundir detalles sobre las condiciones que rodearon la maniobra de emergencia. Tampoco se informó si la aeronave presentó una falla técnica antes del descenso sobre el mar o si se trató de un problema vinculado a factores operativos.

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An MH-60S Sea Hawk helicopter lands aboard the aircraft carrier USS Nimitz in the South China Sea
Un helicóptero MH-60S Sea Hawk aterriza sobre el portaaviones USS Nimitz durante operaciones en el mar Meridional (AP)

El comando naval indicó además que la causa del incidente permanece bajo investigación. En el mismo comunicado, las autoridades no aportaron conclusiones preliminares sobre el origen de la emergencia, ni confirmaron si existieron fallas mecánicas o inconvenientes durante la operación que derivaron en el amerizaje.

Los tres tripulantes rescatados fueron trasladados al portaaviones USS George H.W. Bush, donde recibieron atención médica, de acuerdo con la información oficial. El parte difundido por la Marina los ubicó “en condición estable” a bordo del buque, mientras continuaba el despliegue de medios en el área.

El USS George H.W. Bush se mantiene desplegado en la región desde finales de abril y es uno de los principales activos navales de Estados Unidos en la zona, junto a otro portaaviones, según el texto original. Su presencia se inscribe en un dispositivo más amplio de unidades que operan en el entorno del mar Arábigo y el Golfo Pérsico.

El incidente se produjo en un contexto de actividad militar sostenida en la región, donde fuerzas estadounidenses desarrollan operaciones navales y aéreas de forma regular. Aunque en este caso el comando naval sostuvo que no hay señales de intervención externa, el área ha registrado episodios recientes de tensión y actividad militar, de acuerdo con el marco descrito en el borrador.

Soldados del Ejército australiano saltan desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk de la Marina de EE.UU. durante ejercicios de operaciones con embarcaciones
Soldados del Ejército australiano saltan desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk de la Marina de EE.UU. durante ejercicios de operaciones con embarcaciones

Mientras avanzaba la investigación para establecer qué motivó el amerizaje, la Marina mantuvo activos los protocolos de búsqueda para dar con el paradero del cuarto tripulante. Las tareas se concentraban en la zona del incidente, con participación de distintos medios desplegados en el área marítima, según informaron las autoridades.

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