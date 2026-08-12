Seguro Social: quiénes reciben su pago el 12, 19 y 26 de agosto

Los beneficiarios del Seguro Social deben verificar la fecha correspondiente a su grupo de nacimiento para conocer cuándo recibirán el pago de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae).

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Los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos que no reciben Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) ni comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 ya tienen definidas las fechas de pago de agosto de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).

En este mes, los depósitos se repartirán entre el 12, 19 y 26 de agosto, según la fecha de nacimiento de cada titular.

Cronograma de pagos de agosto

Según el esquema de la SSA, quienes nacieron entre los días 1 y 10 de cualquier mes recibirán su pago el segundo miércoles del mes, que este año cae el 12 de agosto de 2026.

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El segundo grupo incluye a las personas nacidas entre el 11 y el 20, que cobrarán el 19 de agosto, correspondiente al tercer miércoles del mes.

El tercer bloque abarca a quienes nacieron entre el 21 y el 31 y percibirán su depósito el 26 de agosto, fecha del cuarto miércoles.

Los pagos del Seguro Social se distribuyen de acuerdo con un cronograma establecido por la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (REUTERS).

Quiénes cobran por fuera del calendario regular

Quedan fuera de este esquema quienes reciben Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y quienes comenzaron a percibir beneficios antes de mayo de 1997.

Para esos casos, el calendario funciona de otra manera. Las personas que cobraban antes de mayo de 1997, así como quienes reciben de forma simultánea Seguro Social y SSI, tienen el pago del Seguro Social el día 3 de cada mes.

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A la vez, el SSI se deposita el día 1 de cada mes, siempre que no coincida con feriados o fines de semana.

En agosto de 2026, el 1 de agosto cayó sábado, por lo que el pago del SSI se adelantó al 31 de julio de 2026, mientras que el pago del Seguro Social para quienes estaban bajo el calendario especial se mantuvo el 3 de agosto.

La Administración del Seguro Social mantiene un esquema especial de pagos para quienes reciben SSI o comenzaron a cobrar beneficios antes de mayo de 1997 (REUTERS/Hyungwon Kang).

Cómo recibir el pago del Seguro Social

La Administración del Seguro Social indica que todos los beneficios federales del programa deben abonarse por vía electrónica.

Los beneficiarios pueden recibir el dinero mediante depósito directo en una cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito Mastercard Direct Express.

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Quienes elijan el depósito directo deben tener una cuenta bancaria activa para vincular los pagos. La gestión puede hacerse desde la plataforma My Social Security, con ayuda del banco o de una cooperativa de crédito, o por vía telefónica al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).

La alternativa de la tarjeta Direct Express requiere una inscripción por separado. Para ese canal, la gestión se realiza mediante el número gratuito 1-877-212-9991.

Los beneficiarios pueden recibir sus pagos mediante depósito directo en una cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito Mastercard Direct Express (REUTERS/Dado Ruvic).

Qué hacer si el pago no llega en la fecha prevista

La agencia recomienda revisar primero con el banco si el dinero no aparece en la fecha indicada. Si el pago no llega, el beneficiario debe esperar tres días adicionales de envío antes de comunicarse con el Seguro Social.

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Si después de ese plazo el depósito sigue sin acreditarse, el titular puede reportar el inconveniente ante la oficina local de la SSA o llamar al 1-800-772-1213 para informar un pago atrasado, faltante o robado.

Qué sucede si recibe dinero en exceso

Un pago en exceso sucede cuando alguien percibe una cantidad de dinero mayor a la que le corresponde. Esto puede deberse a información incorrecta o desactualizada relacionada con los ingresos, el estado civil, la capacidad laboral o el domicilio de la persona.

Si la SSA detecta ese problema, envía una notificación con el monto reclamado y la causa del sobrepago. El beneficiario puede devolver el dinero, solicitar una exención si entiende que no tuvo responsabilidad o presentar una apelación si considera incorrecta la suma informada.

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Si la deuda no se devuelve dentro de los 30 días posteriores a la notificación, la agencia puede retener de forma automática parte del beneficio mensual hasta recuperar el saldo.

Si la persona ya no cobra prestaciones, la deuda puede recuperarse por otras vías previstas en la normativa, entre ellas la retención de reembolsos impositivos, determinados pagos estatales o descuentos sobre salarios.

Si el titular fallece y deja un saldo pendiente, la SSA también puede reclamar ese dinero a quienes perciban beneficios vinculados con su historial.

Para reducir el riesgo de nuevos sobrepagos, la agencia aconseja informar sin demora cualquier cambio en la situación personal del beneficiario.