¿Puede Estados Unidos hacer historia en su Mundial? Klinsmann, Kaká, Lahm y Ferdinand debaten hasta dónde puede llegar el equipo de Pochettino

La Selección de Estados Unidos avanzó como líder de su grupo en el Mundial 2026 y abrió el debate sobre hasta dónde puede llegar el equipo de Mauricio Pochettino (REUTERS/Daniel Cole)

¿Puede la Selección de Estados Unidos hacer historia en su Mundial? La pregunta volvió a instalarse con fuerza después de que el equipo dirigido por Mauricio Pochettino ganara su grupo y llegara a los cruces de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un debate abierto sobre su verdadero techo.

Para algunos referentes del fútbol internacional es el mejor seleccionado estadounidense en muchos años y candidato a llegar lejos; para otros, alcanzar las semifinales exigiría un milagro frente a la exigencia de la fase eliminatoria.

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El punto de partida inmediato será el cruce de dieciseisavos ante Bosnia-Herzegovina, un rival al que varias voces consultadas por The Athletic consideran abordable.

La discusión de fondo aparece un escalón más arriba: si supera esa llave, el equipo de Pochettino podría medirse con Bélgica o Senegal y empezar a chocar con selecciones de otro peso.

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Jürgen Klinsmann, exseleccionador de Estados Unidos entre 2011 y 2016, situó el listón muy alto a partir del arranque del torneo.

Jürgen Klinsmann, exseleccionador de Estados Unidos entre 2011 y 2016, elogió el contundente triunfo ante Paraguay en la primera fecha (REUTERS/Angelika Warmuth)

“Para nosotros los entrenadores, fue muy impresionante cómo marcaron el nivel ante Paraguay en los primeros 45 minutos. Fue el mejor equipo de Estados Unidos en muchísimos años”, dijo.

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Ese estreno fue un 4-1 sobre Paraguay, un resultado que cobró más valor después de que el equipo sudamericano eliminara a Alemania y avanzara a octavos.

En la era moderna, Estados Unidos superó la fase de grupos de un Mundial masculino cuatro veces, pero nunca pasó de los cuartos de final.

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La presión tras pérdida se convirtió en la seña táctica del equipo

La respuesta más concreta a por qué Estados Unidos compite mejor en este torneo está en un ajuste táctico que Pochettino consolidó durante el último año: una estructura flexible que, según el momento del juego, parte de un 4-3-3 y se transforma en un 3-2-5 con balón.

Alex Freeman puede actuar como lateral derecho y cerrarse como central por ese costado en posesión. Sergiño Dest tiene libertad para adelantar su posición desde el carril hasta zonas de extremo, mientras Antonee Robinson equilibra por la izquierda.

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Estados Unidos enfrentará a Bosnia-Herzegovina en dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y un posible cruce con Bélgica o Senegal aparece como la siguiente gran exigencia (REUTERS/Daniel Cole)

Klinsmann señaló que la clave fue la presión tras pérdida. “La presión tras pérdida que planteó es muy lógica”, afirmó. Luego describió la idea con una imagen: “Siempre lo llamo exprimir el limón de una determinada manera. En cuanto pierden la pelota, es: ‘Bien, tengo que exprimir al rival para recuperarla’”.

Tom Gardner, responsable de Football Performance Insights en FIFA, fue más directo al definir el patrón del equipo. Según explicó, Estados Unidos es una anomalía positiva por la cantidad de tiempo que pasa en fase de presión tras pérdida y por su intención de recuperar la posesión casi cada vez que la pierde.

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Gardner añadió que el organismo observa una relación fuerte entre los equipos que recuperan rápido tras esa presión y el éxito competitivo.

Pablo Zabaleta, subcampeón mundial con Argentina en 2014, vinculó esa capacidad con la estructura de juego y con una circulación corta que deja al equipo bien posicionado para saltar de inmediato sobre el rival.

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El exdefensor también subrayó el comportamiento de los jugadores cuando se corta una jugada propia. En lugar de retroceder para defender en bloque bajo, el equipo activó la presión en campo contrario y generó recuperaciones cerca del arco rival, una secuencia que facilitó la creación de ocasiones.

La experiencia europea y el momento de Balogun alimentan la expectativa

Philipp Lahm, capitán de Alemania en el título de 2014, sostuvo que una parte central para entender a este plantel está en su formación europea.

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Philipp Lahm vinculó el rendimiento de Estados Unidos en el Mundial 2026 con la experiencia europea de futbolistas como Christian Pulisic, Sergiño Dest y Weston McKennie

Citó a Christian Pulisic en Milan, Chris Richards en Crystal Palace tras formarse en Bayern Múnich, Dest en PSV después de su paso por Ajax, Joe Scally en Borussia Mönchengladbach y Weston McKennie en Juventus.

