Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

Un cineasta rescata con IA una entrevista de Billy Joel de hace 55 años y desata la polémica

El director Adam Ripp reconstruyó la imagen del músico sin su autorización. El estreno del documental ocurrirá en septiembre, mientras los representantes del cantante mantienen un silencio absoluto sobre el proyecto

Este es un tráiler de un documental sobre la entrevista perdida de Billy Joel el 14 de diciembre de 1971 - (Untold Billy Joel)
Guardar

Un documental de Adam Ripp reconstruyó con inteligencia artificial la imagen de Billy Joel a partir de una entrevista radial perdida de 1971, sin consulta ni aval del músico, y reabrió una discusión que combina legado artístico, derechos de imagen y los límites legales de recrear digitalmente a una celebridad viva.

Según The Hollywood Reporter, la película, titulada 1971: Billy Joel’s Lost Interview, se estrenará el 25 de septiembre en el Long Island Music and Entertainment Hall of Fame como parte de su festival de documentales musicales y busca distribución adicional.

PUBLICIDAD

La película dura 20 minutos y se apoya en una grabación de una hora que Joel dio a los 22 años en la radio universitaria de C.W. Post, en Long Island, antes de publicar “Piano Man”. Ripp también negocia con el Rock & Roll Hall of Fame para incorporar la obra a sus archivos, aunque al menos un festival rechazó exhibirla por el uso de deepfakes, de acuerdo con la publicación.

La entrevista fue recuperada por Irwin Mazur, primer representante de Joel, quien se la acercó a Ripp hace cerca de un año. Mazur sostuvo que el material pertenecía a Ed Mann, su primo y entonces estudiante que realizó y grabó aquella conversación, lo que, según ese planteo, dejaba despejado el uso de los másters y de los derechos asociados a ese registro.

PUBLICIDAD

Ripp, cineasta de Los Ángeles, eligió no recurrir a animación, testimonios o archivo superpuesto sobre el audio. En cambio, decidió recrear con inteligencia artificial tanto a Joel como la escena dentro del estudio universitario, para lo que utilizó fotografías aportadas y poseídas por Mazur y otras personas de su entorno, y entrenó con ellas a una empresa canadiense especializada.

El documental 1971: Billy Joel’s Lost Interview se centra en la entrevista grabada más antigua conocida de Billy Joel - REUTERS/Mike Blake
El documental 1971: Billy Joel’s Lost Interview se centra en la entrevista grabada más antigua conocida de Billy Joel - REUTERS/Mike Blake

Billy Joel no participó del proyecto y su vocera evitó pronunciarse

Joel no fue consultado para la realización. Antes del comienzo, el film incluye una placa que aclara que se trata de “una obra histórica independiente” no respaldada, afiliada ni patrocinada por el cantante.

Ripp afirmó al medio que tomó recaudos para actuar dentro de la ley, entre ellos limitar estrictamente los datos de entrenamiento a imágenes cuyos derechos estaban controlados por los productores. Esa prevención no elimina la incertidumbre jurídica: la publicación remarca que los tribunales todavía no fijaron una doctrina estable sobre el uso no autorizado de la apariencia de una celebridad, sobre todo cuando la persona está viva y puede invocar un reclamo por derecho de publicidad.

La publicista de Joel, Claire Mercuri, rechazó hacer comentarios. La duda sobre la reacción del músico sigue abierta, al igual que la posibilidad de una objeción judicial.

La relación de Ripp con el universo de Joel no es casual. Es hijo de Artie Ripp, productor y ejecutivo discográfico de los primeros años del artista, y forma parte de un grupo que busca restituir el lugar de su familia y de Mazur en la historia inicial del cantante.

Ese esfuerzo ya había generado roces. Ripp también figura como guionista de Billy & Me, una biopic no autorizada sobre Mazur y Joel en sus comienzos que, a través de un representante, el músico cuestionó como “legal y profesionalmente desacertada”.

