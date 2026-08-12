Marco Rubio auguró que Cuba avanzará hacia un futuro “muy diferente” antes del final del mandato de Trump

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (REUTERS/Kevin Lamarque)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó estar “convencido” de que Cuba entrará en una “senda irreversible hacia un futuro muy diferente” antes del fin del mandato del presidente Donald Trump, el 20 de enero de 2029. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó esta opinión durante una entrevista para el pódcast de Katie Miller, donde abordó el escenario de cambio en la isla caribeña.

“Estoy convencido de que Cuba, antes de que termine este Gobierno, estará en una senda irreversible hacia un futuro muy diferente”, declaró el alto funcionario. En ese sentido, remarcó que en la isla deberá producirse una “transición”, advirtiendo que “no se puede tener algo en pie durante 70 años —que echa raíces— y luego pensar que, de la noche a la mañana, se va a arrancar todo de raíz y a plantar algo completamente nuevo”.

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Rubio citó como ejemplo el proceso de transformación vivido por los países de Europa del Este, que, según indicó, “tardaron entre tres y cinco años en convertirse realmente en lo que hoy son”.

El secretario de Estado, conocido por su postura crítica hacia el régimen cubano, consideró que el hecho de que Cuba sea “segura, estable y alineada con Estados Unidos” favorece el “interés nacional” estadounidense.

“Cuba es sin duda una prioridad para nosotros porque redunda en nuestro interés nacional”, subrayó Rubio, quien recordó su “conexión personal” con la isla, aunque remarcó que su labor responde a los intereses del país norteamericano.

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El presidente cubano Miguel Díaz-Canel habla durante una ceremonia para conmemorar el 65.º aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana en La Habana, Cuba, el 16 de abril de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

El pasado viernes, Rubio advirtió que Cuba no dispondrá de “válvula de escape” frente a la presión de Washington y que el régimen de Miguel Díaz-Canel no podrá ganar tiempo esperando el fin de la administración de Donald Trump, ya que, según sostuvo, no cuenta con patrocinadores externos ni con la indiferencia histórica de Estados Unidos.

“Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos”, afirmó Rubio. Sus palabras apuntaron directamente a las 176 reformas económicas que el régimen cubano aprobó en junio para descentralizar su economía, incluidas medidas destinadas a incentivar el sector privado.

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El funcionario subrayó que Cuba enfrenta una coyuntura inédita: “Por primera vez en su historia, Cuba carece de dos elementos en los que siempre se había apoyado: un patrocinador externo y la falta de atención de Estados Unidos”. El quiebre, según Rubio, se precipitó tras la captura en enero del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, aliado clave de La Habana, en un operativo realizado por fuerzas estadounidenses.

Después de esa detención, la administración Trump implementó un bloqueo petrolero a la isla. En los últimos días, Cuba sufrió dos apagones masivos en menos de 24 horas, agravando la escasez de agua, el aumento de precios en productos básicos y la falta de servicios esenciales, factores que incrementaron el malestar social contra la dictadura de Díaz-Canel. “Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, indicó Rubio

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Eider Mustelier y Yamila González preparan galletas cerca de la entrada de su casa, mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsaba nuevamente el lunes —cuando el gobierno intentaba restablecer el suministro tras un apagón generalizado el domingo—, en La Habana, Cuba, el 3 de agosto de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

Cuba enfrentó el martes una nueva jornada de cortes masivos de electricidad, con apagones que dejaron hasta un 72% del territorio nacional desconectado simultáneamente durante las horas de mayor demanda, según cifras oficiales recopiladas por la agencia EFE.

La estatal Unión Eléctrica (UNE) previó que en el pico vespertino la capacidad de generación disponible fue de apenas 933 megavatios (MW), frente a una demanda máxima estimada de 3.250 MW.

Como resultado, la afectación real —la porción del sistema que quedará desconectada para evitar apagones desordenados— alcanzó aproximadamente los 2.347 MW. La crisis se agravó por el estado de las plantas termoeléctricas, que aportan el 40% del mix energético cubano y dependen del crudo nacional. La mayoría de estas unidades atraviesan averías o se encuentran en mantenimiento tras años de infrafinanciación. El martes, la mitad de las plantas de generación del país (16 en total) permanecieron fuera de servicio.

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(Con información de Europa Press y EFE)