Estados Unidos

Estados Unidos: una mujer mató a tiros a un hombre tras una disputa por un espacio de estacionamiento

Bart Diguglielmo, de 62 años y residente de Lauderhill, Florida, fue trasladado al Broward Health Medical Center con una herida de bala y falleció horas después. La tiradora, que alegó defensa propia, está a disposición de la justicia mientras la fiscalía del condado analiza el expediente

Guardar
Un tiroteo en el Walmart de North Lauderdale dejó muerto a Bart Diguglielmo tras una discusión por un espacio de estacionamiento (Captura de video)
Un tiroteo en el Walmart de North Lauderdale dejó muerto a Bart Diguglielmo tras una discusión por un espacio de estacionamiento (Captura de video)

Una discusión por un espacio de estacionamiento en un supermercado de Florida terminó en una investigación por homicidio. Lo que empezó como un altercado verbal en el estacionamiento de un Walmart de North Lauderdale escaló hasta un disparo que dejó muerto a un hombre de 62 años y abrió una causa que ahora deberá revisar la fiscalía.

La víctima fue identificada como Bart Diguglielmo, un residente de Lauderhill, de acuerdo con la información difundida por la Oficina del Sheriff de Broward y citada por NBC 6 South Florida y CBS News. El hecho ocurrió alrededor de las 12:28 del martes 30 de junio en el estacionamiento del supermercado ubicado en 7900 W. McNab Road.

PUBLICIDAD

Según la reconstrucción inicial, Diguglielmo y una mujer adulta mantuvieron una discusión por un espacio de estacionamiento. El altercado escaló hasta que la mujer disparó contra el hombre. Su identidad no fue difundida por las autoridades.

Tras la alerta al 911, agentes de la Oficina del Sheriff de Broward y personal de North Lauderdale Fire Rescue acudieron al lugar. Los equipos de emergencia encontraron a Diguglielmo con una herida de bala y lo trasladaron al Broward Health Medical Center, donde más tarde se confirmó su muerte.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tras la llamada al 911, agentes y rescatistas trasladaron a Bart Diguglielmo al Broward Health Medical Center, donde se confirmó su muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina del Sheriff de Broward informó el miércoles que Diguglielmo murió a causa de las heridas sufridas durante el tiroteo. Los detectives de homicidios quedaron a cargo de la investigación para determinar cómo se desarrolló la confrontación y si el uso del arma estuvo amparado por una situación de defensa propia.

La versión de la mujer y la intervención de la fiscalía

De acuerdo con CBS News y NBC 6 South Florida, la mujer permaneció en la escena después del disparo y colaboró con los investigadores. Local10 indicó que fue detenida para ser interrogada, aunque las autoridades no informaron cargos en su contra hasta el momento.

La mujer declaró ante los detectives que disparó en defensa propia. Esa versión forma parte de la investigación en curso y deberá ser evaluada junto con el resto de las pruebas reunidas por los uniformados. El caso será remitido a la Fiscalía Estatal del condado de Broward una vez que los detectives concluyan la investigación. Esa oficina deberá decidir si corresponde presentar cargos penales contra la mujer.

El impacto entre quienes estaban en el estacionamiento

El tiroteo generó conmoción entre las personas que se encontraban cerca del Walmart al momento del hecho. CBS News informó que varios testigos se sorprendieron al ver el estacionamiento acordonado con cinta de escena del crimen mientras avanzaba el operativo policial.

La mujer permaneció en la escena, colaboró con los investigadores y fue detenida para ser interrogada, aunque no se informaron cargos en su contra (Captura de video)
La mujer permaneció en la escena, colaboró con los investigadores y fue detenida para ser interrogada, aunque no se informaron cargos en su contra (Captura de video)

David Anderson, uno de los testigos citados por ese medio, contó que llegó al lugar poco después del disparo. “Caminaba hacia la entrada y escuché a una mujer gritar”, relató.

Anderson agregó que la mujer gritaba de manera continua en medio de la escena. “Estaba gritando y decía muchas cosas”, declaró a CBS News.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta. Las autoridades buscan establecer con precisión qué ocurrió durante la discusión por el espacio de estacionamiento y si la mujer enfrentará cargos por la muerte de Bart Diguglielmo.

