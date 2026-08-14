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La canción inspirada en Robert Pattinson que Suki Waterhouse no veía como sencillo y terminó conquistando a sus fans

La intérprete explicó que "Weirdo" no estaba entre las apuestas de su equipo, pero el público la convirtió en una de las favoritas y ahora la anima a escribir temas más íntimos

Robert Pattinson le propuso a Suki Waterhouse que el álbum Loveland se llamara Weirdo tras escuchar la letra completa - REUTERS/Mario Anzuoni
Robert Pattinson le propuso a Suki Waterhouse que el álbum Loveland se llamara Weirdo tras escuchar la letra completa - REUTERS/Mario Anzuoni
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La cantante y actriz británica Suki Waterhouse, de 34 años, contó el miércoles 12 de agosto en el podcast Nicky at Night que su prometido, el actor Robert Pattinson, no solo se reconoció en la canción “Weirdo” sino que quedó tan encantado con el tema que le sugirió que diera nombre al álbum entero. La revelación añade un nuevo capítulo a la historia detrás de Loveland, su tercer disco de estudio, publicado el 10 de julio de 2026 a través de Island Records.

“Él es un raro, y definitivamente me inspiró la canción. Es mi raro, y le encanta ese tema”, dijo Waterhouse durante la entrevista, según recogió People. La cantante relató que le había tocado la canción a Pattinson antes de su lanzamiento, pero que fue al salir el disco —y al ver las reacciones en Twitter— cuando el actor escuchó la letra con más atención. “Se quedó como: ‘Acabo de escuchar todas las letras’, y me dijo: ‘Me encanta esa canción’”, contó.

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Suki Waterhouse reveló que Robert Pattinson inspiró la canción “Weirdo” de su álbum Loveland - REUTERS/Mario Anzuoni
Suki Waterhouse reveló que Robert Pattinson inspiró la canción “Weirdo” de su álbum Loveland - REUTERS/Mario Anzuoni

La reacción de Pattinson, de 40 años, no se detuvo ahí. Waterhouse recordó que su prometido llegó a plantear que el álbum debería haberse llamado Weirdo. “Dijo: ‘Sabes, deberías haber llamado al álbum Weirdo’. Habría sido un título bonito”, relató. People señaló que el actor “ama que las cosas sean sobre él”, según las propias palabras de la cantante, dicho con evidente humor.

Lo que sorprendió a Waterhouse fue la respuesta del público a esa canción. “Weirdo” no figuraba entre las apuestas del equipo como sencillo, pero los oyentes la convirtieron en una de las favoritas del disco. “Ha habido momentos en los últimos meses en que yo decía: ‘Eso debería ser un sencillo’, y todos me respondían que no. Pero de manera extraña se ha convertido en la favorita de la gente, y es muy bonito”, confesó en el podcast.

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“Weirdo” no era la apuesta del equipo como sencillo, pero los fans de Suki Waterhouse la convirtieron en una de las favoritas del disco - REUTERS/Danny Moloshok
“Weirdo” no era la apuesta del equipo como sencillo, pero los fans de Suki Waterhouse la convirtieron en una de las favoritas del disco - REUTERS/Danny Moloshok

La canción lleva la huella de la distancia que la pareja vive por sus respectivas carreras. En una entrevista previa con Rolling Stone, en julio, Waterhouse explicó que la letra nació del reto de mantener una relación cuando los compromisos profesionales los separan durante semanas. “‘Weirdo’ tiene esa certeza de que volveremos a estar juntos. Los dos podemos hacer nuestras cosas, estar separados, y somos lo suficientemente fuertes... tenemos ese hilo entre nosotros”, declaró entonces.

Los versos de la canción retratan con precisión la cotidianidad de Pattinson en un rodaje: “You’re on a set, is that ancient Rome?” —¿Estás en un set, ¿es la antigua Roma? —pregunta la letra, una imagen que en 2026 resulta casi literal: el actor acaba de estrenar La Odisea, la épica de Christopher Nolan en la que interpreta al antagonista Antinous, y tiene pendientes de estreno Primetime, Dune: Part Three y Here Comes the Flood, lo que lo convierte en uno de los actores con más lanzamientos en un solo año. Sus dos primeras películas de 2026 —The Drama, junto a Zendaya, y La Odisea— ya acumulan más de 1.050 millones de dólares en taquilla mundial.

Suki Waterhouse y Robert Pattinson
Loveland es el tercer álbum de estudio de Suki Waterhouse y su primer lanzamiento bajo Island Records - REUTERS/Andrew Kelly

Para Waterhouse, la recepción de “Weirdo” también tiene un efecto concreto sobre su trabajo futuro. “Me dan ganas de volver al estudio y decir: ‘Puedo ser más personal y directa’”, afirmó en el podcast. El éxito del tema la empuja hacia una escritura más íntima en su próximo proyecto.

Loveland es el tercer álbum de estudio de Waterhouse y el primero bajo el sello Island Records, firma a la que se unió en agosto de 2025 tras publicar sus dos trabajos anteriores de manera independiente a través de Sub Pop. El disco reúne 14 canciones de pop indie y soft rock producidas, entre otros, por Aaron Dessner —colaborador habitual de Taylor Swift y Gracie Abrams— y Joel Little, productor de Pure Heroine de Lorde. Mick Fleetwood de Fleetwood Mac tocó la batería en “Morals”, un guiño que cobra sentido dado que Waterhouse protagonizó la serie Daisy Jones & The Six, basada en una novela inspirada en los orígenes de esa banda.

La pareja, que comenzó a salir en 2018 y formalizó su compromiso en diciembre de 2023, tiene una hija en común nacida en marzo de 2024.

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