Estados Unidos y 12 países árabes renovaron su compromiso para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz

El tráfico comercial de petróleo por el estrecho de Ormuz superó los 10 millones de barriles diarios tras el reciente acuerdo regional (Reuters)

Estados Unidos y 12 países árabes consolidaron su compromiso con la seguridad del estrecho de Ormuz tras una cumbre militar celebrada en Bahréin. Allí, altos mandos de la región y el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) acordaron fortalecer la colaboración para garantizar la libre circulación en este corredor estratégico.

El encuentro reunió a representantes militares de Estados Unidos, Bahréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Líbano y Siria, y marcó la primera ocasión en que Siria y Líbano participaron en una conferencia regional liderada por Washington.

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Durante la reunión, los líderes analizaron el entorno de seguridad en Oriente Medio y establecieron mecanismos conjuntos para asegurar el flujo comercial a través del estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte mundial de petróleo.

“Estados Unidos y sus socios regionales operan el sistema de defensa aérea y antimisiles activo más sofisticado y extenso del mundo en Oriente Medio”, destacó el Centcom.

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La agenda incluyó la revisión de incidentes recientes, como los ataques perpetrados la semana anterior por el régimen de Irán contra dos buques que intentaron cruzar el estrecho, seguidos por una respuesta militar estadounidense en territorio iraní. Teherán elevó la tensión con el lanzamiento de misiles y drones contra aliados de Washington en Bahréin y Kuwait. En ese contexto, la cumbre buscó consolidar una postura regional frente a los riesgos y reforzar la seguridad colectiva.

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz superó los 10 millones de barriles diarios de petróleo desde la firma de un acuerdo de paz provisional entre el presidente estadounidense Donald Trump e Irán.

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Trump y las autoridades estadounidenses niegan la imposición de tarifas marítimas en Ormuz durante las negociaciones en curso (Reuters)

El despliegue militar estadounidense en la zona sur del corredor permitió reorganizar rutas comerciales, sorprendió a las autoridades iraníes y limitó su capacidad de afectar el tránsito.

Bajo este contexto, dos convoyes de buques cruzaron el estrecho en formación grupal y emplearon tácticas de navegación coordinada. Seis cargueros ingresaron al Golfo Pérsico por la ruta gestionada por Estados Unidos, mientras otros cuatro salieron por la misma vía, en operaciones monitorizadas por fuerzas navales occidentales.

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Las autoridades informaron que la ruta omaní se amplió para posibilitar el tránsito simultáneo en ambos sentidos. El promedio móvil de tránsitos comerciales alcanzó 38 al cierre de junio, con picos recientes de hasta 40 embarcaciones diarias. Los buques utilizan dos rutas principales: una gestionada por Estados Unidos, próxima a la costa de Omán, y otra que atraviesa aguas iraníes.

El control del estrecho de Ormuz y la intervención israelí contra Hezbollah en Líbano se mantienen como los principales obstáculos para un acuerdo definitivo entre Washington y Teherán. Las negociaciones técnicas en Qatar incluyen el futuro de las capacidades nucleares iraníes y el control del tráfico marítimo.

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Funcionarios estadounidenses y omaníes reiteraron que no aceptarán tarifas, aunque Mascate admitió la posibilidad de algunos cobros, según comunicados diplomáticos.

(Con información de EFE)