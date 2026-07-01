Tecno

Pasos para reservar tu nombre de usuario en WhatsApp y dejar de compartir tu número telefónico

La función es opcional y está disponible en la última versión de la aplicación

Guardar
Google icon
El nombre de usuario en WhatsApp ofrece una alternativa para proteger la privacidad de los usuarios. (Reuters)
El nombre de usuario en WhatsApp ofrece una alternativa para proteger la privacidad de los usuarios. (Reuters)

WhatsApp habilitó una función que permite reservar un nombre de usuario y recibir mensajes sin exponer el número telefónico personal. Esta actualización responde a una demanda de privacidad de los usuarios y marca un cambio en la forma de comunicarse a través de la aplicación.

La posibilidad de crear un nombre de usuario en WhatsApp se presenta como una solución para quienes buscan mayor discreción en la gestión de sus contactos. Hasta ahora, intercambiar mensajes en la plataforma requería compartir el número telefónico, lo que podía resultar excesivo en algunas situaciones. Con la nueva herramienta, la aplicación busca facilitar interacciones sin necesidad de exponer datos personales.

PUBLICIDAD

Así puedes reservar tu nombre en WhatsApp

El procedimiento para reservar el nombre es simple. Cualquier usuario que lo desee puede:

  • Entrar a Ajustes en WhatsApp.
  • Seleccionar Cuenta.
  • Elegir Nombre de usuario.
  • Crear un identificador o modificarlo o eliminarlo, si lo desea.
(WhatsApp)
Reservar un nombre personal permite recibir mensajes sin exponer el número telefónico. (WhatsApp)

WhatsApp aclaró que la función será totalmente opcional. Quienes prefieran continuar utilizando el número telefónico como método tradicional de contacto podrán hacerlo sin cambios en la dinámica habitual.

PUBLICIDAD

Funcionamiento y proceso de reserva

La novedad permite que, al establecer contacto por primera vez, los mensajes puedan enviarse gracias al nombre de usuario, sin revelar el número telefónico a la otra persona. El nombre de usuario funcionará como una dirección digital, útil para mantener la privacidad en cualquier contexto en el que compartir el número no sea necesario.

El sistema admite letras latinas, números, puntos y guiones bajos, en un formato equiparable al de plataformas como Instagram o Facebook. Cada nombre es único y, si ya está en uso, no podrá ser reclamado por otra persona. Para quienes no tengan claro qué identificador seleccionar, la plataforma incorporó un generador de nombres de usuario.

WhatsApp garantiza que cada identificador será único y no podrá repetirse. (Reuters)
WhatsApp garantiza que cada identificador será único y no podrá repetirse. (Reuters)

Durante el periodo de reserva, quienes gestionen cuentas en Instagram o Facebook podrán reclamar el mismo nombre. Esta medida apunta a facilitar la coherencia de identidad digital para creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones.

No existe un directorio público ni sugerencias automáticas de nombres de usuario. Para contactar a alguien por primera vez será imprescindible conocer con exactitud el identificador elegido. Ningún nombre estará indexado en la web ni aparecerá en buscadores externos, reforzando el objetivo de privacidad de la función.

Requisitos y disponibilidad

La reserva de nombres de usuario en WhatsApp ya está habilitada globalmente, con el objetivo de permitir la elección antes del lanzamiento oficial de la función, previsto para más adelante en 2026. El proceso de reserva exige tener instalada la versión más reciente de la aplicación. Si la opción aún no aparece, esto podría deberse a que la actualización no está disponible para todos los usuarios, aunque el despliegue es global y simultáneo.

WhatsApp
No existe un directorio público ni sugerencias automáticas de nombres de usuario. (Europa Press)

La vicepresidenta de Producto de WhatsApp, Alice Newton-Rex, afirmó: “La privacidad consiste fundamentalmente en darle control a las personas. Siempre les hemos dado control sobre sus mensajes a través del cifrado de extremo a extremo”. Con la llegada de los nombres de usuario, la gestión de la información personal se amplía.

