EE. UU. levanta el bloqueo a la IA de Anthropic y restablece el acceso a sus modelos Claude más avanzados

Estados Unidos levantó el bloqueo a la IA de Anthropic y restableció el acceso a Claude Fable cinco y Mythos cinco tras más de dos semanas de restricciones (EP)

El gobierno federal de Estados Unidos retiró las restricciones que habían bloqueado durante más de dos semanas el acceso a los modelos Claude Fable cinco y Mythos cinco de Anthropic. La decisión pone fin a una disputa entre la administración Trump y la empresa de inteligencia artificial en medio del debate oficial sobre seguridad, exportaciones y liderazgo tecnológico frente a China.

La compañía informó en una publicación en redes sociales que comenzará a restablecer el acceso este miércoles. La interrupción había afectado el despliegue de ambos sistemas mientras la Casa Blanca y el Departamento de Comercio examinaban los riesgos de los modelos avanzados.

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Según CBS News, cadena de televisión estadounidense, el secretario de Comercio Howard Lutnick afirmó en X que su equipo trabajó en las últimas semanas con Anthropic para “analizar y aprobar Fable cinco” con el objetivo de asegurar la alineación en todo el Gobierno de Estados Unidos y reforzar el liderazgo del país en inteligencia artificial.

Anthropic había lanzado Claude Fable cinco a comienzos de este mes con medidas de seguridad que, de acuerdo con la empresa, reducían el riesgo de uso indebido en ciberataques u otros fines maliciosos. Mythos cinco, una versión con menos salvaguardas, iba a quedar en una primera etapa en manos de un grupo reducido de grandes empresas para pruebas.

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Pocos días después del lanzamiento de Fable cinco, la empresa lo retiró. Sostuvo entonces que el gobierno federal había impuesto controles de exportación que la obligaban a bloquear el acceso al modelo a ciudadanos extranjeros, una orden que, por su alcance, la forzó a desactivar el sistema.

En ese momento, Anthropic dijo que las objeciones oficiales parecían centrarse en una posible “fuga de la red”, una técnica para engañar al modelo y eludir sus mecanismos de seguridad. La empresa defendió la eficacia de sus protecciones y sostuvo que las fallas detectadas eran “relativamente sencillas” y podían reproducirse con otros modelos de IA.

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La Casa Blanca y el Departamento de Comercio revisaron los riesgos de los modelos avanzados de Anthropic antes de autorizar otra vez su despliegue (EP)

La compañía fijó entonces su posición en una declaración textual: “No estamos de acuerdo en que el hallazgo de una posible vulnerabilidad limitada deba ser motivo para retirar un modelo comercial implementado para cientos de millones de personas”.

Añadió: “Si este criterio se aplicara a toda la industria, creemos que paralizaría prácticamente todas las implementaciones de nuevos modelos para todos los proveedores de modelos de vanguardia”.

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La semana pasada, CNBC, canal de noticias de negocios de Estados Unidos, y The Wall Street Journal, diario estadounidense, informaron que el Departamento de Comercio ya había empezado a permitir que ciertas empresas y entidades gubernamentales volvieran a utilizar Mythos cinco. Esa flexibilización anticipó el levantamiento más amplio anunciado este martes.

Claude Fable cinco y Mythos cinco vuelven a estar disponibles después de un bloqueo ligado a controles de exportación y a preocupaciones oficiales sobre ciberseguridad. El restablecimiento del acceso llega mientras la administración Trump intenta combinar supervisión voluntaria y apoyo al avance de la industria local.

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La disputa coincidió con la ofensiva de Trump sobre la inteligencia artificial

La disputa entre Anthropic y la administración Trump coincidió con una ofensiva sobre inteligencia artificial, una revisión voluntaria de modelos avanzados y un conflicto previo con el Pentágono por salvaguardias militares (REUTERS/Nathan Howard)

Durante esas más de dos semanas, la administración evaluó hasta qué punto los modelos de IA cada vez más potentes podían ayudar a ciberdelincuentes a encontrar vulnerabilidades de software. Varios aliados del presidente desconfían de una regulación gubernamental más amplia sobre el sector.

A comienzos de este mes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear un proceso voluntario de revisión de 30 días para los modelos privados de IA más avanzados, en coordinación con el gobierno federal.

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Antes había demorado la firma porque, según declaró a la prensa, no quería obstaculizar el liderazgo estadounidense en la industria ni dar ventaja a China.

Poco antes de que Anthropic anunciara el fin de las restricciones, la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles agradeció a las empresas que cooperaron con esa orden ejecutiva, incluso en materia de acceso a modelos avanzados, pruebas de barandillas de seguridad y supervisión.

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El choque entre Anthropic y el gobierno venía de antes. A principios de este año, la empresa tuvo un enfrentamiento con el Pentágono por su presión para establecer salvaguardias formales que impidieran que los modelos Claude, ya desplegados en sistemas clasificados del ejército, fueran utilizados para armas totalmente autónomas o para vigilancia masiva de estadounidenses.

Tras fracasar las negociaciones, Trump ordenó a todas las agencias federales dejar de usar la tecnología de inteligencia artificial de Anthropic. El secretario de Defensa Pete Hegseth la describió como un “riesgo para la cadena de suministro” en un intento por impedir que contratistas federales emplearan Claude en tareas militares.

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