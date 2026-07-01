Elon Musk convierte en fenómeno global desde X la película ‘Citizen Vigilante’, vetada en Alemania por incitación a la violencia

El propietario de Tesla y X sorprendió al habilitar el acceso íntegro a ‘Citizen Vigilante’, protagonizada por Armie Hammer. (Composición Infobae: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS / Difusión)

Elon Musk ha generado una fuerte controversia al transformar el filme ‘Citizen Vigilante’ en un fenómeno global a través de X, su red social, luego de publicar la película de manera gratuita y completa durante dos días. Esta acción convirtió al largometraje dirigido por Uwe Boll en uno de los títulos más vistos en Apple TV en Estados Unidos, pese a que el film fue vetado en Alemania por promover discursos violentos y antimigratorios.

Elon Musk y la viralización de ‘Citizen Vigilante’ en X

El propietario de Tesla y X sorprendió al habilitar el acceso íntegro a ‘Citizen Vigilante’, protagonizada por Armie Hammer, lo que multiplicó la visibilidad de la obra en redes y plataformas digitales. La decisión de Musk, tomada sin previo aviso, permitió que miles de usuarios pudieran ver la película de forma gratuita durante 48 horas, disparando su popularidad y ubicándola en el primer puesto de visualizaciones en Apple TV en Estados Unidos.

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‘Citizen Vigilante’ narra la historia de un guardia de seguridad convertido en justiciero que ataca a presuntos delincuentes por cuenta propia. Este enfoque, junto a la representación de la migración y la criminalidad, ha suscitado una ola de críticas negativas en medios internacionales.

Elon Musk ha generado una fuerte controversia al transformar el filme ‘Citizen Vigilante’ en un fenómeno global a través de X. Europa Press

La película, según expertos, promueve una narrativa que apunta a las personas migrantes y racializadas en Europa, sin precisar el contexto geográfico, lo que agrava las acusaciones de incitación al odio.

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La polémica no solo se limita al contenido del film, sino también a su distribución. En Alemania, el órgano responsable FSK negó la clasificación por edades de la película, dejando sin posibilidad su estreno comercial en cines.

El director Uwe Boll intentó apelar la resolución, pero no logró revertir la prohibición, lo que dejó al largometraje fuera del circuito tradicional de exhibición.

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La trama de ‘Citizen Vigilante’ sigue a un adinerado hombre de negocios estadounidense que toma la justicia por su propia mano atacando a criminales violentos. (Difusión)

Críticas internacionales y repercusión mediática de ‘Citizen Vigilante’

El impacto de la película se intensificó tras la publicación realizada por Musk. Medios especializados, como Variety, dedicaron duros comentarios al largometraje. En su análisis, la revista lo calificó como una “explotación violenta, incoherente y moralmente reprobable”.

El texto de Variety subraya la falta de coherencia narrativa y el mensaje explícitamente antimigratorio, que dirige el foco hacia comunidades racializadas en Europa.

A esta controversia se suma la elección de Armie Hammer como protagonista principal, un actor que había permanecido alejado del foco mediático tras denuncias de violación y acoso sexual.

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La presencia de Hammer en el proyecto aumentó el escrutinio sobre la película y su director, en un contexto donde la industria cinematográfica se muestra especialmente atenta a los antecedentes de quienes integran sus producciones.

El impacto de la película se intensificó tras la publicación realizada por Musk. REUTERS/Manuel Orbegozo

La reacción de Uwe Boll y la secuela de ‘Citizen Vigilante’

A pesar de las dificultades para su distribución y el descenso en taquilla, el director Uwe Boll confirmó que habrá una segunda parte de ‘Citizen Vigilante’. Según relató Boll a Variety, Elon Musk se puso en contacto con él a través de su pódcast. Boll aseguró que nunca imaginó que la propuesta de Musk llegaría tan lejos ni que la película se convertiría en un símbolo para determinados sectores.

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La repercusión adquirida tras la intervención de Musk propició que la película ganara notoriedad en círculos de extrema derecha y en el marco de lo que algunos describen como una “guerra cultural” impulsada desde plataformas digitales. La publicación abierta del largometraje en X sirvió de catalizador para que sectores ultraconservadores reivindicaran el film como propio.

Este fenómeno evidencia el poder de plataformas como X para alterar el destino de productos culturales y el modo en que las redes sociales pueden influir en la agenda pública, sobre todo cuando los contenidos están vetados o restringidos en canales convencionales.

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El algoritmo de la red social X utiliza modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para clasificar las publicaciones, priorizando el contenido original nativo. REUTERS/Dado Ruvic

Controversia y debate sobre la incitación a la violencia

La negativa de Alemania a clasificar ‘Citizen Vigilante’ ha sido uno de los elementos centrales del debate. Al no contar con una categoría oficial de edad, el largometraje quedó fuera de los cines y su difusión se limita a canales no convencionales. El propio Boll intentó apelar la decisión, pero la FSK mantuvo el veto, lo que reforzó el carácter polémico de la película.

La crítica internacional ha sido unánime en señalar los riesgos de promover mensajes violentos y discriminatorios, especialmente en una Europa marcada por el debate migratorio.

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El film fue descrito como un ejemplo de explotación de temáticas sensibles, sin ofrecer matices ni contextualización, lo que ha alimentado las acusaciones de incitación al odio.

La combinación de estos factores llevó a que la película fuera adoptada por sectores de la extrema derecha y se convirtiera en un símbolo de la llamada “guerra cultural”. La intervención de Elon Musk, al poner el film a disposición del público global a través de X, amplificó la controversia y puso de relieve la capacidad de las plataformas digitales para reconfigurar el acceso y el impacto de los contenidos audiovisuales.

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