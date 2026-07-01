Los Ángeles da luz verde a un megaproyecto de 2.000 millones para transformar Skid Row con 1.500 viviendas y un tercio de acceso asequible

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó Fourth & Central, un desarrollo de USD 2.000 millones que sumará más de 1.500 viviendas en el centro de la ciudad (REUTERS/Mike Blake)

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó el martes Fourth & Central, un desarrollo de USD 2.000 millones en el centro de la ciudad que sumará más de 1.500 viviendas en una zona de Skid Row. Sus promotores prevén iniciar las obras en unos dos años.

El plan contempla 10 edificios sobre 7,6 acres, equivalentes a unas 3,1 hectáreas, con 572 condominios, 949 departamentos y al menos 262 unidades reservadas como vivienda asequible. Según Los Angeles Times, el complejo combinará además oficinas, restaurantes y comercios.

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La aprobación vuelve a poner el foco sobre Skid Row, un área del centro que, aunque abarca unas 50 manzanas, concentra una de las mayores poblaciones de personas sin techo de la ciudad.

El Plan de Acción de Skid Row del condado de Los Ángeles estimó que en 2024 había 3.800 personas en situación de calle en el barrio y que cerca del 70% vivía a la intemperie.

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El predio y la revisión del proyecto

El terreno está ocupado hoy por cámaras frigoríficas, estacionamientos y almacenes, cerca del límite entre Skid Row y el Arts District.

Fourth & Central prevé 10 edificios en 7,6 acres de Skid Row, con 572 condominios, 949 departamentos y 262 unidades de vivienda asequible (Los Angeles Times)

El proyecto fue presentado por primera vez en 2021 y atravesó una revisión prolongada con estudios de impacto ambiental y objeciones de residentes y organizaciones de Little Tokyo por su escala y su posible efecto de gentrificación sobre ese barrio.

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Como parte de ese proceso, el propietario del predio, Los Angeles Cold Storage, aceptó reducir de 44 a 30 pisos la torre más alta prevista. La versión aprobada ya no incluye el hotel que figuraba en planes anteriores.

El complejo y la preservación industrial

El diseño aprobado incorpora una torre residencial de 30 plantas y, si resulta viable, la reutilización de un edificio de ladrillo de seis pisos sobre la calle 4th que data de comienzos del siglo XX y todavía se usa para refrigerar mercaderías.

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De acuerdo con Los Angeles Conservancy, las primeras instalaciones de almacenamiento en frío de la ciudad se ubicaron sobre las avenidas Central y Santa Fe, cerca de la línea ferroviaria Santa Fe, junto a corredores de alimentos, distribuidores y plantas procesadoras.

La organización señaló además que la empresa se expandió varias veces a lo largo del siglo XX hasta convertirse en la firma de almacenamiento en frío más importante de la ciudad. Esa historia industrial es uno de los elementos que el proyecto busca conservar en su nueva identidad urbana.

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El proyecto Fourth & Central fue presentado en 2021 y atravesó una revisión con estudios ambientales y objeciones por su escala y su posible efecto de gentrificación en Little Tokyo (Los Angeles Times)

Larry Rauch, presidente de Los Angeles Cold Storage, sostuvo en un comunicado citado por Los Angeles Times: "Literalmente hemos pasado años trabajando en nuestro plan para transformar esta propiedad industrial en una comunidad de usos mixtos. Escuchar que los responsables de tomar decisiones en nuestra ciudad coinciden con nuestra visión sobre lo que el centro de Los Ángeles puede y debe ser hace que este gran hito de hoy sea aún más gratificante".

Rauch agregó: “Creemos profundamente en el potencial de nuestra ciudad, y por eso hemos elegido hacer esta inversión sustancial en su futuro”.

El próximo paso de los desarrolladores será preparar los planos de construcción y avanzar en otros trámites antes del inicio previsto de las obras.

El arquitecto Alan Pullman, de la firma angelina Studio One Eleven, dijo cuando el proyecto fue presentado que la intención es que Fourth & Central funcione como una pequeña comunidad caminable, con edificios nuevos que reconozcan la historia industrial del área.

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Su estudio dirige el plan maestro y el diseño de los edificios, aunque incorporó a otro arquitecto para diversificar la imagen del conjunto.

Pullman explicó entonces: “Queremos crear un barrio que se sienta como una parte orgánica de la ciudad, que creció con el tiempo”, y evitar la monotonía de diseño frecuente en los grandes desarrollos.

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Dos de los edificios más visibles, incluida la torre, fueron diseñados por el arquitecto ghanés-británico David Adjaye, conocido por haber liderado el diseño del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana en Washington.

Vivienda asequible y servicios

La aprobación de Fourth & Central reavivó el debate sobre Skid Row, donde en 2024 se estimaron 3.800 personas en situación de calle y cerca del 70% vivía a la intemperie (Los Angeles Times)

El proyecto incluirá un patio público y senderos peatonales, junto con locales pensados para residentes del área, como bancos y tintorerías, además de restaurantes, bares y tiendas vinculadas a la moda o las artes. La porción de vivienda asequible estará orientada a inquilinos de ingresos muy bajos y extremadamente bajos.

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El Downtown Women’s Center acordó atender a esos residentes. La entidad se encargará de identificar y seleccionar a los inquilinos y ofrecerá, cuando sea necesario, gestión de casos, enfermería, terapia ocupacional, apoyo por consumo de sustancias, desarrollo laboral y coordinadores residentes las 24 horas.

Jed Leano, del Inner City Law Center, afirmó al medio: “Necesitamos más viviendas ahora, y el proyecto Fourth & Central es la oportunidad más grande para entregar hogares profundamente asequibles financiados con capital privado y con servicios integrales de apoyo en Skid Row y el centro de Los Ángeles".

El contexto social y los apoyos al desarrollo

El consumo problemático de sustancias es parte del cuadro que convive con la falta de vivienda en el área. En una nota sobre la crisis de sobredosis en la población sin techo, Los Angeles Times describió la presencia del fentanilo en campamentos y escenas de asistencia en la calle, y relató episodios en los que el consumo de otras drogas habría estado contaminado con esa sustancia.

En paralelo, un informe académico de seguimiento de población sin techo en Skid Row, Hollywood y Venice registró en 2024 un empeoramiento de los informes de salud respecto de años previos y señaló que no hubo una caída significativa de las personas que dormían “a la intemperie” en los barrios relevados.

El respaldo formal al desarrollo también llegó desde el Los Angeles/Orange Counties Building and Construction Trades Council, el Downtown Los Angeles Neighborhood Council, la Little Tokyo Business Association, Union Rescue Mission, MoveLA, la DTLA Residents Association y Union Station Homeless Services.

Nella McOsker, presidenta de Central City Association, un grupo de defensa empresarial, dijo a la publicación: "El centro de Los Ángeles es donde debemos crecer. Somos la parte más densa de la ciudad y la mejor conectada por transporte, y eso nos convierte en una pieza clave para resolver nuestra crisis de vivienda“.

McOsker añadió: "Los Ángeles necesita más proyectos como Fourth & Central que amplíen la vivienda asequible, creen empleo y permitan una ciudad más sostenible. El centro es precisamente el lugar para hacerlo“.