Entran en vigor las nuevas normas sobre préstamos estudiantiles en EE. UU.: lo que debes saber

Estados Unidos aplicará reformas de préstamos estudiantiles federales, entre ellas menos planes de pago, nuevos topes de deuda y nuevas reglas para las becas Pell (REUTERS/Reba Saldanha).

Desde este 1 de julio, quienes ya sean beneficiarios o soliciten préstamos estudiantiles federales en Estados Unidos se enfrentan a un sistema con menos planes de pago, nuevos topes de endeudamiento, límites en los préstamos Parent PLUS y cambios en las becas Pell.

A su vez, los prestatarios inscritos en el plan SAVE (Saving on a Valuable Education) deberán elegir otra opción dentro de los 90 días posteriores a la recepción de la notificación del Departamento de Educación de Estados Unidos, reportaron CBS News, ABC News y Associated Press.

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La entidad gubernamental describió la reforma como un intento de simplificar el sistema de préstamos estudiantiles, que hoy cuenta con siete planes de pago, y de contener la deuda estudiantil, que asciende a casi USD 1,9 billones.

Por su parte, Sarah Austin, analista de políticas de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera Estudiantil, dijo a CBS News que estos son los cambios “más amplios” vistos en mucho tiempo a esta escala.

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Menos opciones de pago para quienes pidan nuevos préstamos y para prestatarios actuales

Para los nuevos prestatarios, las opciones se reducen: solo podrán escoger entre el Plan de Asistencia para el Pago (RAP) o el Plan de Pago Estándar por Niveles, informaron CBS News y ABC News.

La nueva regla también alcanza a prestatarios actuales que vuelvan a endeudarse después del 1 de julio. Cuando ese nuevo préstamo entre en su período de amortización, todos sus préstamos federales deberán pagarse bajo una de las dos nuevas opciones.

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Quienes ya tienen préstamos y no pidan otros nuevos conservarán el acceso a los planes vigentes que sigan activos. Estos son:

Plan de pago estándar.

Plan de pago extendido.

Plan de pago gradual.

Plan de pago basado en los ingresos (IBR).

Pago según sus ingresos (PAYE).

Reembolso contingente a los ingresos (ICR).

Asimismo, los prestatarios tienen la opción de sumarse al nuevo Plan de Asistencia para el Reembolso (RAP).

Por otro lado, la Ley One Big Beautiful Bill establece la eliminación progresiva de los planes PAYE (Pago según los ingresos) e ICR (Reembolso contingente a los ingresos). Quienes estén inscritos en estas modalidades deberán migrar a un plan diferente antes del 1 de julio de 2028.

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Los nuevos prestatarios solo podrán elegir entre el Plan de Asistencia para el Reembolso (RAP) y el Plan de Pago Estándar por Niveles para sus préstamos estudiantiles federales (REUTERS/Faith Ninivaggi).

Nuevos límites de endeudamiento para posgrados y carreras profesionales

Una jueza federal de Washington, Beryl Howell, bloqueó de forma temporal la medida de la administración de Donald Trump que, desde el 1 de julio, fijaría topes más bajos para los préstamos estudiantiles federales de quienes quedan excluidos por la definición modificada de “título profesional”, acotada a ciertos posgrados en 11 campos, entre ellos derecho, medicina, odontología y teología.

Previo a la entrada en vigor de los nuevos topes, la administración Trump revisó su plan y amplió la lista a 29 programas de grado específicos, entre ellos la maestría en ciencias de la enfermería, el doctorado en práctica de enfermería y el doctorado en práctica de anestesia para enfermeros. A su vez, se enumeraron unos 25 programas que se consideran títulos no profesionales, como teología, psicología aplicada y ciencias farmacéuticas.

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Con estas nuevas definiciones, los estudiantes de “títulos no profesionales” podrán pedir USD 20.500 al año, pero no más de USD 100.000 en total para su programa. En carreras designadas como “títulos profesionales” el nuevo tope será de USD 50.000 al año y USD 200.000 en total, señalaron CBS News y ABC News.

Por otro lado, desde el 1 de julio, quienes tomen nuevos préstamos estudiantiles ya no podrán acceder a los Graduate PLUS, que permitían solicitar el monto necesario para financiar los estudios. Excepcionalmente, los prestatarios actuales de Grad PLUS conservarán su condición.

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Además, según el Departamento de Educación, toda persona que obtenga un préstamo desde el 1 de julio tendrá un tope máximo de por vida de USD 257.500.

