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Angela Nikolau e Ivan Beerkus: la pareja detenida tras escalar a lo más alto del Empire State y el documental de Netflix que los llevó a la fama mundial

La historia de los escaladores que se conocieron hace una década quedó plasmada en ‘Skywalkers: A Love Story’

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La pareja desplegó una manta con un mensaje de paz desde la punta del edificio ubicado en Nueva York. (X)

Este 1 de julio de 2026, una pareja vestida de negro escaló hasta lo más alto del transmisor del Empire State Building, a 442 metros de altura, y desplegó una pancarta con un mensaje a favor de la paz: “Cuando el poder del amor venza al amor al poder, el mundo conocerá la paz”.

Los protagonistas fueron Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan Beerkus, de 32, dos escaladores urbanos que desde hace más de una década han construido una carrera basada en desafiar los límites físicos y las normas de acceso a algunos de los edificios más altos del planeta.

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Asimismo, antes de realizar su descenso, se sabe que la pareja se comprometió. Ambos fueron detenedlos por las autoridades.

¿Quiénes son Angela Nikolau e Ivan Beerkus?

Angela Nikolau nació en Rusia en 1993 dentro de una familia de artistas de circo, un entorno que marcó su relación con las alturas desde la infancia.

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Creció rodeada de trapecistas, gimnastas y acróbatas, por lo que el equilibrio, la coordinación y el trabajo físico formaron parte de su vida cotidiana desde temprana edad.

Angela Nikolau toma fotografías artísticas desde las alturas. (Instagram)
Angela Nikolau toma fotografías artísticas desde las alturas. (Instagram)

Esa preparación le permitió desarrollar habilidades que más tarde trasladaría al fenómeno conocido como rooftopping, una práctica que consiste en escalar edificios, puentes, grúas y otras estructuras de gran altura, generalmente sin equipo de seguridad.

Su notoriedad comenzó a mediados de la década de 2010, cuando empezó a publicar fotografías y videos en redes sociales en los que aparecía caminando por cornisas, colgándose de grúas o realizando poses sobre la cima de algunos de los edificios más altos del mundo.

Más allá del riesgo, Angela Nikolau ha explicado en distintas entrevistas que concibe estas imágenes como una forma de expresión artística, donde la composición fotográfica y el paisaje urbano son tan importantes como la escalada misma.

A lo largo de su carrera ha realizado ascensos en ciudades como Dubái, Hong Kong, Shanghái, Kuala Lumpur y Moscú, convirtiéndose en una de las mujeres más reconocidas dentro de la comunidad internacional de escaladores urbanos.

Por su parte, Ivan Beerkus, conocido también como Vanya Beerkus, nació en Rusia en 1994 y desarrolló desde joven un interés por la exploración de espacios urbanos e industriales.

Ivan Beerkus, desarrolló desde muy joven un gusto por las alturas. (Netflix)
Ivan Beerkus, desarrolló desde muy joven un gusto por las alturas. (Netflix)

Antes de alcanzar notoriedad internacional ya recorría edificios abandonados, torres y estructuras de gran altura, documentando sus recorridos mediante fotografía y video.

Con el paso del tiempo se especializó en el rooftopping, disciplina que exige planificación, resistencia física y conocimiento de las estructuras que se escalan.

Sus expediciones suelen realizarse sin equipo de seguridad y, en muchos casos, sin autorización de los propietarios de los edificios, por lo que implican riesgos tanto físicos como legales.

Además de escalar, Beerkus se ha consolidado como creador de contenido audiovisual. Su trabajo consiste en registrar desde perspectivas poco comunes algunos de los paisajes urbanos más emblemáticos del mundo.

Angela Nikolau e Ivan Beerkus se conocieron en 2016, cuando ambos ya formaban parte de la comunidad de rooftoppers.

Angela Nikolau e Ivan Beerkus se conocieron en 2016. (Instagram)
Angela Nikolau e Ivan Beerkus se conocieron en 2016. (Instagram)

Según ha contado la propia Nikolau, cuando lo conoció lo admiraba porque era uno de los escaladores urbanos más reconocidos de Rusia. Ella empezó a seguir sus pasos, intentando visitar los mismos edificios que él escalaba.

La interacción entre ambos comenzó en Instagram, donde Beerkus empezó a dar “me gusta” a sus publicaciones. Poco después, él la invitó a participar en un viaje patrocinado a China para escalar lo que entonces era la obra de construcción más alta del mundo. Fue durante ese viaje cuando la relación dejó de ser únicamente profesional y comenzó el romance.

Esa relación es el eje narrativo de Skywalkers: A Love Story, documental estrenado en 2024, que sigue durante varios años la preparación de la pareja para escalar el Merdeka 118, en Kuala Lumpur, considerado el segundo edificio más alto del mundo.

El largometraje muestra no solo la complejidad técnica de la expedición, sino también los desafíos personales derivados de una actividad que puede implicar detenciones, restricciones de viaje y un riesgo permanente.

A través de conversaciones personales y material grabado por ellos mismos, la película explora las tensiones que surgen entre el deseo de alcanzar nuevos retos, las diferencias creativas y el impacto emocional que implica vivir al límite.

Angela Nikolau e Ivan Beerkus plasmaron su historia en un documental de Netflix.
Angela Nikolau e Ivan Beerkus plasmaron su historia en un documental de Netflix.

Para realizar el documental se recopilaron más de 200 horas de grabación obtenidas a lo largo de siete años. El material combina imágenes aéreas, grabaciones en primera persona, videos de archivo y entrevistas que permiten conocer la evolución de la pareja y la manera en que afrontan los riesgos físicos, legales y personales de su actividad.

Además, el filme aborda las dificultades que enfrentaron durante la pandemia de COVID-19 y las restricciones derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania, circunstancias que alteraron sus planes de viaje y complicaron la realización de nuevos proyectos.

Tras su estreno en el Festival de Sundance en 2024, la película recibió críticas mayoritariamente positivas por su capacidad para equilibrar la tensión de las secuencias de escalada con el desarrollo emocional de sus protagonistas.

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