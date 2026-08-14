Según un estudio, más de 600 trabajadores desarrollaron una enfermedad pulmonar incurable tras años de exposición al cuarzo

Un brote de silicosis severa en fábricas de cuarzo de California confirmó 618 casos y 32 muertes hasta agosto de 2026, según la California Department of Public Health. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un brote de silicosis severa ha sido confirmado en más de 600 trabajadores de fábricas de cuarzo en California desde 2019, de acuerdo con el estudio oficial publicado en la revista NEJM Evidence y datos de la California Department of Public Health (CDPH). La enfermedad, incurable y progresiva, afecta principalmente a operarios de origen latino dedicados al corte y pulido de superficies de piedra artificial. Decenas han muerto y decenas más han requerido trasplante pulmonar, lo que ha motivado reformas regulatorias y una respuesta sanitaria urgente.

Según la California Department of Public Health, hasta agosto de 2026 se han identificado 618 casos y 32 muertes vinculadas al trabajo con cuarzo artificial en el estado. El informe académico, liderado por Amy Heinzerling y publicado en NEJM Evidence en agosto de 2026, documenta 592 casos entre enero de 2019 y junio de 2026, incluyendo 31 fallecimientos. El brote destaca por la rápida progresión de la enfermedad, la juventud de los afectados y su concentración en trabajadores latinos, lo que ha encendido las alertas de salud pública.

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El surgimiento del brote llevó a la expansión de la vigilancia estatal y a la promulgación de nuevas leyes que obligan a reportar los casos y a reforzar la seguridad laboral. Desde 2025 la silicosis es una enfermedad de notificación obligatoria en California, y se han implementado restricciones sobre prácticas de alto riesgo en la industria del cuarzo, según detalla el estudio publicado en NEJM Evidence.

¿Cuántos casos de silicosis se han confirmado en trabajadores de cuarzo en California?

De acuerdo con el estudio “Silicosis among Workers Fabricating Engineered Stone (‘Quartz’) Countertops in California, 2019–2026” publicado en NEJM Evidence, se identificaron 592 casos de silicosis entre enero de 2019 y junio de 2026. La California Department of Public Health informó posteriormente que la cifra alcanzó los 618 casos confirmados hasta agosto del mismo año. Entre los casos documentados en el estudio académico, 65 pacientes recibieron un trasplante pulmonar y 138 fueron referidos para evaluación de trasplante.

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La severidad del brote se refleja en que el 98% de los afectados son de origen latino, y en que la mediana de edad al diagnóstico es de 46 años, según NEJM Evidence. El mismo reporte señala que casi todos los pacientes eran hombres, con solo una mujer entre los afectados.

El estudio publicado en NEJM Evidence documentó 592 casos de silicosis entre 2019 y junio de 2026 en trabajadores de cuarzo artificial en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la silicosis y cómo se produce en la industria del cuarzo?

La silicosis es una enfermedad pulmonar irreversible causada por la inhalación de partículas microscópicas de sílice cristalina. El estudio de NEJM Evidence explica que la manipulación de cuarzo artificial (engineered stone) para encimeras genera polvo fino altamente respirable, lo que expone a los trabajadores a un riesgo elevado. Los síntomas incluyen tos crónica, fatiga, dificultad respiratoria y, en casos avanzados, insuficiencia respiratoria.

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El documento señala que la mediana de la duración de exposición laboral a sílice fue de 22 años, aunque algunos trabajadores desarrollaron la enfermedad tras periodos más cortos. El primer caso identificado en California se dio en 2019, cuando un trabajador fue diagnosticado a los 32 años y falleció seis años después, lo que impulsó la investigación y la expansión de la vigilancia estatal.

¿Cuáles son los síntomas de la silicosis y cuál es el pronóstico para los afectados?

De acuerdo con el estudio de NEJM Evidence y la California Department of Public Health, los síntomas principales de la silicosis incluyen:

Tos persistente

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho o la espalda

Fatiga y debilidad muscular

Pérdida de peso inexplicable

Sudoración nocturna y fiebre

El pronóstico es reservado, ya que la enfermedad no tiene cura y suele avanzar rápidamente una vez que aparecen los síntomas. El estudio documenta que de los 592 casos, 65 recibieron trasplante pulmonar, 138 fueron referidos para evaluación y 31 fallecieron antes de junio de 2026. La mediana de edad al morir fue de 52 años.

