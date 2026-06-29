Una persona murió y otra resultó gravemente herida en un tiroteo en el fan fest del Mundial de California

Un tiroteo en San José, California, dejó un muerto y un herido grave el domingo por la noche en San Pedro Square (Fuente: Reuters)

Un tiroteo en San José, California, dejó un muerto y otro herido grave el domingo por la noche en San Pedro Square, un área de ocio que este verano funciona como fan fest del Mundial, aunque al momento del ataque no se transmitía ningún partido, según informó la agencia Reuters a partir de datos de la policía local.

El episodio ocurrió en una región que ya recibió cinco partidos del torneo y donde existen varias decenas de zonas de aficionados en el área de la Bahía de San Francisco. El último encuentro disputado allí fue el miércoles, un cruce de eliminación directa entre Bosnia y los coanfitriones de Estados Unidos.

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El caso quedó abierto como investigación por homicidio y las autoridades cerraron varias calles cerca de N Market Street y W Santa Clara Street (Europa Press)

La policía de San José informó en la red social X que una víctima murió en el lugar y que la segunda fue trasladada a un hospital local con heridas que ponían en riesgo su vida. El caso quedó abierto como investigación por homicidio y varias calles del entorno fueron cerradas.

El ataque se registró cerca de N Market Street y W Santa Clara Street, en las inmediaciones de la plaza, de acuerdo con la información citada también por TIME. La publicación agregó que las autoridades pidieron a los residentes evitar la zona.

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La policía de San José informó que una víctima murió en el lugar y que la otra fue hospitalizada con heridas que ponían en riesgo su vida (San José Police Media)

La balacera ocurrió horas después del único partido del día

No había partidos del Mundial en pantalla cuando se produjo el tiroteo. El único encuentro programado el domingo había terminado hacia las 14 hora local.

Un periodista de Reuters en el lugar vio una fuerte presencia policial, varios vehículos de las fuerzas de seguridad y a una persona en camilla, parcialmente cubierta con una sábana blanca, mientras era retirada por personal uniformado. La escena quedó acordonada y la mayoría de los bares del sector cerraron después del hecho.

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Una guardia de seguridad que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada a hablar con la prensa relató al medio que alcanzó a ver al herido. “La persona todavía gemía y se quejaba. Había sangre alrededor de su cuello y la parte superior de la espalda”, aseguró. Además agregó: “La policía estaba hablando con personal de seguridad y con un par de testigos”.

San Pedro Square es uno de los puntos donde grandes multitudes se reunieron para seguir los partidos del Mundial en pantallas gigantes al aire libre. Según la información difundida por la policía y replicada por otros medios, el área se convirtió durante el torneo en uno de los espacios de concentración de aficionados en la Bahía de San Francisco.

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Reuters reportó una fuerte presencia policial en San Pedro Square y el cierre de la mayoría de los bares del sector tras el ataque (Google Maps)

El hecho se suma a otros episodios de violencia durante el Mundial

La respuesta directa al hecho central es esta: una persona murió en una zona de aficionados del Mundial en San José y otra quedó hospitalizada con heridas de extrema gravedad; la policía investiga el caso como homicidio y cerró calles cercanas al lugar del ataque.

TIME situó el episodio dentro de un problema más amplio de violencia armada en Estados Unidos. La publicación señaló que, según los datos más recientes disponibles de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, unas 44.000 personas murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego en el país durante 2024.

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Ese medio añadió que, con hasta 10 millones de viajeros esperados en Estados Unidos por el Mundial de 2026, la violencia con armas fue señalada como una posible preocupación para los visitantes.

En lo que va del torneo, también se registraron otros ataques: a comienzos de mes, nueve personas resultaron heridas cerca de la concentración de Inglaterra en Kansas City; el 16 de junio, una persona murió y varias más resultaron heridas en una serie de tiroteos viales en esa misma ciudad.

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TIME vinculó el episodio con la violencia armada en Estados Unidos y recordó otros ataques registrados durante el Mundial en Kansas City y Brockton (Reuters)

Mientras que el 21 de junio, cinco personas fueron alcanzadas por disparos y otra fue apuñalada en Brockton, Massachusetts, durante festejos por un empate de Cabo Verde ante Uruguay; menos de una semana después, otras cuatro personas sufrieron heridas de bala en una nueva celebración vinculada a un partido de Cabo Verde.