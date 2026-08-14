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Nueva York anunció 2.100 entradas gratuitas de Broadway para estudiantes: cómo participar de la lotería

La iniciativa, organizada junto con Theatre Development Fund, está destinada a jóvenes de 9º a 12º grado y entregará a los ganadores dos boletos para una de siete producciones seleccionadas

Un grupo numeroso de artistas en un escenario con vestuario colorido y brillante, decorado con elementos arquitectónicos y luces, junto a efectos de chispas
Los estudiantes de 9º a 12º grado de Nueva York podrán participar en el sorteo para obtener hasta dos boletos gratis para siete producciones de Broadway (TDF Marketing/Alcaldía de Nueva York).
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La alcaldía de Nueva York y el Theatre Development Fund anunciaron una lotería con más de 2.100 entradas gratuitas para Broadway y una membresía cultural TDF sin costo para estudiantes de secundaria entre 9º y 12º grado de la ciudad.

La convocatoria permanecerá habilitada hasta el lunes 17 de agosto a las 10.00.

En una conferencia de prensa, el alcalde Zohran Mamdani declaró: “En una ciudad rebosante de arte y cultura extraordinarios, todos los jóvenes deberían tener la oportunidad de vivir esas experiencias, independientemente de su situación económica”.

Luego agregó: “Queremos que todos los estudiantes de secundaria tengan la oportunidad de explorar esta ciudad, disfrutar de un arte increíble y descubrir algo que les acompañe mucho después de que baje el telón”.

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Entradas para Broadway y acceso cultural con descuento para estudiantes

La iniciativa contempla entradas para siete espectáculos destacados de la cartelera neoyorquina de esta temporada.

Entre las obras incluidas figuran Buena Vista Social Club, In the Heights en New York City Center, School Girls Or, The African Mean Girls Play, Stranger Things: The First Shadow, The Lost Boys, The Great Gatsby y Two Strangers (Carry a Cake Across New York).

Cada estudiante que se registre en el sorteo recibirá automáticamente una membresía gratuita de TDF por dos meses, que incluye acceso a entradas con descuento para funciones de Broadway, Off-Broadway y Off-Off Broadway, junto con opciones de música, danza y museos.

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Normalmente, los boletos rebajados tienen un precio que va de USD 20 a USD 40. De este modo, los estudiantes podrán acceder a muchos tipos de espectáculos que se realizan en toda la ciudad.

Tres jóvenes, dos hombres y una mujer, con gorros y chaquetas. Un hombre sostiene un megáfono. Una mochila con luces de Navidad y otra con estructura metálica. Fondo oscuro
La inscripción para la lotería de Broadway estará abierta hasta el lunes 17 de agosto a las 10.00 (TDF Marketing/Alcaldía de Nueva York).

La credencial también habilitará el acceso gratuito o con descuentos a más de 20 instituciones culturales de la ciudad.

La lista incluye al Museo Americano de Historia Natural, el Jardín Botánico de Brooklyn, el Museo de Brooklyn, el Centro Lincoln para las Artes Escénicas, el Museo Casa de Louis Armstrong, MoMA PS1, el Ballet de la Ciudad de Nueva York, el Centro de la ciudad de Nueva York, el Salón de la Ciencia de Nueva York, el Jardín Botánico de Nueva York, el Jardín Botánico de Queens, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, entre otros.

Una vez concluido el sorteo, los estudiantes aún tendrán la posibilidad de pedir su membresía gratuita de TDF y de bajar sus tarjetas digitales hasta el 13 de septiembre.

Un grupo de personas canta en un micrófono, toca el piano y baila sobre un escenario iluminado en rojo con un piso de patrones
El sorteo incluye funciones de Buena Vista Social Club, In the Heights, Stranger Things: The First Shadow, The Great Gatsby y otras obras de Broadway (Matthew Murphy/TDF Marketing/Alcaldía de Nueva York).

Cómo participar de la lotería y cuándo se anuncian los ganadores

Los estudiantes de la ciudad de Nueva York que cursen entre 9º y 12º grado en el ciclo lectivo de otoño de 2026 deberán registrarse para participar en on.nyc.gov/Broadway antes del lunes 17 de agosto a las 10.00.

Según el formulario de inscripción, los aspirantes deben informar nombre, apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil, grado actual y distrito de residencia. A su vez, deben indicar si asisten a una escuela pública de la ciudad o a una institución privada o no pública.

El sistema pide seleccionar tres espectáculos distintos por orden de preferencia. La primera opción, la segunda y la tercera deben ser diferentes entre sí. En caso de resultar elegido, cada estudiante recibirá dos entradas para una de esas funciones.

Tras enviar el formulario, los inscriptos recibirán en un plazo de hasta 6 horas un correo electrónico con su membresía gratuita de TDF por dos meses, que permite empezar a reservar actividades culturales sin esperar el resultado del sorteo.

Los ganadores de la lotería serán notificados por correo electrónico el 1 de septiembre.

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