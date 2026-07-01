Wall Street cerró con pérdidas moderadas por la caída de las tecnológicas

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Las bolsas de Estados Unidos cerraron el miércoles con pérdidas moderadas, arrastradas por la caída de las acciones tecnológicas, aunque el avance de Meta Platforms y los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, sobre la atenuación de los riesgos inflacionarios limitaron el retroceso. El S&P 500 acumuló su octava baja en 11 jornadas.

Según datos preliminares, el S&P 500 cedió 16,13 puntos, un 0,19%, hasta las 7.483,23 unidades. El Nasdaq Composite retrocedió 173,69 puntos, un 0,65%, a 26.040,03, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones bajó apenas 13,96 puntos, menos de un 0,1%, a 52.305,24.

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Warsh afirmó que se mantendrá firme en la meta de inflación del 2% fijada por el banco central y advirtió que “decepcionará” a quienes esperen una política monetaria laxa, en respuesta directa a los llamamientos del presidente Donald Trump a recortar las tasas de interés. Los operadores redujeron ligeramente sus expectativas de subidas tras esas declaraciones, aunque los datos de LSEG muestran que los mercados siguen descontando al menos un alza este año.

Un informe sobre la actividad manufacturera también influyó en el ánimo del mercado. La encuesta del Instituto para la Gestión del Suministro (ISM) mostró que el sector creció en junio a un ritmo algo menor al esperado y que los precios subieron a un paso más lento, lo que alivió parcialmente las presiones inflacionarias. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años retrocedió desde un pico cercano al 4,50% hasta el 4,47%.

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Las mayores cargas sobre los índices provinieron de compañías que habían escalado con fuerza en la euforia en torno a la inteligencia artificial. Micron Technology se desplomó un 10,6%, Advanced Micro Devices cayó un 6,9% y Nvidia retrocedió un 1,3%, según informó The Associated Press. Estas empresas han registrado oscilaciones pronunciadas en las últimas semanas ante la preocupación de que sus valoraciones se habían vuelto excesivas.

Un operador trabaja en su puesto en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 1 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

En sentido contrario, las acciones de Meta Platforms se dispararon después de que Bloomberg News informó de que la compañía está desarrollando un negocio en la nube para comercializar su capacidad informática de inteligencia artificial sobrante. Tim Ghriskey, estratega senior de carteras de Ingalls & Snyder, señaló que “esto parece ser algo que probablemente seguirá beneficiando a la acción”.

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Tres de cada cinco acciones del S&P 500 cerraron al alza. General Mills lideró las subidas con un avance del 8,5% tras publicar resultados trimestrales superiores a las previsiones de los analistas y anunciar un plan de recorte de costos de USD 3.000 millones en cuatro años. Nike revirtió una caída inicial y cerró con una ganancia del 4,9% después de presentar resultados mejores a los esperados; el director ejecutivo Elliott Hill reconoció que la empresa aún enfrenta vientos en contra que pesan sobre sus ingresos, en medio de un proceso de reestructuración.

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Kroger pasó de pérdidas a una ganancia del 1,3% tras anunciar la compra de Giant Eagle por USD 1.250 millones en efectivo, más la asunción de USD 400 millones en pasivos de la cadena de tiendas de alimentación y farmacia con presencia desde Indiana hasta Maryland.

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El precio del oro recuperó terreno tras tocar brevemente los USD 3.980 por onza durante la madrugada, su nivel más bajo desde que cotizara por encima de los USD 5.300 por onza a comienzos de año. La moderación de los rendimientos de los bonos del Tesoro impulsó un rebote del 1,1%, con el metal precioso cerrando en USD 4.082,40 por onza. El petróleo, en cambio, bajó ante las expectativas de que Estados Unidos e Irán puedan poner fin a su conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de buques petroleros; el barril de Brent cayó un 1,9% hasta los USD 71,57.

Ghriskey señaló que los inversores siguen de cerca las negociaciones entre Washington y Teherán y se mantienen cautos, especialmente ante la proximidad de un largo fin de semana festivo. En los mercados internacionales, los índices europeos y asiáticos cerraron sin una dirección uniforme: el Kospi de Corea del Sur cayó un 2%, pese a acumular una ganancia del 97% en lo que va del año impulsada por la euforia en torno a SK Hynix y otras compañías de inteligencia artificial. En Tokio, el Nikkei 225 avanzó un 0,6% después de que el yen japonés cayera a su nivel más bajo frente al dólar en 40 años.

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El jueves se publicará el informe mensual de empleo de Estados Unidos, y Wall Street cerrará el viernes por la festividad del 4 de julio.

(Con información de AP y Reuters)