Luigi Mangione se declara culpable del asesinato del CEO de UnitedHealthcare y recibirá sentencia en diciembre

Luigi Mangione se declaró culpable ante un tribunal federal de Manhattan por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare (David Dee Delgado/Pool Photo via AP)

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Luigi Mangione se declaró culpable este viernes ante un tribunal federal en Manhattan del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido el 4 de diciembre de 2024 frente a un hotel en Midtown Nueva York.

La jueza Margaret M. Garnett aceptó la declaración y fijó la sentencia para el 18 de diciembre de 2026. La pena máxima es cadena perpetua.

Minuto a minuto en la sala

CBS News, NBC News y The New York Times transmitieron en tiempo real desde el tribunal federal de Manhattan.

La familia de Thompson llegó primero, a las 10:50 a.m. La madre de la víctima, Pat Thompson, ocupó la primera fila junto a familiares y ejecutivos de UnitedHealthcare. Veinte minutos después entró Mangione, con los pies encadenados y las manos detrás de la espalda.

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Poco antes de las 11:15 a.m., su defensa le comunicó a la jueza que Mangione estaba preparado para declararse culpable. Garnett lo encontró competente para presentar la declaración tras hacerle una serie de preguntas sobre sus antecedentes y el uso de medicamentos.

La causa federal por el asesinato de Brian Thompson no incluyó un acuerdo formal entre la defensa y la fiscalía, y la pena máxima es cadena perpetua (EFE/Sarah Yenesel)

A las 11:37 a.m., Mangione leyó su declaración. Explicó que, tras años de dolor severo por una lesión de espalda y de lidiar con el sistema de seguros, se enteró de que UnitedHealthcare celebraría su conferencia anual para inversionistas en Nueva York. Aunque la ubicación no se publicó, investigó el evento en internet, envió un correo a directivos de la empresa haciéndose pasar por inversor y recibió respuesta en menos de una hora.

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Precisó que fabricó una pistola con una impresora 3D y le añadió un silenciador. Luego describió el crimen: “Le disparé al señor Thompson en Manhattan. Comprendí que mis acciones le causarían temor a la muerte o a sufrir lesiones corporales. Sabía que lo que hacía era ilegal”.

La jueza Margaret M. Garnett aceptó la declaración de culpabilidad de Luigi Mangione y fijó la sentencia para el 18 de diciembre de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon/Pool/File Photo)

Garnett le preguntó entonces cómo se declaraba. Mangione respondió: “Culpable”. La jueza aceptó la declaración de inmediato y anunció la fecha de la sentencia. Indicó que no existe libertad condicional en el sistema federal, aunque el buen comportamiento puede reducir el tiempo en prisión, y que Mangione deberá cumplir al menos el 85% de la condena.

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Durante todo el proceso el acusado no mostró emoción alguna, pero respondió cada pregunta con solemnidad y claridad, según informó The New York Times. La audiencia terminó a las 11:45 a.m. No hubo acuerdo formal entre la defensa y la fiscalía.

Los cargos que admitió

Mangione enfrentaba cuatro cargos federales. La jueza Garnett desestimó dos el 30 de enero de 2026: el de asesinato mediante uso de arma de fuego —el único que habilitaba la pena de muerte— y un cargo adicional de armas. El motivo fue técnico: para sostener el cargo de asesinato federal, la fiscalía necesitaba demostrar que el crimen ocurrió durante otro “crimen de violencia” y argumentó que los cargos de acoso cumplían ese requisito.

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Garnett discrepó y, aplicando jurisprudencia de la Corte Suprema, determinó que el acoso no califica como tal porque, en teoría, puede cometerse sin uso de fuerza física. La fiscalía no apeló.

Los dos cargos que Mangione admitió este viernes son acoso interestatal con resultado de muerte y acoso mediante medios interestatales con resultado de muerte. Ambos contemplan cadena perpetua.

El crimen

Thompson caminaba hacia la entrada de un hotel en la calle 54 Oeste de Manhattan cuando le dispararon por la espalda. Las cámaras de vigilancia captaron el ataque y la huida en bicicleta.

Las balas tenían grabadas las palabras “delay”, “deny” y “depose” —demorar, negar y declarar—, una alusión a las prácticas que los críticos atribuyen a las aseguradoras para evitar el pago de reclamaciones.

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La fiscalía presentó videos del ataque en Manhattan, la huida en bicicleta, ADN, casquillos y notas de Luigi Mangione sobre su intención de matar a un ejecutivo de salud (REUTERS/Jordan Tovin)

Cinco días después del crimen, un empleado de un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, reconoció a Mangione. Era graduado de la Universidad de Pensilvania, provenía de una familia adinerada de Maryland y nunca había sido cliente de UnitedHealthcare.

Qué pasa ahora con el juicio estatal

El juicio estatal por asesinato en segundo grado está programado para septiembre. La declaración de culpabilidad federal lo pone en duda.

La defensa puede argumentar doble enjuiciamiento para pedir su desestimación. La analista legal de CBS News Caroline Polisi señaló que una condena federal genera “una protección más sólida contra el doble enjuiciamiento en el caso estatal” y podría derivar en una moción para cancelar ese proceso.

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El experto legal Rich Schoenstein discrepó: los cargos federales son técnicamente distintos a los estatales, por lo que el argumento es “abierto, complicado y sujeto a debate”. Agregó que la declaración podría, en cambio, presionar a los fiscales estatales a negociar un acuerdo.