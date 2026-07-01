La Odisea de Christopher Nolan prescinde de los influencers en su estreno y abre el debate en Hollywood

La producción, filmada con cámaras IMAX, lleva la saga de Homero a la pantalla. (Universal Pictures)

Universal Pictures prescindirá de los pases para influencers de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, y en su lugar abrirá la película directamente a la crítica profesional tras la premiere mundial del 6 de julio en Londres. La decisión rompe con una práctica extendida en las grandes superproducciones de Hollywood: invitar a creadores de contenido para que publiquen reacciones en redes sociales antes de que circulen las reseñas de los medios especializados.

Según informó The Hollywood Reporter, el estudio organizará proyecciones para críticos a partir del 7 de julio, probablemente en funciones matutinas. El movimiento implica una apuesta directa por el juicio de los periodistas de cine frente al entusiasmo de los influencers digitales, un recurso que los grandes estudios han cultivado durante la última década como herramienta de preventa emocional.

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Los pases para influencers —conocidos en la industria como word-of-mouth screenings— se han convertido en un estándar para los títulos que aspiran a instalarse como grandes éxitos comerciales. Blogueros de sitios de fans y creadores de contenido publican valoraciones breves, a menudo muy favorables, con el objetivo de generar expectativa antes de que aparezcan las críticas formales. Universal ha optado por saltarse ese escalón por completo.

Universal Pictures excluye a influencers del estreno de La Odisea y abrirá la película de Christopher Nolan directamente a la crítica profesional - (YouTube: @Universal_Spain)

Un contexto de creciente escepticismo

La decisión llega en un momento en que parte del público mira con mayor recelo la relación entre los departamentos de mercadotecnia de los estudios y los creadores de contenido. The Hollywood Reporter recogió varios casos que ilustran esa tensión: Disney recibió críticas por una acción viral en la que Pedro Pascal sorprendía a un grupo de fans en Disneyland, presentada en internet como si hubiera ocurrido de manera espontánea ante visitantes desprevenidos.

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Warner Bros. también enfrentó cuestionamientos tras la campaña de Supergirl, donde uno de los mensajes de influencers la describió como “the best blockbuster of the summer!” mientras las críticas profesionales resultaron bastante más frías. La película promedió un 59% en Rotten Tomatoes.

El propio Universal no está exento de antecedentes. Con Disclosure Day, el estudio organizó pases para influencers de los que surgieron valoraciones muy positivas, entre ellas la frase “Spielberg’s best film in 20 years”, que después algunos detractores cuestionaron y que incluso apareció citada en un par de reseñas de críticos.

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Los word-of-mouth screenings se consolidaron como una herramienta de preventa para superproducciones, pero Universal decidió omitirlos con La Odisea (C) Universal Pictures

La obra que inspira la película

La Odisea es uno de los poemas épicos más antiguos de la literatura occidental, atribuido al poeta griego Homero y compuesto entre los siglos IX y VII a. C. Dividido en 24 libros, narra el regreso de Odiseo —conocido en latín como Ulises—, rey de Ítaca, tras diez años de guerra en Troya. El viaje de vuelta consume otros diez años, durante los cuales el héroe enfrenta monstruos, dioses y tentaciones que amenazan con apartarlo de su destino.

El poema no sigue una cronología lineal: comienza en Ítaca, donde la esposa de Odiseo, Penélope, y su hijo, Telémaco, aguardan su regreso rodeados de más de un centenar de pretendientes que compiten por la mano de ella, convencidos de que el héroe ha muerto. La estrategia de Penélope para ganar tiempo —tejer de día y destejer de noche un sudario— se convirtió en uno de los episodios más celebrados de la literatura universal.

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Odiseo, retenido por la ninfa Calipso en la isla de Ogigia, es liberado por intervención divina. Su travesía incluye el encuentro con los lotófagos, el cíclope Polifemo —hijo del dios Poseidón, cuya ceguera desencadena la ira del mar—, la hechicera Circe, un descenso al inframundo para consultar al profeta Tiresias y el paso entre Escila y Caribdis.

La Odisea, atribuida a Homero, narra el regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya y convierte el nostos en el eje del poema Copyright of Universal Pictures

A diferencia de La Ilíada, donde la grandeza se mide en el campo de batalla, La Odisea celebra la inteligencia y la astucia por encima de la fuerza bruta. El epíteto homérico para Odiseo es polytropos: “el de muchos giros”, el hombre que sobrevive por el ingenio.

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El poema se articula en torno al concepto griego de nostos —el retorno al hogar—, y examina además el código de la xenia, la hospitalidad sagrada entre anfitrión y huésped. Los pretendientes que invaden el palacio de Odiseo representan la violación más extrema de ese código, lo que justifica moralmente la masacre final con la que el héroe recupera su reino.

El reparto de la adaptación de Nolan

Matt Damon encabeza el reparto como Odiseo. Tom Holland interpreta a Telémaco; Anne Hathaway, a Penélope; Charlize Theron, a Calipso, y Robert Pattinson da vida a Antínoo, el más agresivo de los pretendientes. Completan el elenco John Leguizamo como Eumeo y Jon Bernthal como Menelao, rey de Esparta y hermano de Agamenón.

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La Odisea llegará a los cines el 17 de julio, con proyecciones en IMAX 70mm, IMAX estándar y otros formatos de gran pantalla. Si la apuesta de Universal recibe suficiente atención en la industria, otros estudios podrían reexaminar el peso que le otorgan a los pases para influencers en sus estrategias de lanzamiento.