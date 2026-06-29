Estados Unidos

Ford volvió a contratar ingenieros tras fallar la IA y ahora lidera el ranking de calidad de autos en Estados Unidos

La automotriz sumó unos 300 especialistas veteranos para auditar planos cada semana antes de la fabricación, corregir puntos de falla y guiar sistemas de automatización, en un giro que también recortó garantías y retiradas

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Ford volvió a contratar 300 ingenieros veteranos para corregir fallas que sus herramientas de inteligencia artificial no resolvieron por sí solas (REUTERS/Erol Dogrudogan/Archivo)
Ford volvió a contratar 300 ingenieros veteranos para corregir fallas que sus herramientas de inteligencia artificial no resolvieron por sí solas (REUTERS/Erol Dogrudogan/Archivo)

Ford volvió a contratar 300 ingenieros veteranos para corregir fallas que sus herramientas de inteligencia artificial no lograron resolver por sí solas.

La decisión coincidió con el primer puesto de la automotriz en el estudio de calidad inicial de JD Power en Estados Unidos —por primera vez desde 2010— y con una reducción de costos por garantías y retiradas.

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El cambio también se reflejó en la gama de productos: siete de los 10 modelos más vendidos de la marca quedaron entre los tres mejores de sus respectivos segmentos en el estudio IQS 2026 deJD Power.

Entre ellos estuvieron la Ford F-150, la Ford Mustang y la Ford Super Duty, que lideraron sus categorías por segundo año consecutivo.

Según FOX Business, la empresa retomó la contratación de ingenieros con amplia experiencia para orientar sistemas de IA que no habían sido suficientes para mejorar por sí solos la calidad en producción.

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La automotriz retomó el peso del conocimiento humano en producción después de sobrestimar la capacidad de la inteligencia artificial (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)
La automotriz retomó el peso del conocimiento humano en producción después de sobrestimar la capacidad de la inteligencia artificial (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

La compañía incorporó a unos 300 especialistas veteranos en su división de ingeniería de vehículos durante los últimos años.

Charles Poon, vicepresidente de ingeniería de hardware para vehículos de Ford, explicó en una llamada con periodistas, citado por Bloomberg, que la empresa sobrestimó la capacidad de esa tecnología cuando la alimentó con requisitos de diseño.

Dijo: "La inteligencia artificial es una herramienta fantástica, pero solo es tan buena como la información que se usa para entrenarla“.

Poon añadió que la automotriz no había prestado toda la atención necesaria a la experiencia de sus ingenieros más conocedores, personas que habían atravesado múltiples ciclos de producto.

También reconoció: "Creímos por error que con solo introducir inteligencia artificial e incorporar los requisitos de diseño que teníamos, eso produciría un producto de alta calidad“.

Charles Poon afirmó que la inteligencia artificial en Ford depende de la calidad de la información con la que se entrena (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)
Charles Poon afirmó que la inteligencia artificial en Ford depende de la calidad de la información con la que se entrena (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

Los ingenieros recontratados revisan diseños antes de que lleguen a fábrica

La empresa indicó en un comunicado que esos ingenieros, ya liberados de los ritmos diarios de producción, ahora actúan como auditores internos.

Su tarea consiste en realizar revisiones obligatorias cada semana para detectar y eliminar posibles puntos de falla antes de que los planos lleguen a la línea de fabricación.

Poon señaló que las herramientas de IA carecían del entrenamiento y la pericia de técnicos veteranos, y que muchos de esos especialistas habían salido de la compañía antes de que su conocimiento pudiera aprovecharse para mejorar el desempeño de esos sistemas.

Los ingenieros recontratados en Ford actúan como auditores internos y revisan diseños cada semana antes de que lleguen a fábrica (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)
Los ingenieros recontratados en Ford actúan como auditores internos y revisan diseños cada semana antes de que lleguen a fábrica (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

En sus palabras: "Reconocimos que, para mejorar parte de nuestras herramientas de automatización, aprendizaje automático e inteligencia artificial, necesitábamos asegurarnos de que fueran entrenadas por las personas con más experiencia“.

El director de operaciones Kumar Galhotra dijo que esos ingenieros experimentados y especialistas técnicos estuvieron “en el centro” del esfuerzo de la compañía para elevar la calidad de producción al corregir problemas de proceso antes de que quedaran incorporados en los flujos de trabajo.

La mejora de calidad también redujo el gasto en garantías y recalls

El director ejecutivo Jim Farley dijo a Bloomberg TV que el cambio está mejorando el desempeño financiero de la compañía.

Según el ejecutivo, el gasto en cobertura de garantías y en retiradas de vehículos descendió, y eso fortaleció a la automotriz a través de una reducción de costos.

Ford buscó entrenar mejor sus sistemas de automatización, aprendizaje automático e inteligencia artificial con la experiencia de técnicos veteranos (REUTERS/Rebecca Cook//File Photo)
Ford buscó entrenar mejor sus sistemas de automatización, aprendizaje automático e inteligencia artificial con la experiencia de técnicos veteranos (REUTERS/Rebecca Cook//File Photo)

El estudio IQS 2026 de JD Power ubicó a Ford en el primer puesto por primera vez en 16 años. Además de los tres modelos que encabezaron sus segmentos por segundo año seguido, la Ford Escape, la Ford Explorer, la Ford Expedition y la Ford Maverick se ubicaron entre los tres mejores de sus categorías.

Ese resultado implicó que siete de los 10 modelos principales de la marca terminaran en el top tres de sus segmentos. Para la compañía, la mejora llegó después de una revisión de su estrategia de producción que devolvió peso al conocimiento humano en áreas donde la IA no había alcanzado el resultado esperado.

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