Los préstamos tendrán nuevos límites, con topes de hasta USD 100.000 para posgrados y de hasta USD 200.000 para carreras designadas como profesionales (REUTERS/Faith Ninivaggi).

Qué sucederá con el plan SAVE

La eliminación del plan SAVE (Saving on a Valuable Education) de la era Biden es uno de los cambios inmediatos más importantes. Actualmente, aproximadamente 7 millones de personas participan en ese programa y dispondrán de un plazo de 90 días para optar por un nuevo esquema de pago de su deuda estudiantil, precisó ABC News.

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De acuerdo con Associated Press, quienes participan en el plan SAVE recibirán una notificación en la que se les informará que cuentan con 90 días para elegir otro plan de pago ajustado a sus ingresos.

Si no seleccionan un nuevo plan antes de que termine ese plazo, el Departamento de Educación asignará automáticamente una de las opciones estándar, explicó Lindsay Vail Clark, principal defensora de los prestatarios en Savi, a la agencia de noticias.

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Sin embargo, no existe una fecha tope única para que todos los inscritos en el plan SAVE realicen el cambio, dado que las notificaciones se enviarán de manera escalonada, afirmó Michele Zampini, vicepresidenta asociada del Instituto para el Acceso y el Éxito Universitario, a Associated Press.

Quienes están en el plan SAVE pueden optar por el RAP o por cualquiera de los planes de pago actualmente disponibles. En cambio, si eligen PAYE o ICR, deberán volver a modificar su esquema antes del 1 de julio de 2028, cuando esos planes dejarán de existir.

La eliminación del plan SAVE obligará a unos 7 millones de prestatarios a elegir otro plan de pago dentro de los 90 días posteriores a la notificación del Departamento de Educación (REUTERS/Faith Ninivaggi).

Cambios en los préstamos Parent PLUS

Los préstamos Parent PLUS tendrán nuevos techos y menos flexibilidad para devolver el dinero con un tope de USD 20.000 por estudiante y de USD 65.000 por familia, consignó CBS News.

La restricción no se limita al monto. Los nuevos prestatarios de Parent PLUS que tomen préstamos desde el 1 de julio ya no podrán acceder a planes de pago vinculados a ingresos y solo tendrán disponible un nuevo plan de amortización escalonada, detalló Associated Press.

Existe una excepción temporal para ciertos casos anteriores. Quienes consolidaron sus préstamos Parent PLUS en un préstamo directo de consolidación antes del 1 de julio podrán seguir en el plan ICR hasta el 30 de junio de 2028 y después pasarán al plan basado en ingresos.

Nuevas reglas para las Becas Pell

La nueva ley tributaria elevó las exigencias de elegibilidad del programa de Becas Pell. A partir de ahora, los estudiantes con becas o subvenciones no federales que cubran o superen el costo de la matrícula ya no podrán acceder a financiación adicional a través de Pell, indicó CBS News.

Sarah Austin declaró a CBS News que esta nueva medida cierra lo que definió como “laguna Pellionaire”: un vacío legal que permitía que personas con bajos ingresos, pero con un patrimonio elevado, accedieran a una Beca Pell.

Asimismo, la ley tributaria extiende el acceso a la Beca Pell a estudiantes que cursen programas de capacitación laboral de corta duración. Bajo las nuevas normas, podrían quedar incluidos cursos en áreas como asistencia de enfermería, educación infantil y mecánica automotriz.

Hasta ahora, los programas de formación laboral por lo general debían durar al menos 15 semanas e incluir 600 horas lectivas de instrucción para poder optar a la financiación de la Beca Pell.

Las nuevas reglas de las becas Pell excluirán a estudiantes cuyas becas o subvenciones no federales cubran el costo de la matrícula (REUTERS/Daniel Cole).

Rebaja de tasa de interés por pago automático

El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció que la adhesión al sistema de pago automático otorgará una rebaja del 1% en la tasa de interés de los préstamos estudiantiles desde el 1 de julio hasta el 30 de junio de 2028. El beneficio será solo para quienes tengan préstamos federales directos emitidos después del 1 de julio de 2012.

Quienes ya utilizan débito automático no deberán hacer trámites, dado que la reducción se aplicará de manera automática sobre sus préstamos. Este grupo ya recibía un descuento de 0,25%, por lo que obtendrá solo una mejora adicional de 0,75 puntos.