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La silicosis en la industria del cuarzo artificial afecta sobre todo a trabajadores latinos, que representan el 98% de los diagnósticos en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la silicosis afecta principalmente a trabajadores latinos en California?

El informe oficial publicado en NEJM Evidence señala que el 98% de los trabajadores diagnosticados con silicosis en la industria del cuarzo en California son latinos. Esta cifra refleja la composición laboral del sector, donde la mayoría de los empleados en talleres de fabricación y pulido de encimeras de piedra artificial pertenecen a comunidades latinas.

La concentración de casos en este grupo también se asocia a factores como la exposición prolongada, la falta de información sobre los riesgos y la limitada supervisión previa al brote. El estudio indica que la vigilancia estatal mejoró a partir de 2025, cuando la silicosis pasó a ser una enfermedad de reporte obligatorio.

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¿Cuáles son las nuevas regulaciones para la industria del cuarzo en California?

En respuesta al aumento de casos, California implementó la Ley SB 20 (Silicosis Training, Outreach, and Prevention Act) en 2025. De acuerdo con el estudio de NEJM Evidence, esta legislación prohíbe prácticas de alto riesgo como el corte en seco y exige a los empleadores el uso de métodos húmedos, que minimizan la generación de polvo. Además, obliga a la capacitación regular de los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas.

Desde julio de 2026, los empleadores deben certificar anualmente ante la autoridad laboral Cal/OSHA que han cumplido con los requisitos de formación y seguridad. El estudio menciona que, a pesar de estas medidas, la exposición a sílice sigue ocurriendo en algunos talleres, lo que subraya la necesidad de reforzar la vigilancia y la acción estatal.

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La silicosis es una enfermedad pulmonar irreversible causada por la inhalación de sílice cristalina durante el corte y pulido de piedra artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas ha recomendado el estudio oficial para prevenir nuevos casos?

El equipo encabezado por Amy Heinzerling en la California Department of Public Health recomienda en el informe de NEJM Evidence:

Ampliar el tamizaje y la vigilancia activa de trabajadores expuestos

Mejorar la formación de profesionales de la salud para el diagnóstico temprano

Fortalecer la aplicación de las regulaciones existentes

Desarrollar campañas de información dirigidas a los sectores más expuestos

Promover el reporte obligatorio y la colaboración entre empleadores, sindicatos y autoridades

Según el estudio, estas medidas son clave para frenar el avance de la silicosis y evitar que nuevos trabajadores sufran daños irreversibles.

¿Qué impacto tiene el brote de silicosis en la salud pública y en la industria?

El brote documentado en California representa el primer registro sistemático a gran escala de silicosis asociada a la industria del cuarzo artificial en Estados Unidos. El estudio de NEJM Evidence enfatiza que la enfermedad es prevenible si se controla la exposición al polvo de sílice, por lo que la implementación efectiva de las nuevas regulaciones será determinante para reducir los riesgos.

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La industria del cuarzo enfrenta ahora controles más estrictos, mayores costos de cumplimiento y una mayor supervisión por parte de autoridades sanitarias y laborales. Al mismo tiempo, los trabajadores afectados requieren seguimiento médico prolongado y en muchos casos atención especializada, incluidos trasplantes pulmonares.

California convirtió la silicosis en una enfermedad de notificación obligatoria desde 2025 y prohibió prácticas de alto riesgo como el corte en seco en la industria del cuarzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué puede esperar la población y los trabajadores expuestos a sílice en California?

El avance de la vigilancia, la notificación obligatoria y la capacitación en talleres de cuarzo permitirán detectar y atender más casos de silicosis en fases tempranas. Las autoridades prevén que los diagnósticos continuarán aumentando a corto plazo, a medida que la vigilancia se consolida y se instauran controles más estrictos. La colaboración entre el sector público, empleadores y comunidades será fundamental para contener el brote e impulsar cambios duraderos en la protección de la salud laboral.

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