La hija de Billy Joel da una esperanzadora actualización sobre la salud del cantante
La entrevista de Billy Joel salió al aire una sola vez y la cinta original de un cuarto de pulgada permaneció perdida durante más de 50 años - (Captura: Instagram/BillyJoel)

La película también busca reponer el papel de los primeros colaboradores del músico

Ripp reconoció que uno de sus objetivos es devolver crédito a Mazur y, quizá, al apellido de su propia familia. Sostuvo que esa reparación llega tarde y que tanto su familia como el exmanager fueron piezas centrales en la trayectoria de Joel.

La ruptura entre Joel y el eje formado por los Ripp y Mazur se produjo por desacuerdos sobre contratos, dinero y una célebre pelea vinculada con Cold Spring Harbor, el álbum debut que incluía “She’s Got a Way” y “Everybody Loves You Now”. Joel responsabilizó a Artie Ripp por un error de producción que hizo que el disco saliera con una velocidad de reproducción incorrecta.

El director contó que, cuando era niño, escuchaba maquetas de nuevas canciones de Joel en la casa familiar de Mulholland Drive y que el músico incluso llegó a tocar conciertos en la sala de estar. También relató que Joel vivía cerca, en una casa que Mazur le había conseguido.

Ripp insistió en que, más allá de esa historia, es un admirador del cantante y que su intención fue ofrecer a los seguidores un documento al que de otro modo no podrían acceder. “Esto es solo una pieza de la historia de la música que nunca podríamos experimentar”, dijo al medio.

ARCHIVO - El músico Billy Joel durante su 100ma presentación en el Madison Square Garden, en Nueva York, el miércoles 18 de julio de 2018. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)
La película muestra a Billy Joel en el comienzo de su carrera solista, antes del éxito internacional de Piano Man - (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)

La grabación de 1971 muestra a un Billy Joel antes de la fama y alimenta el debate sobre la IA

El interés del proyecto no reside solo en la técnica. La entrevista incluye pasajes sobre la etapa de falta de vivienda que atravesó Joel poco antes, sus expectativas ante la mudanza a Los Ángeles y el costo de comprar una casa en los suburbios de Nueva York, además del desempeño modesto de Cold Spring Harbor y de lo que pensaba incluir en el siguiente disco que terminaría siendo Piano Man.

En esa conversación, Joel también habla de influencias musicales, bromea sobre cómo The Beatles tomaron elementos de Little Richard y cómo Beethoven lo hizo de Mozart, y menciona un plan alternativo si la música no funcionaba: comprar un barco y hacerse pescador. El tramo más irónico llega cuando describe los conciertos en Madison Square Garden como una “estafa” por el tamaño del recinto y asegura que nunca tocaría allí, pese a que años después sostuvo una presencia de una década en esa arena reformada.

Tom Needham, vicepresidente del Long Island Music Hall of Fame y director ejecutivo del festival, defendió la exhibición del film. “Reconocemos que la IA en el entretenimiento es un tema que generará discusión y puntos de vista diferentes”, señaló en un comunicado. Añadió que “esta película demuestra cómo la tecnología, cuando se usa con criterio, puede ayudarnos a reconectarnos con momentos importantes de la historia de la música”.

Ed Mann, el exconductor de radio universitaria que conservó la entrevista en un cajón y luego se la envió a Mazur, dijo que su opinión cambió con el desarrollo del proyecto. “Al principio pensé: ‘Esto es simpático’”, afirmó y agregó: “Pero a medida que avanzó y se transformó [en el proceso de modelado con IA], pensé: ‘Esto es realmente genial’. Y ahora creo que de verdad tenemos algo’”.

