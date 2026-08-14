Recuperaron las obras de Renoir, Matisse y Cèzanne que habían sido robadas de una importante colección italiana

La policía de Italia recuperó las obras robadas de Renoir, Matisse y Cézanne de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma (Carabinieri/Handout vía REUTERS)

Guardar

La policía de Italia recuperó tres pinturas robadas de Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir y Henri Matisse, en un caso que volvió a poner bajo foco la seguridad de las colecciones privadas y museos de Europa. Según informó The Guardian, las obras habían sido sustraídas en marzo de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, y su valor total supera los 10 millones de dólares.

La recuperación ocurrió tras una investigación de la unidad de recuperación de arte de los Carabinieri, que halló las piezas en allanamientos ordenados por la fiscalía. Las autoridades no informaron dónde se encontraron los cuadros ni si hubo nuevas detenciones, pero confirmaron que el expediente sigue abierto. El hallazgo cerró una primera etapa de un caso que causó preocupación en el circuito cultural italiano.

PUBLICIDAD

Cómo fue el robo

El asalto ocurrió durante la noche del 22 al 23 de marzo en la sede de la fundación, situada a unos 19 kilómetros de Parma. Las imágenes de seguridad difundidas por la policía muestran a dos hombres con el rostro cubierto que ingresaron por una ventana, retiraron las obras de la pared y escaparon en menos de tres minutos. Para los investigadores, la rapidez del golpe expuso un nivel de planificación que explica la atención que recibió el caso desde el primer momento.

De acuerdo con lo detallado por The Guardian, los ladrones se llevaron tres piezas firmadas por autores centrales del arte francés de los siglos XIX y XX. Entre ellas figuraba Still Life with Cherries, de Paul Cézanne, valuada por las autoridades en alrededor de 7 millones de dólares. También desapareció Fish, de Pierre-Auguste Renoir, con una estimación de 3,5 millones de dólares, junto con Odalisque on the Terrace, de Henri Matisse, tasada en 23.000 dólares.

PUBLICIDAD

La diferencia entre las valuaciones destacó desde el principio por la distancia entre las cifras de Cézanne y Renoir respecto a Matisse. Las tres obras fueron robadas en una sola incursión. The Guardian informó que el robo siguió a otros casos de alto perfil en museos europeos, reforzando las alertas sobre el mercado ilegal de arte.

Las obras sustraídas fueron Still Life with Cherries, de Paul Cézanne, Fish, de Pierre-Auguste Renoir, y Odalisque on the Terrace, de Henri Matisse (Fondazione Magnani Rocca/Handout via REUTERS)

Qué obras fueron recuperadas y cómo la causa

La confirmación oficial llegó a través de un comunicado de los Carabinieri, el cuerpo policial italiano que cuenta con una división especializada en patrimonio artístico. El texto señaló que las pinturas aparecieron en registros dispuestos por los fiscales, aunque evitó ofrecer más datos sobre la mecánica del operativo. Esa reserva dejó abierta la posibilidad de futuras medidas judiciales o nuevas líneas de investigación.

PUBLICIDAD

En términos patrimoniales, la recuperación de las piezas representa un resultado relevante para las autoridades italianas. El valor conjunto informado supera los 10 millones de dólares, con una fuerte concentración en las obras de Cézanne y Renoir. La restitución también abre una etapa de peritajes y controles de conservación para verificar el estado de los cuadros después de casi cinco meses fuera del museo.

La pesquisa continúa y no se difundieron detalles sobre la red involucrada en el traslado, custodia o posible reventa de las pinturas. Ese aspecto es clave en investigaciones de este tipo, donde las obras suelen circular por canales clandestinos o permanecer ocultas hasta una negociación.

PUBLICIDAD

El caso de Parma volvió a mostrar, además, la vulnerabilidad de algunos espacios expositivos ante robos de ejecución breve y objetivos muy definidos. En este episodio, los intrusos no revisaron otras salas ni intentaron sustraer una cantidad mayor de piezas, una conducta que para los investigadores suele sugerir selección previa del botín.

El otro operativo en Brasil y la pista regional del arte robado

La recuperación en Italia coincidió con otro anuncio policial ligado a obras de Matisse, esta vez en Brasil. La policía civil de São Paulo informó el jueves que encontró ocho ilustraciones del artista francés que habían sido robadas el 7 de diciembre del año pasado en una biblioteca de la ciudad. Las piezas integraban una edición limitada del libro Jazz y su valor estimado rondaba los 200.000 dólares.

PUBLICIDAD

Según la reconstrucción oficial citada por The Guardian, dos asaltantes redujeron a un guardia de seguridad y a una pareja de visitantes de edad avanzada el último día de la muestra. Después escaparon a pie con las ilustraciones. Los investigadores brasileños sostienen que el robo habría sido encargado por Laéssio Rodrigues de Oliveira, de 53 años, detenido desde abril en otra causa y señalado por la policía como uno de los nombres más conocidos en el circuito del robo de arte en el país.

Las ilustraciones aparecieron en una vivienda de São Bernardo do Campo, en el área metropolitana de São Paulo. En el lugar fue arrestado João Paulo Linhares de Araújo, de 44 años, a quien la policía atribuyó la tarea de guardar las piezas para personas acusadas de participación en el hecho. Fotografías difundidas por los agentes mostraron las obras extendidas sobre una cama junto a un revólver calibre .32 que, según la investigación, pertenecía al detenido.

PUBLICIDAD

Las autoridades devolvieron las ilustraciones a la biblioteca el jueves, pero el expediente sigue abierto por otras piezas ausentes. Durante el robo también se sustrajeron cinco grabados de Candido Portinari, aún no localizados. La policía brasileña sospecha que ya fueron vendidos, lo que refuerza la dimensión transnacional y económica de estos delitos contra el patrimonio cultural.