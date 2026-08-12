La acusada por el fraude de USD 32 millones a fondos COVID se declaró no culpable tras su extradición desde Jamaica

La investigación por el uso irregular de fondos públicos volvió a escena con la comparecencia de la imputada (@FBIMiamiFL)

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Elaine Escoe se declaró no culpable este lunes ante un tribunal federal del sur de Florida por su presunta participación en un fraude de USD 32 millones con programas de alivio por la pandemia, en un nuevo capítulo del caso que la llevó a integrar la lista de los fugitivos por fraude más buscados por el FBI antes de su captura en Jamaica.

La audiencia se celebró después de su extradición a Estados Unidos, ocurrida semanas atrás, y marcó el inicio formal de la nueva etapa judicial para la acusada.

Sun Sentinel informó que Escoe compareció ante la jueza magistrada Brandy Brentari Galler, renunció a la lectura formal de la acusación y pidió ser juzgada por un jurado. El trámite, de acuerdo con ese medio, duró cerca de siete minutos.

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La mujer enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavar dinero, ocultamiento de lavado de dinero y lavado de dinero transaccional, dentro de un expediente federal que ya dejó condenas para otros involucrados.

Elaine Escoe quedó nuevamente a disposición de la justicia federal tras su traslado desde Jamaica (FBI)

Qué dice la acusación sobre el esquema de fraude

La acusación federal sostiene que Elaine Escoe formó parte de una maniobra para presentar solicitudes falsas por más de USD 32 millones a distintos programas creados para sostener empresas afectadas por la emergencia sanitaria.

Entre ellos figuran el Paycheck Protection Program, el Restaurant Revitalization Fund, el Shuttered Venue Operators Grant y el Economic Injury Disaster Loan.

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De acuerdo con la reconstrucción publicada por Fox 5 DC, los investigadores atribuyen al grupo la presentación o asistencia en la presentación de pedidos fraudulentos sustentados en datos falsos sobre la existencia de empresas, sus nóminas salariales, ingresos y operaciones.

Para respaldar esas solicitudes, los acusadores afirman que se habrían utilizado declaraciones impositivas falsas, registros bancarios fabricados y otros documentos financieros adulterados.

Los fiscales sostienen que la maniobra se apoyó en documentación financiera falsa para acceder a programas de asistencia (@FBIMiamiFL)

Fox 5 DC precisó que una parte de las solicitudes estaba asociada a empresas manejadas por los propios acusados, mientras que otras se presentaban para terceros a cambio de retornos significativos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró, citado por ese medio, que algunos de esos pagos llegaron a “hasta el 50% del dinero obtenido” y que luego los fondos circularon entre los miembros de la red mediante maniobras de lavado.

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La investigación federal sostiene que parte del dinero obtenido circuló luego entre los acusados (REUTERS/Kevin Lamarque)

La captura en Jamaica y el antecedente de la fuga

Antes de esta audiencia, el caso ya había adquirido visibilidad internacional por la fuga de la acusada.

Fox News informó semanas atrás que Elaine Escoe permaneció prófuga durante más de un año en Jamaica y que, durante ese período, habría utilizado el nombre falso de Harley Newman.

La reconstrucción publicada entonces señaló que el proceso judicial dio un giro en mayo de 2025, cuando la mujer no se presentó ante la justicia federal luego de ser imputada por delitos vinculados a fraude y lavado de dinero.

La búsqueda internacional terminó en Jamaica, después de más de un año fuera del alcance de la justicia (FBI)

A partir de esa ausencia, se emitió una orden de arresto federal y el FBI la incorporó a su lista de “Most Wanted Fraudsters”, con una recompensa de hasta USD 150.000 por información que permitiera localizarla y obtener una condena.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI afirmaron que la investigación avanzó tras una pista sobre su paradero en Jamaica.

Fox News aseguró que el operativo incluyó cooperación entre autoridades jamaicanas y agencias estadounidenses, entre ellas el FBI, el U.S. Marshals Service y el Departamento de Estado. Ese procedimiento permitió su captura y posterior traslado al sur de Florida en julio.

La localización y el traslado se realizaron con coordinación entre fuerzas jamaicanas y agencias federales de Estados Unidos (@FBIMiamiFL)

Los otros condenados y el próximo paso del caso

El expediente ya tuvo definiciones para el resto de los acusados. Fox 5 DC informó que Alfred Davis, Cher Davis y Latoya Clark fueron declarados culpables por un jurado federal, mientras que James McGhow y Gino Jourdan se declararon culpables.

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Ese medio añadió que Alfred Davis recibió una pena de 19 años y medio de prisión, Cher Davis fue condenada a 7 años, Clark a 5 años, y Jourdan y McGhow a 3 años cada uno.

Las autoridades federales consideran que Escoe era la última acusada pendiente en esta causa, una definición que ya había sido anticipada en coberturas previas sobre su extradición.

Ahora, tras la declaración de no culpabilidad presentada en el tribunal, el caso seguirá su curso en la justicia federal de Florida a la espera de que se fijen las próximas audiencias y la eventual fecha del juicio.

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