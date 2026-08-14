Un cineasta rescata con IA una entrevista de Billy Joel de hace 55 años y desata la polémica

Este es un tráiler de un documental sobre la entrevista perdida de Billy Joel el 14 de diciembre de 1971 - (Untold Billy Joel)

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Un documental de Adam Ripp reconstruyó con inteligencia artificial la imagen de Billy Joel a partir de una entrevista radial perdida de 1971, sin consulta ni aval del músico, y reabrió una discusión que combina legado artístico, derechos de imagen y los límites legales de recrear digitalmente a una celebridad viva.

Según The Hollywood Reporter, la película, titulada 1971: Billy Joel’s Lost Interview, se estrenará el 25 de septiembre en el Long Island Music and Entertainment Hall of Fame como parte de su festival de documentales musicales y busca distribución adicional.

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La película dura 20 minutos y se apoya en una grabación de una hora que Joel dio a los 22 años en la radio universitaria de C.W. Post, en Long Island, antes de publicar “Piano Man”. Ripp también negocia con el Rock & Roll Hall of Fame para incorporar la obra a sus archivos, aunque al menos un festival rechazó exhibirla por el uso de deepfakes, de acuerdo con la publicación.

La entrevista fue recuperada por Irwin Mazur, primer representante de Joel, quien se la acercó a Ripp hace cerca de un año. Mazur sostuvo que el material pertenecía a Ed Mann, su primo y entonces estudiante que realizó y grabó aquella conversación, lo que, según ese planteo, dejaba despejado el uso de los másters y de los derechos asociados a ese registro.

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Ripp, cineasta de Los Ángeles, eligió no recurrir a animación, testimonios o archivo superpuesto sobre el audio. En cambio, decidió recrear con inteligencia artificial tanto a Joel como la escena dentro del estudio universitario, para lo que utilizó fotografías aportadas y poseídas por Mazur y otras personas de su entorno, y entrenó con ellas a una empresa canadiense especializada.

El documental 1971: Billy Joel’s Lost Interview se centra en la entrevista grabada más antigua conocida de Billy Joel - REUTERS/Mike Blake

Billy Joel no participó del proyecto y su vocera evitó pronunciarse

Joel no fue consultado para la realización. Antes del comienzo, el film incluye una placa que aclara que se trata de “una obra histórica independiente” no respaldada, afiliada ni patrocinada por el cantante.

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Ripp afirmó al medio que tomó recaudos para actuar dentro de la ley, entre ellos limitar estrictamente los datos de entrenamiento a imágenes cuyos derechos estaban controlados por los productores. Esa prevención no elimina la incertidumbre jurídica: la publicación remarca que los tribunales todavía no fijaron una doctrina estable sobre el uso no autorizado de la apariencia de una celebridad, sobre todo cuando la persona está viva y puede invocar un reclamo por derecho de publicidad.

La publicista de Joel, Claire Mercuri, rechazó hacer comentarios. La duda sobre la reacción del músico sigue abierta, al igual que la posibilidad de una objeción judicial.

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La relación de Ripp con el universo de Joel no es casual. Es hijo de Artie Ripp, productor y ejecutivo discográfico de los primeros años del artista, y forma parte de un grupo que busca restituir el lugar de su familia y de Mazur en la historia inicial del cantante.

Ese esfuerzo ya había generado roces. Ripp también figura como guionista de Billy & Me, una biopic no autorizada sobre Mazur y Joel en sus comienzos que, a través de un representante, el músico cuestionó como “legal y profesionalmente desacertada”.

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La entrevista de Billy Joel salió al aire una sola vez y la cinta original de un cuarto de pulgada permaneció perdida durante más de 50 años - (Captura: Instagram/BillyJoel)

La película también busca reponer el papel de los primeros colaboradores del músico

Ripp reconoció que uno de sus objetivos es devolver crédito a Mazur y, quizá, al apellido de su propia familia. Sostuvo que esa reparación llega tarde y que tanto su familia como el exmanager fueron piezas centrales en la trayectoria de Joel.

La ruptura entre Joel y el eje formado por los Ripp y Mazur se produjo por desacuerdos sobre contratos, dinero y una célebre pelea vinculada con Cold Spring Harbor, el álbum debut que incluía “She’s Got a Way” y “Everybody Loves You Now”. Joel responsabilizó a Artie Ripp por un error de producción que hizo que el disco saliera con una velocidad de reproducción incorrecta.

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El director contó que, cuando era niño, escuchaba maquetas de nuevas canciones de Joel en la casa familiar de Mulholland Drive y que el músico incluso llegó a tocar conciertos en la sala de estar. También relató que Joel vivía cerca, en una casa que Mazur le había conseguido.

Ripp insistió en que, más allá de esa historia, es un admirador del cantante y que su intención fue ofrecer a los seguidores un documento al que de otro modo no podrían acceder. “Esto es solo una pieza de la historia de la música que nunca podríamos experimentar”, dijo al medio.

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La película muestra a Billy Joel en el comienzo de su carrera solista, antes del éxito internacional de Piano Man - (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)

La grabación de 1971 muestra a un Billy Joel antes de la fama y alimenta el debate sobre la IA

El interés del proyecto no reside solo en la técnica. La entrevista incluye pasajes sobre la etapa de falta de vivienda que atravesó Joel poco antes, sus expectativas ante la mudanza a Los Ángeles y el costo de comprar una casa en los suburbios de Nueva York, además del desempeño modesto de Cold Spring Harbor y de lo que pensaba incluir en el siguiente disco que terminaría siendo Piano Man.

En esa conversación, Joel también habla de influencias musicales, bromea sobre cómo The Beatles tomaron elementos de Little Richard y cómo Beethoven lo hizo de Mozart, y menciona un plan alternativo si la música no funcionaba: comprar un barco y hacerse pescador. El tramo más irónico llega cuando describe los conciertos en Madison Square Garden como una “estafa” por el tamaño del recinto y asegura que nunca tocaría allí, pese a que años después sostuvo una presencia de una década en esa arena reformada.

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Tom Needham, vicepresidente del Long Island Music Hall of Fame y director ejecutivo del festival, defendió la exhibición del film. “Reconocemos que la IA en el entretenimiento es un tema que generará discusión y puntos de vista diferentes”, señaló en un comunicado. Añadió que “esta película demuestra cómo la tecnología, cuando se usa con criterio, puede ayudarnos a reconectarnos con momentos importantes de la historia de la música”.

Ed Mann, el exconductor de radio universitaria que conservó la entrevista en un cajón y luego se la envió a Mazur, dijo que su opinión cambió con el desarrollo del proyecto. “Al principio pensé: ‘Esto es simpático’”, afirmó y agregó: “Pero a medida que avanzó y se transformó [en el proceso de modelado con IA], pensé: ‘Esto es realmente genial’. Y ahora creo que de verdad tenemos algo’”.