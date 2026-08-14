Francia frenó la prohibición de redes sociales a menores de 15 años por "vulnerar la libertad de expresión"

El fallo del Consejo Constitucional de Francia sostuvo que la restricción a las redes sociales para menores no era apropiada, necesaria ni proporcionada. (REUTERS/Jeremy Piper)

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El Consejo Constitucional de Francia bloqueó este viernes el proyecto de ley que prohibía a los menores de 15 años acceder a redes sociales, al considerar que vulneraba la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.

El órgano de nueve miembros, encargado de verificar la conformidad de las leyes con la Constitución, dictaminó que el artículo 1 de la norma “constituye una infracción que no es ni apropiada, ni necesaria, ni proporcionada” a la libertad de expresión de los menores. El fallo añadió que las disposiciones impugnadas “vulneran desproporcionadamente” ese derecho y que la ley no ofrecía “las garantías legales necesarias para asegurar el respeto de la vida privada”.

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El Consejo cuestionó además el mecanismo de verificación de edad: si bien la norma exigía a todos los usuarios acreditar su edad para acceder a servicios en línea, no especificaba las condiciones ni los límites bajo los cuales esa información debía proporcionarse.

Los parlamentarios franceses habían aprobado la legislación en julio, con entrada en vigor prevista para el 1 de septiembre. A partir de esa fecha, ningún menor de 15 años podría abrir una cuenta en plataformas digitales; desde enero, la medida se habría extendido a todas las cuentas ya existentes, que las propias plataformas habrían debido cerrar en un plazo de cuatro meses mediante un sistema de verificación validado por el regulador francés de protección de datos.

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La ley aprobada por el Parlamento francés iba a entrar en vigor el 1 de septiembre e impedía que los menores de 15 años abrieran cuentas en plataformas digitales. (EFE/ Ritchie B.Tongo)

Con esa aprobación, Francia se convertía en el primer país europeo en seguir el camino abierto por Australia, que en diciembre pasado introdujo la primera restricción de este tipo a escala mundial. La medida vedó el acceso a plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube a menores de 16 años, aunque es ampliamente reconocido que numerosos jóvenes en ese país continúan utilizándolas.

Los opositores a la iniciativa habían advertido sobre la eficacia real de las herramientas de acreditación de edad, el riesgo de que los jóvenes las eludieran y la velocidad con la que fue diseñada. Las empresas del sector argumentan que ya aplican medidas propias de protección a usuarios jóvenes, aunque han señalado que acatarían cualquier prohibición gubernamental. Google, Meta, Snap y TikTok no respondieron a las solicitudes de comentarios.

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Tras el fallo, la oficina del presidente Emmanuel Macron anunció que el gobierno trabajaría “con la mayor celeridad posible” para reformular el texto. El mandatario ordenó al primer ministro Sébastien Lecornu que revisara el articulado tomando en cuenta cada uno de los reparos del Consejo. Fue el propio Lecornu quien, tras la aprobación parlamentaria, había remitido partes del proyecto al órgano constitucional para su revisión.

Los opositores advirtieron que la verificación de edad en redes sociales podía ser eludida por los jóvenes y cuestionaron la rapidez con la que se diseñó la norma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Elíseo precisó que Macron está decidido a que la reforma entre en vigor antes de la primavera de 2027, cuando Francia celebre elecciones presidenciales, en las que no puede presentarse por tratarse de un tercer mandato.

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En mayo, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, propuso un “retraso en el uso de redes sociales” para los menores en la Unión Europea y anticipó que podría presentarse nueva legislación en cuestión de meses. En el Reino Unido, el ex primer ministro Keir Starmer anunció en junio que los menores de 16 años tendrán vedado el acceso a estas plataformas a partir de enero de 2027, junto con un toque de queda digital opcional a medianoche para jóvenes de 16 y 17 años.

Fuera del continente, países como China, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía han adoptado o anunciado medidas similares de restricción para ese grupo etario.

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(Con información de Reuters)