Temas Relacionados

Defensa PropiaFloridaViolencia UrbanaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wall Street cerró con pérdidas moderadas por la caída de las tecnológicas

El índice Nasdaq lideró los descensos, mientras el S&P 500 encadenó su octava baja en 11 jornadas y el Dow Jones casi no varió, con Meta amortiguando parte del movimiento

Wall Street cerró con pérdidas moderadas por la caída de las tecnológicas

¿Puede Estados Unidos hacer historia en su Mundial? Klinsmann, Kaká, Lahm y Ferdinand debaten hasta dónde puede llegar el equipo de Pochettino

La campaña del anfitrión reavivó la ilusión tras liderar su zona y encarar el mano a mano inicial ante Bosnia-Herzegovina, con un posible choque posterior frente a Bélgica o Senegal y dudas sobre si la intensidad alcanza para rondas decisivas

¿Puede Estados Unidos hacer historia en su Mundial? Klinsmann, Kaká, Lahm y Ferdinand debaten hasta dónde puede llegar el equipo de Pochettino

Los Ángeles da luz verde a un megaproyecto de 2.000 millones para transformar Skid Row con 1.500 viviendas y un tercio de acceso asequible

La versión avalada suma una torre residencial de 30 pisos, descarta el hotel y analiza reciclar un edificio industrial de comienzos del siglo XX para conservar la impronta productiva del corredor Central–Santa Fe

Los Ángeles da luz verde a un megaproyecto de 2.000 millones para transformar Skid Row con 1.500 viviendas y un tercio de acceso asequible

Más de 145 personas se enferman por un parásito transmitido por alimentos en 17 estados de EE. UU.

Las autoridades sanitarias buscan identificar el origen del brote mientras continúan las investigaciones junto con la FDA y los departamentos de salud locales

Más de 145 personas se enferman por un parásito transmitido por alimentos en 17 estados de EE. UU.

Cuáles estados subirán desde julio el impuesto a la gasolina y cuánto impacta

El cambio se mide en centavos por galón, pero la diferencia crece con cada recarga y se vuelve más visible en quienes cargan con mayor frecuencia o recorren distancias largas

Cuáles estados subirán desde julio el impuesto a la gasolina y cuánto impacta

TECNO

Más que asesoría: Amazon enviará a sus ingenieros expertos en IA a construir sistemas dentro de tu empresa

Más que asesoría: Amazon enviará a sus ingenieros expertos en IA a construir sistemas dentro de tu empresa

Partidos del Mundial 2026: por qué no ver España vs. Austria y Portugal vs. Croacia en Roja Directa

Cómo ocultar tu número de teléfono en WhatsApp con la nueva función que prepara Meta

Descongela el refrigerador antes de irte de vacaciones: puedes reducir su consumo energético un 30%

Ver Bélgica vs. Senegal online en sitios como Fútbol Libre o Roja Directa puede exponer tu información a hackers

ENTRETENIMIENTO

“Era imposible hacerlo”, afirmó Mitchel Musso sobre su ausencia en Avatar: The Last Airbender

“Era imposible hacerlo”, afirmó Mitchel Musso sobre su ausencia en Avatar: The Last Airbender

La Odisea de Christopher Nolan prescinde de los influencers en su estreno y abre el debate en Hollywood

Angela Nikolau e Ivan Beerkus: la pareja detenida tras escalar a lo más alto del Empire State y el documental de Netflix que los llevó a la fama mundial

John Cena se afeita la cabeza y acusa a sus seguidores por la decisión: “Gracias por intimidarme”

Billie Eilish volvió a ser blanco de críticas tras resurgir un video en el que tilda de “flojos” a los padres que mandan a sus hijos a la escuela

MUNDO

Estados Unidos y 12 países árabes renovaron su compromiso para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz

Estados Unidos y 12 países árabes renovaron su compromiso para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz

Irán y Qatar acordaron un canal de comunicación para seguir la implementación del acuerdo con Estados Unidos

El precio del petróleo cayó a su mínimo en más de cuatro meses por el optimismo en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán

Subieron los precios de la gasolina en Rusia tras los ataques ucranianos a refinerías

El tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz vuelve a superar los 10 millones de barriles diarios