Para Lahm, esa base reduce el tiempo de adaptación a las ideas del entrenador argentino. Según su análisis, los mecanismos de un sistema con línea de tres no son nuevos para varios de esos futbolistas, porque los practican cada semana en clubes del máximo nivel.

El exlateral alemán añadió otro rasgo que, a su juicio, distingue a Estados Unidos: capacidad física, presencia en los duelos y espíritu competitivo.

Sobre esa mezcla, dijo que el partido ante Australia fue la muestra más clara por la intensidad de carrera y la dureza física que sostuvo el equipo sin perder organización.

En la valoración individual, Folarin Balogun aparece como el nombre más repetido. El delantero, formado en Arsenal y actualmente en Mónaco, marcó dos goles contra Paraguay, jugó los 90 minutos frente a Australia y descansó ante Turquía.

Rio Ferdinand lo definió a Balogun como la pieza más destacada del equipo hasta ahora. “Creo que ha sido el más sobresaliente. Es dinámico y ha marcado goles. Ha sido el número nueve que claramente necesitaban”, dijo el exdefensor inglés.

Rio Ferdinand sostuvo que Folarin Balogun viene siendo la gran figura de la Selección de Estados Unidos en este Mundial (REUTERS/Daniel Cole)

Jay DeMerit coincidió en ese diagnóstico y destacó la confianza con la que juega el atacante. Para el exinternacional estadounidense, en las rondas finales se necesita un delantero capaz de convertir en partidos con pocas ocasiones, una condición que el equipo echaba en falta.

Las opiniones se dividen entre cuartos de final y una semifinal improbable

Kaká fue el más optimista incluso antes del inicio del torneo. Citado por la publicación, el exmediocampista brasileño dijo que Estados Unidos llegaría a semifinales por la mezcla de entusiasmo, motivación, calidad del plantel y nivel del entrenador.

Lahm fijó una expectativa más moderada. “Mi expectativa honesta es que el apoyo del público local podría llevarlos hasta los cuartos de final”, sostuvo.

Ferdinand también se mostró cauto con el alcance de la campaña. “Me sorprendería que llegaran a semifinales, depende de su camino. Creo que ya han superado las expectativas”, afirmó, aunque añadió que es un equipo del que el país puede sentirse orgulloso por la forma en que encaró sus partidos.

Kaká fue el más optimista con el combinado norteamericano incluso antes del inicio del torneo (EFE/EPA/WILL OLIVER)

René Meulensteen, exasistente de Alex Ferguson en Manchester United, fue el más escéptico. Dijo que Bosnia es ganable y que un cruce posterior con Bélgica sería parejo, incluso con posibilidad de prórroga y penales, pero advirtió que unas semifinales serían “un milagro absoluto” porque a esa altura aparecen “los grandes equipos” con toda su jerarquía.

Las reservas no se limitan al cuadro del torneo. Entre quienes siguen de cerca al plantel, persisten preguntas sobre si el equipo puede sostener durante un partido completo la intensidad de su presión y si tiene suficiente profundidad en el banco, sobre todo cuando debe remontar.

Esa duda creció tras la derrota ante Turquía, partido en el que Pochettino hizo nueve cambios cuando el primer puesto del grupo ya estaba asegurado.

Meulensteen cree que encajar tres goles dejó al descubierto problemas defensivos; Lahm relativizó esa lectura por la rotación masiva.

Después de ese encuentro, Pochettino se mostró molesto en conferencia de prensa y preguntó por qué nadie lo felicitaba por avanzar como líder del grupo en lugar de concentrarse en la derrota.

Ferdinand respaldó esa reacción y sostuvo que el entrenador respondió al tono de la sala, no a una intención previa de confrontar.

DeMerit evaluó que la gestión del técnico fue buena y comparó su momento con el de Carlo Ancelotti en la manera de conducir al grupo: preparar el marco y permitir que los futbolistas resuelvan dentro de él.

Según The Athletic, la Federación de Fútbol de Estados Unidos ya le presentó una propuesta para extender su contrato por un segundo ciclo mundialista, aunque no hay certeza sobre si aceptará seguir.

El clima alrededor del equipo también cambió con fuerza en pocos meses. Tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa América 2024 y la salida de Gregg Berhalter, el panorama era muy distinto: en la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025 ante Panamá, en el SoFi Stadium había muchos asientos vacíos, y en un amistoso contra Corea del Sur en Nueva Jersey los aficionados estadounidenses fueron claramente minoría.

Ahora, con el pase a la fase eliminatoria ya consumado, la atención se desplazó a una sola pregunta: hasta dónde puede llegar esta selección.