Estados Unidos: una mujer mató a tiros a un hombre tras una disputa por un espacio de estacionamiento

Un tiroteo en el Walmart de North Lauderdale dejó muerto a Bart Diguglielmo tras una discusión por un espacio de estacionamiento (Captura de video)

Una discusión por un espacio de estacionamiento en un supermercado de Florida terminó en una investigación por homicidio. Lo que empezó como un altercado verbal en el estacionamiento de un Walmart de North Lauderdale escaló hasta un disparo que dejó muerto a un hombre de 62 años y abrió una causa que ahora deberá revisar la fiscalía.

La víctima fue identificada como Bart Diguglielmo, un residente de Lauderhill, de acuerdo con la información difundida por la Oficina del Sheriff de Broward y citada por NBC 6 South Florida y CBS News. El hecho ocurrió alrededor de las 12:28 del martes 30 de junio en el estacionamiento del supermercado ubicado en 7900 W. McNab Road.

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Según la reconstrucción inicial, Diguglielmo y una mujer adulta mantuvieron una discusión por un espacio de estacionamiento. El altercado escaló hasta que la mujer disparó contra el hombre. Su identidad no fue difundida por las autoridades.

Tras la alerta al 911, agentes de la Oficina del Sheriff de Broward y personal de North Lauderdale Fire Rescue acudieron al lugar. Los equipos de emergencia encontraron a Diguglielmo con una herida de bala y lo trasladaron al Broward Health Medical Center, donde más tarde se confirmó su muerte.

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Tras la llamada al 911, agentes y rescatistas trasladaron a Bart Diguglielmo al Broward Health Medical Center, donde se confirmó su muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina del Sheriff de Broward informó el miércoles que Diguglielmo murió a causa de las heridas sufridas durante el tiroteo. Los detectives de homicidios quedaron a cargo de la investigación para determinar cómo se desarrolló la confrontación y si el uso del arma estuvo amparado por una situación de defensa propia.

La versión de la mujer y la intervención de la fiscalía

De acuerdo con CBS News y NBC 6 South Florida, la mujer permaneció en la escena después del disparo y colaboró con los investigadores. Local10 indicó que fue detenida para ser interrogada, aunque las autoridades no informaron cargos en su contra hasta el momento.

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La mujer declaró ante los detectives que disparó en defensa propia. Esa versión forma parte de la investigación en curso y deberá ser evaluada junto con el resto de las pruebas reunidas por los uniformados. El caso será remitido a la Fiscalía Estatal del condado de Broward una vez que los detectives concluyan la investigación. Esa oficina deberá decidir si corresponde presentar cargos penales contra la mujer.

El impacto entre quienes estaban en el estacionamiento

El tiroteo generó conmoción entre las personas que se encontraban cerca del Walmart al momento del hecho. CBS News informó que varios testigos se sorprendieron al ver el estacionamiento acordonado con cinta de escena del crimen mientras avanzaba el operativo policial.

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La mujer permaneció en la escena, colaboró con los investigadores y fue detenida para ser interrogada, aunque no se informaron cargos en su contra (Captura de video)

David Anderson, uno de los testigos citados por ese medio, contó que llegó al lugar poco después del disparo. “Caminaba hacia la entrada y escuché a una mujer gritar”, relató.

Anderson agregó que la mujer gritaba de manera continua en medio de la escena. “Estaba gritando y decía muchas cosas”, declaró a CBS News.

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Mientras tanto, la investigación continúa abierta. Las autoridades buscan establecer con precisión qué ocurrió durante la discusión por el espacio de estacionamiento y si la mujer enfrentará cargos por la muerte de Bart Diguglielmo.