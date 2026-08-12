El yate de Mark Zuckerberg no respondió a una llamada de auxilio de una embarcación y su portavoz afirma que la tripulación no la escuchó

La situación tomó notoriedad por una publicación en Bluesky que afirmó que el yate de Zuckerberg no respondió de inmediato al llamado por radio (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias/Captura de video: Page Six).

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Un incidente en Alaska puso bajo atención al megayate Launchpad de Mark Zuckerberg después de que una embarcación menor se quedara sin combustible, no recibiera una respuesta inmediata y terminara auxiliada por un barco turístico.

El episodio ocurrió el 3 de agosto entre Petersburg y Juneau, en una zona remota del estado, informaron Associated Press y NBC News.

Qué pasó en la costa de Alaska

De acuerdo con Associated Press, la llamada inicial llegó a la Guardia Costera de Estados Unidos cerca de las 21.32, cuando una lancha Hewescraft de 6,4 metros (21 pies) pidió ayuda por radio.

Unos 25 minutos después, las autoridades determinaron que la nave no se encontraba en situación de peligro y emitieron una solicitud de asistencia marítima, distinta de una alerta de socorro.

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La embarcación que respondió fue el Wilderness Legacy, un barco turístico de 42 años de antigüedad operado por UnCruise Adventures. La empresa confirmó que el Launchpad estaba cerca del lugar y que en la lancha viajaban dos mujeres y un niño.

El barco turístico remolcó la nave hasta la Bahía Farragut y colaboró con la recarga de combustible, precisó NBC News.

La situación tomó notoriedad después de una publicación en Bluesky de Michael Love, un pasajero del crucero, quien relató que, cuando el capitán anunció que el yate de Zuckerberg estaba más cerca y no había contestado el llamado, hubo “abucheos casi unánimes” a bordo.

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El Launchpad, embarcación de 118 metros asociada a Mark Zuckerberg, no respondió de inmediato a un llamado de asistencia (Captura de video: Page Six).

La explicación del entorno de Zuckerberg

El vocero del director ejecutivo de Meta, Brian Baker, afirmó que ni Zuckerberg ni su familia estaban en el Launchpad cuando ocurrió el hecho.

Asimismo, expresó: “Como señaló la Guardia Costera, la embarcación no estaba en peligro y para cuando la tripulación revisó el contacto en un canal de radio diferente al que estaban utilizando, la asistencia ya estaba en marcha. Nos alegra que todos estén a salvo”.

El portavoz no precisó qué actividad realizaba el yate de 118 metros (387 pies) en ese momento.

Qué obligación legal existía para el Launchpad

El eje del debate quedó centrado en si el Launchpad debía responder. El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, vigente desde el Titanic, establece que el capitán de un barco debe acudir con rapidez cuando recibe una señal de que otra nave está en peligro, reportó NBC News.

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No obstante, la Guardia Costera de Estados Unidos concluyó en menos de media hora que la lancha no estaba en “distress”, el término que se usa para una emergencia con amenaza inmediata para la vida humana o el entorno marino. A partir de esa evaluación, difundió un pedido de asistencia para que alguna embarcación cercana prestara apoyo.

El especialista en derecho marítimo Ian Ralby dijo a Associated Press que la diferencia es comparable a “llamar a la grúa o al 911”. Según esa explicación, una nave sin combustible puede requerir ayuda, aunque eso no la convierte de forma automática en una embarcación en peligro, categoría que sí activa una obligación legal más estricta para quienes están cerca.

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Las autoridades concluyeron en menos de media hora que la embarcación no estaba en situación de peligro y emitieron una solicitud de asistencia marítima (REUTERS/Brendan McDermid).

Por su parte, el excapitán de la Guardia Costera Aaron C. Davenport sostuvo: “Si el barco de Zuckerberg está ahí y este otro se ha quedado sin combustible, no tienen ninguna obligación de ayudarlos. Ninguna. ¿Es una cortesía básica ayudar a otros marineros? Sí, porque algún día tú también necesitarás ayuda”.

En paralelo, Davenport señaló que en Alaska una situación de ese tipo puede agravarse rápido por las condiciones del entorno, como la deriva hacia rocas o un cambio repentino del tiempo.

A su vez, Ralby expresó que resulta algo inusual que una tripulación no advierta un llamado de ese tipo, dado que la práctica habitual es mantener vigilancia sobre el canal 16 de radio, usado para avisos de emergencia. De todos modos, explicó que la Guardia Costera puede derivar luego las comunicaciones a otra frecuencia para despejar ese canal.

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“No parece que existiera ningún problema inmediato en cuanto a la amenaza a la vida de los marineros o a la protección del medio ambiente marino, que son los dos principales motivos que dan lugar a esa llamada de socorro urgente a la que todos los marineros, independientemente de su condición, están legalmente obligados a responde”, concluyó.