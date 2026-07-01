Estados Unidos declaró organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana Chone Killers

Los dos sicarios capturados de los Chone Killers (Ministerio de Defensa)

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó el miércoles a Chone Killers, banda criminal ecuatoriana, como organización terrorista extranjera y entidad terrorista global especialmente designada. El grupo se originó como facción de Los Choneros, la principal estructura del crimen organizado en Ecuador, antes de independizarse en 2020.

El comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio, atribuyó a Chone Killers numerosos ataques contra civiles, agentes de seguridad y funcionarios públicos, entre ellos asesinatos de autoridades. El texto señaló que la Administración de Donald Trump, junto con el Gobierno de Noboa, continuará interrumpiendo las fuentes de financiamiento de los grupos narcoterroristas.

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La medida se suma a la designación de Los Choneros y Los Lobos, declarados organizaciones terroristas en septiembre de 2025 durante una visita de Rubio a Quito. Aquella decisión intensificó la cooperación bilateral y habilitó, según la interpretación jurídica de Washington, un margen más amplio para perseguir a estos grupos y a sus líderes dentro y fuera de Ecuador.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump impulsó designaciones similares para más de una decena de organizaciones criminales latinoamericanas, con presencia en México, Colombia, Brasil, Venezuela y Ecuador. Esa base legal sustenta una campaña militar que, desde septiembre de 2025, ataca embarcaciones señaladas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico, y que ha dejado más de 200 muertos, según AFP. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que esos bombardeos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

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Escoltado por soldados y policías, Adolfo "Fito" Macías, líder de la banda Choneros, llega a Guayaquil, Ecuador, tras ser recapturado, el miércoles 25 de junio de 2025 (Foto AP/Joffre Flores)

La ofensiva alcanzó su punto más visible el 12 de junio, cuando el jefe del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fue abatido en una operación militar estadounidense en el estado Bolívar, con la coordinación del gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado.

Noboa firmó el 18 de junio un decreto que establece que el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en acciones del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos internacionales suscritos por Ecuador, entre ellos el Estatuto de las Fuerzas firmado con Estados Unidos en 2023.

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Por Ecuador circula un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de esa droga. Esa posición geográfica, la dolarización de la economía y la debilidad institucional explican por qué el país se convirtió en epicentro de la disputa entre carteles mexicanos y bandas locales.

El deterioro de la seguridad se refleja en las cifras de homicidios: Ecuador registró en 2025 una tasa de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia, lo que lo convirtió en el tercer país más violento de América Latina, según InSight Crime, un salto de más del 30% respecto al año anterior que confirma la transformación de un país antes estable en uno de los más violentos del continente.

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La designación de Chone Killers ilustra hasta qué punto Washington trata la fragmentación de las bandas ecuatorianas como un problema de seguridad nacional propio. Con cada nueva escisión criminal que recibe el sello de organización terrorista, la Casa Blanca amplía su margen de acción militar y judicial en un país que, hace apenas una década, no figuraba entre sus prioridades antidrogas.