El precio del petróleo cayó a su mínimo en más de cuatro meses por el optimismo en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán

El petrolero Odessa, que transporta crudo de los Emiratos Árabes Unidos tras atravesar el estrecho de Ormuz con su transpondedor del Sistema de Identificación Automática apagado, navega por las aguas del puerto de Daesan, donde se espera que descargue el crudo, en Seosan, Corea del Sur, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Kim Soo-hyeon

El precio del petróleo cayó con fuerza el miércoles hasta sus niveles más bajos en más de cuatro meses, impulsado por el optimismo en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas en Doha, Qatar.

El barril de Brent para entrega en septiembre cerró en USD 71,57, un descenso del 1,89% respecto a la sesión anterior, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto retrocedió un 1,32%, hasta USD 68,58.

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Ambos índices de referencia se situaron por debajo del precio de cierre del 27 de febrero, víspera del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, según los datos de mercado.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este miércoles ante la prensa que el proceso de desnuclearización de Irán avanza bien y que las reuniones en Qatar habían sido “muy buenas”. Trump añadió que Estados Unidos mantenía una relación positiva con Irán, pese a los intercambios militares registrados durante la última semana y las versiones contradictorias sobre el alcance de los acuerdos.

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Washington y Teherán mantienen negociaciones técnicas con un plazo previsto de 60 días, prorrogable, tras la firma de un memorándum de entendimiento el 17 de junio mediado por Pakistán y Qatar. Un diplomático al tanto de las conversaciones confirmó a la agencia AFP, bajo condición de anonimato, que las discusiones continuaban el miércoles en Doha.

Tanques de almacenamiento de petróleo crudo, gasolina, diésel y otros productos derivados del petróleo se ven en la terminal de Kinder Morgan, vistos desde la refinería de Phillips 66 Company en Los Ángeles, Carson, California, Estados Unidos. 11 de marzo de 2022. Fotografía tomada con un dron. REUTERS/Bing Guan/

Teherán, por su parte, anunció la creación de un canal de comunicación para atender las violaciones del memorándum durante las negociaciones en Qatar. Ambos países también sostuvieron conversaciones técnicas sobre el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz y la consolidación de un alto el fuego duradero, según una fuente con conocimiento directo y un funcionario iraní citados por agencias internacionales.

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“Las negociaciones que se están llevando a cabo actualmente en Qatar se perciben como positivas, lo que ha permitido que los precios sigan bajando”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank. “Existe la posibilidad de que veamos precios aún más bajos”, agregó.

El tráfico de petroleros por el estrecho ha comenzado a recuperarse. El vicepresidente estadounidense JD Vance señaló que los flujos de petróleo por esa vía navegable han vuelto a los niveles anteriores a la guerra, aunque sin precisar cifras. David Morrison, analista de Trade Nation, escribió que los operadores obtuvieron “cierto alivio con el relajamiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz”, aunque advirtió que el tráfico marítimo se mantiene por debajo de los niveles normales.

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Fotografía de archivo de una bomba de petróleo en Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Morrison también apuntó que Teherán buscaría cobrar una tarifa por escoltar embarcaciones a través del paso estratégico, en contraposición a la posición de Washington. Sindicatos y empleadores del sector marítimo indicaron en un comunicado conjunto que mantendrán la clasificación del estrecho de Ormuz como zona de guerra hasta, al menos, el 9 de julio.

Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group, señaló que “hay más optimismo a medida que aumenta el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz” y proyectó que, una vez superada la crisis, la producción mundial podría alcanzar niveles sin precedentes. La reunión de altos mandos militares celebrada en Bahréin, en la que Estados Unidos y una docena de países árabes reafirmaron su compromiso con la seguridad en el estrecho, también contribuyó a la presión bajista sobre los precios.

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(Con información de AFP, EFE y Reuters)