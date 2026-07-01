Irán y Qatar acordaron un canal de comunicación para seguir la implementación del acuerdo con Estados Unidos

El emir de Qatar trata con enviados de EEUU los "avances" en las negociaciones con Irán

El régimen de Irán anunció este miércoles la creación de un canal de comunicación con Qatar para registrar, documentar y gestionar las denuncias sobre posibles incumplimientos del memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos. La decisión fue adoptada durante una serie de reuniones celebradas en Doha entre delegaciones de Irán, Qatar y Pakistán, en el marco del mecanismo de seguimiento del acuerdo, mientras Washington y Teherán continúan recurriendo a mediadores para mantener el diálogo sin contactos directos.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, quien encabezó la delegación de su país en la capital qatarí. Según explicó, el nuevo mecanismo permitirá dar una respuesta más rápida a cualquier controversia relacionada con la aplicación del entendimiento suscrito entre ambas partes.

PUBLICIDAD

“Se decidió que el canal de comunicación inmediato del grupo de supervisión se formalizará y documentará mañana, y que las deficiencias del memorando de entendimiento se formalizarán y documentarán, para luego discutirlas y tomar una decisión al respecto”, señaló Garibabadi al término de las conversaciones.

De acuerdo con la delegación iraní, uno de los principales temas planteados fue lo que considera incumplimientos de Estados Unidos respecto de los compromisos asumidos en el acuerdo. Entre ellos mencionó el cese de las hostilidades vinculadas al conflicto en Líbano, además de la presencia militar estadounidense en la región y declaraciones formuladas por funcionarios de Washington.

PUBLICIDAD

Irán acordó con Qatar un canal de comunicación para seguir la implementación del acuerdo con Estados Unidos

Garibabadi sostuvo que esos puntos fueron expuestos durante las reuniones con los mediadores y reiteró la posición de Teherán de que el memorando debe aplicarse de manera integral.

“Los compromisos del memorando de entendimiento constituyen un conjunto integral y no pueden considerarse por separado”, afirmó el viceministro iraní.

El nuevo canal de comunicación tendrá como objetivo dejar constancia formal de esas observaciones para que puedan ser analizadas dentro del mecanismo de seguimiento. Según explicó la delegación iraní, las presuntas deficiencias serán registradas oficialmente antes de ser evaluadas por las partes participantes.

PUBLICIDAD

El viceministro también insistió en que no se produjeron reuniones directas con la delegación estadounidense, que permanece en Doha desde el martes. Esa versión coincide con las declaraciones realizadas previamente por las autoridades qataríes, que habían señalado que los contactos entre Washington y Teherán continúan desarrollándose mediante mediadores.

Mientras la representación iraní mantenía reuniones técnicas, los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff sostuvieron encuentros con dirigentes qataríes para revisar el estado de las negociaciones y la evolución de la situación regional. Según la oficina del emir de Qatar, las conversaciones abordaron “el progreso de las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica en el marco del memorando de entendimiento”, además de otros asuntos relacionados con la estabilidad regional.

PUBLICIDAD

Otro de los asuntos tratados en Doha fue el acceso a parte de los 6.000 millones de dólares correspondientes a fondos iraníes bloqueados en Qatar. Garibabadi indicó que durante las reuniones con autoridades qataríes, incluido el Banco Central, se analizaron mecanismos para utilizar parte de esos recursos en la compra de bienes considerados prioritarios para Irán.

Los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff sostuvieron encuentros con dirigentes qataríes para revisar el estado de las negociaciones

El dinero forma parte de los compromisos contemplados en el memorando de entendimiento alcanzado por ambas partes y constituye uno de los aspectos más sensibles de su implementación. Según explicó el funcionario iraní, las adquisiciones se realizarán “de acuerdo con las necesidades de nuestro país”, aunque no ofreció detalles sobre los productos que serían incorporados dentro de ese esquema.

PUBLICIDAD

La creación del canal de comunicación representa un nuevo paso dentro del mecanismo diseñado para supervisar el cumplimiento del acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán. Con las conversaciones aún limitadas a contactos indirectos y la mediación de Qatar como principal vía de enlace, las partes buscan establecer procedimientos que permitan resolver diferencias sobre la aplicación del memorando sin interrumpir el proceso de diálogo.