Pasos para reservar tu nombre de usuario en WhatsApp y dejar de compartir tu número telefónico

El nombre de usuario en WhatsApp ofrece una alternativa para proteger la privacidad de los usuarios. (Reuters)

WhatsApp habilitó una función que permite reservar un nombre de usuario y recibir mensajes sin exponer el número telefónico personal. Esta actualización responde a una demanda de privacidad de los usuarios y marca un cambio en la forma de comunicarse a través de la aplicación.

La posibilidad de crear un nombre de usuario en WhatsApp se presenta como una solución para quienes buscan mayor discreción en la gestión de sus contactos. Hasta ahora, intercambiar mensajes en la plataforma requería compartir el número telefónico, lo que podía resultar excesivo en algunas situaciones. Con la nueva herramienta, la aplicación busca facilitar interacciones sin necesidad de exponer datos personales.

PUBLICIDAD

Así puedes reservar tu nombre en WhatsApp

El procedimiento para reservar el nombre es simple. Cualquier usuario que lo desee puede:

Entrar a Ajustes en WhatsApp.

Seleccionar Cuenta .

Elegir Nombre de usuario .

Crear un identificador o modificarlo o eliminarlo, si lo desea.

Reservar un nombre personal permite recibir mensajes sin exponer el número telefónico. (WhatsApp)

WhatsApp aclaró que la función será totalmente opcional. Quienes prefieran continuar utilizando el número telefónico como método tradicional de contacto podrán hacerlo sin cambios en la dinámica habitual.

PUBLICIDAD

Funcionamiento y proceso de reserva

La novedad permite que, al establecer contacto por primera vez, los mensajes puedan enviarse gracias al nombre de usuario, sin revelar el número telefónico a la otra persona. El nombre de usuario funcionará como una dirección digital, útil para mantener la privacidad en cualquier contexto en el que compartir el número no sea necesario.

El sistema admite letras latinas, números, puntos y guiones bajos, en un formato equiparable al de plataformas como Instagram o Facebook. Cada nombre es único y, si ya está en uso, no podrá ser reclamado por otra persona. Para quienes no tengan claro qué identificador seleccionar, la plataforma incorporó un generador de nombres de usuario.

PUBLICIDAD

WhatsApp garantiza que cada identificador será único y no podrá repetirse. (Reuters)

Durante el periodo de reserva, quienes gestionen cuentas en Instagram o Facebook podrán reclamar el mismo nombre. Esta medida apunta a facilitar la coherencia de identidad digital para creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones.

No existe un directorio público ni sugerencias automáticas de nombres de usuario. Para contactar a alguien por primera vez será imprescindible conocer con exactitud el identificador elegido. Ningún nombre estará indexado en la web ni aparecerá en buscadores externos, reforzando el objetivo de privacidad de la función.

PUBLICIDAD

Requisitos y disponibilidad

La reserva de nombres de usuario en WhatsApp ya está habilitada globalmente, con el objetivo de permitir la elección antes del lanzamiento oficial de la función, previsto para más adelante en 2026. El proceso de reserva exige tener instalada la versión más reciente de la aplicación. Si la opción aún no aparece, esto podría deberse a que la actualización no está disponible para todos los usuarios, aunque el despliegue es global y simultáneo.

No existe un directorio público ni sugerencias automáticas de nombres de usuario. (Europa Press)

La vicepresidenta de Producto de WhatsApp, Alice Newton-Rex, afirmó: “La privacidad consiste fundamentalmente en darle control a las personas. Siempre les hemos dado control sobre sus mensajes a través del cifrado de extremo a extremo”. Con la llegada de los nombres de usuario, la gestión de la información personal se amplía.

PUBLICIDAD

La compañía también anticipó mecanismos que previenen la suplantación de identidad, tanto para usuarios individuales como para quienes gestionan marcas y organizaciones. La protección de la identidad digital y el control sobre la información son ejes de la nueva propuesta.