Temas Relacionados

Billy JoelInteligencia artificialDeepfakesDerechos de autorNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La demanda de los Cascio por abuso contra Michael Jackson no irá a juicio: esta es la razón

Cuatro hermanos habían demandado al patrimonio del Rey del Pop por presuntos abusos cometidos cuando eran menores de edad

La demanda de los Cascio por abuso contra Michael Jackson no irá a juicio: esta es la razón

El reencuentro de Elijah Wood y los hobbits de “El Señor de los Anillos” después de 23 años

El actor que interpretó a Frodo cenó con Sean Astin, Billy Boyd y Dominic Monaghan mientras se prepara para volver a la Tierra Media en “The Hunt for Gollum”

El reencuentro de Elijah Wood y los hobbits de “El Señor de los Anillos” después de 23 años

La canción inspirada en Robert Pattinson que Suki Waterhouse no veía como sencillo y terminó conquistando a sus fans

La intérprete explicó que "Weirdo" no estaba entre las apuestas de su equipo, pero el público la convirtió en una de las favoritas y ahora la anima a escribir temas más íntimos

La canción inspirada en Robert Pattinson que Suki Waterhouse no veía como sencillo y terminó conquistando a sus fans

La película que Matthew McConaughey casi no hizo y que terminó convirtiéndose en la más rentable de su carrera

Aunque después protagonizó grandes dramas y ganó un Oscar, ninguna de sus películas le trae tantos ingresos residuales como esta recordada comedia

La película que Matthew McConaughey casi no hizo y que terminó convirtiéndose en la más rentable de su carrera

Metallica cerró su gira europea con una cifra impensada: más de 52 mil donaciones de sangre

La campaña #BleedingMe impulsó una movilización inédita que involucró a seguidores y organizaciones locales para beneficiar a distintos grupos vulnerables

Metallica cerró su gira europea con una cifra impensada: más de 52 mil donaciones de sangre

DEPORTES

El pasado como tenista de Horacio Marín, presidente de YPF: el día que jugó Wimbledon y una revelación sobre la Copa Davis en Neuquén

El pasado como tenista de Horacio Marín, presidente de YPF: el día que jugó Wimbledon y una revelación sobre la Copa Davis en Neuquén

Cuti Romero se despidió del Tottenham con una sentida carta: “Me voy como uno de ustedes para siempre”

Una ex estrella del Corinthians dio detalles de la pelea a golpes de puño de Tevez con Marquinhos: “Perdió los estribos”

Conmoción: murió un ciclista de 19 años en la Volta a Portugal tras chocar de frente contra un auto en plena carrera

El mensaje de Nicolás Otamendi antes del partido de River Plate contra Argentinos Juniors: “Con el Chacho está todo bien”

TELESHOW

Cris Morena celebró el aniversario de Chiquititas: “Hace 31 años abríamos su libro de la vida por primera vez”

Cris Morena celebró el aniversario de Chiquititas: “Hace 31 años abríamos su libro de la vida por primera vez”

Joaquín Levinton apareció vestido de ninja en Es mi sueño y descolocó a Abel Pintos: “Me da miedo”

Carlos Rottemberg y el libro que refleja sus 50 años de productor: “El teatro siempre dialoga con la época”

Quién es el conductor estrella que podría volver a la televisión luego de 8 años

La angustia de una ex Gran Hermano por el cierre de su local: “Somos una empresa familiar que hoy quebró”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: La erradicación de 3,300 arbustos de hoja de coca en Petén, se sumó a la ofensiva antinarcótica de este viernes

Guatemala: La erradicación de 3,300 arbustos de hoja de coca en Petén, se sumó a la ofensiva antinarcótica de este viernes

Nuevo ministro de Educación de Panamá mantendrá la compra de computadoras pese a las investigaciones

Josh Dixon: de las islas del maíz en Nicaragua a las grandes ligas de Nueva York

La llegada de turistas argentinos a República Dominicana crece 14% en julio y alcanza 48,438 visitantes

Honduras: Comisión Liquidadora reporta avance de hasta 96% y más de 5.5 millones de USD millones pagados en prestaciones