La compañía también anticipó mecanismos que previenen la suplantación de identidad, tanto para usuarios individuales como para quienes gestionan marcas y organizaciones. La protección de la identidad digital y el control sobre la información son ejes de la nueva propuesta.

Temas Relacionados

WhatsappWhatsapp sin númeroCelularAplicacionesReservar nombre en whatsappTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos desarrollan un traje impreso en 3D para que “cucarachas cíborg” de búsqueda y rescate operen bajo el agua

Un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang y de la Universidad de Waseda crea una cubierta flexible con generador de oxígeno que mantiene activos a los insectos hasta tres horas en zonas inundadas

Científicos desarrollan un traje impreso en 3D para que “cucarachas cíborg” de búsqueda y rescate operen bajo el agua

6 señales ayudan a distinguir un rostro real de uno hecho con inteligencia artificial, según una experta

La investigadora Amy Dawel advierte que los generadores de retratos reducen fallos evidentes, aunque existen rasgos recurrentes que pueden delatar que una imagen creada con IA. Cuándo sospechar

6 señales ayudan a distinguir un rostro real de uno hecho con inteligencia artificial, según una experta

La expansión de la inteligencia artificial trae consigo un nuevo peligro, según la ONU

Expertos alertan que el acceso desigual a la IA profundiza la brecha digital entre el norte y el sur global

La expansión de la inteligencia artificial trae consigo un nuevo peligro, según la ONU

Alerta en Chrome: una extensión pirata se hacía pasar por Perplexity para espiarte letra por letra

El mecanismo de la extensión Search for Perplexity ai se basa en la suplantación de un servicio legítimo de inteligencia artificial

Alerta en Chrome: una extensión pirata se hacía pasar por Perplexity para espiarte letra por letra

Elon Musk convierte en fenómeno global desde X la película ‘Citizen Vigilante’, vetada en Alemania por incitación a la violencia

La decisión del magnate, tomada sin previo aviso, permitió que miles de usuarios pudieran ver la película de forma gratuita durante 48 horas

Elon Musk convierte en fenómeno global desde X la película ‘Citizen Vigilante’, vetada en Alemania por incitación a la violencia

DEPORTES

Una figura del Mundial asistió a un banderazo a la selección argentina y se hizo hincha de la Scaloneta: “Fue increíble”

Una figura del Mundial asistió a un banderazo a la selección argentina y se hizo hincha de la Scaloneta: “Fue increíble”

La fuerte discusión entre dos figuras de Bélgica cuando se quedaban sin Mundial y el abrazo de reconciliación tras la remontada

Los mejores memes de la épica remontada de Bélgica sobre Senegal en el Mundial: las burlas que se convirtieron en elogios

Tuchel fue categórico sobre el problema que sufrirá Inglaterra ante México en el Mundial : “Imposible de superar en cuatro días”

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

TELESHOW

Ekaterina Ojeda habló tras los rumores de crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Él me escribió”

Ekaterina Ojeda habló tras los rumores de crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Él me escribió”

Sofía Gonet desmintió la reconciliación con Homero Pettinato: “Jamás saldría así de desarreglada”

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Araceli González habló de su nuevo vínculo con Adrián Suar: “Por él lloré toda mi vida, pero ahora no”

El hijo de Maxi López y Daniela Christiansson cumplió seis meses y sus padres celebraron en dos continentes

INFOBAE AMÉRICA

Roy Thompson renuncia como ministro de Trabajo y se convirte en la primera baja del gabinete de Laura Fernández

Roy Thompson renuncia como ministro de Trabajo y se convirte en la primera baja del gabinete de Laura Fernández

Enfermero es investigado por presunta agresión sexual a paciente al interior de un quirófano en Guatemala

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

Estados Unidos e Irán concluyeron en Doha una ronda de conversaciones centrada en el estrecho de Ormuz sin avances sustanciales

Por qué los terremotos más grandes ocurren en fallas casi planas: la explicación científica