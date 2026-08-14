Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Dónde está la escalera más larga del mundo y por qué casi nunca se puede subir

Ubicada en el monte Niesen, reúne 11.674 escalones a lo largo de 3,4 kilómetros y permanece restringida durante la mayor parte del año por motivos de seguridad

Vía de funicular con rieles metálicos, cables y cimientos de hormigón. Escalera metálica con barandilla. Ladera de montaña con rocas y pasto verde. Cielo azul.
La escalera más larga del mundo está en el monte Niesen, en Suiza, y reúne 11.674 escalones a lo largo de 3,4 kilómetros (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La montaña Niesen, en Suiza, alberga la escalera más larga del mundo, una estructura de servicio que suma 11.674 escalones, recorre 3,4 kilómetros y salva un desnivel de 1.669 metros. Según informó NIESENBAHN AG, la escalera acompaña el trazado del ferrocarril de montaña y permanece cerrada al público durante todo el año por razones de seguridad, salvo en instancias excepcionales vinculadas a su uso autorizado.

De acuerdo con la información publicada por NIESENBAHN AG, la estructura forma parte de la infraestructura de la empresa ferroviaria y cumple funciones de mantenimiento y evacuación ante emergencias. El medio suizo Watson señaló en un reportaje sobre el ascenso al Niesen que el acceso habitual a esa escalera está prohibido y que su uso ordinario no responde a fines turísticos, sino operativos.

PUBLICIDAD

Cuántos escalones tiene y por qué es un caso singular

El dato que convirtió a esta estructura en una referencia internacional es su magnitud. NIESENBAHN AG detalló que la escalera cuenta con 11.674 peldaños, una cifra que la ubica como la más extensa del mundo. El recorrido completo cubre 3,4 kilómetros sobre la ladera de la montaña y llega hasta una altitud de 2.362 metros sobre el nivel del mar.

A esa longitud se suma un desnivel de 1.669 metros, una exigencia física que explica por qué el ascenso no está abierto al público general. En su artículo, Watson precisó que la escalera corre junto a la línea del funicular y que fue concebida para tareas de conservación y rescate. Ese carácter técnico la distingue de otras grandes escalinatas del mundo que sí funcionan como atractivo recreativo permanente.

PUBLICIDAD

La propia NIESENBAHN AG indica en su sitio oficial que el acceso a los escalones está prohibido los 365 días del año, las 24 horas del día, con excepción de alternativas reguladas por la compañía. Entre esas variantes figuran entrenamientos autorizados, alquileres para grupos y la carrera anual que permite recorrer el trayecto de forma oficial bajo condiciones controladas.

Funicular rojo Niesen subiendo por vía férrea metálica con barandales y pilares de piedra en ladera verde bajo cielo azul.
La escalera acompaña la línea del funicular y no fue concebida como un atractivo turístico permanente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una apertura anual ligada al deporte

La ocasión más conocida en la que se habilita la escalera es la Niesen Stairway Run, también identificada como Niesenlauf, una prueba de ascenso por escalones que se organiza cada año en la montaña. Según NIESENBAHN AG, el evento exige preparación física, establece tiempos límite de paso y retira de la competencia a quienes no cumplen con esas marcas durante el recorrido.

El sitio oficial de la empresa ferroviaria informó además que en 2026 el certamen registró un nuevo récord de escalada, con una marca de 55 minutos y 26 segundos. Ese tiempo actualiza los registros previos y da una medida concreta de la exigencia de una subida que combina distancia, pendiente y altitud en un solo recorrido.

Watson describió esa escalera como una prueba de gran dureza incluso para personas entrenadas. En su cobertura, el portal recordó que el ascenso ordinario está vedado por su nivel de riesgo y explicó que una de las pocas vías legales para recorrerla consiste en integrarse a las jornadas autorizadas por la organización. También señaló que el Niesen es una montaña muy visitada del Oberland bernés por su vista panorámica y por el acceso mediante funicular.

La carrera anual concentra buena parte de la atención que despierta la estructura. La combinación entre récord mundial, acceso restringido y formato competitivo convirtió al evento en una cita singular dentro del calendario deportivo de montaña en Suiza. A la vez, esa apertura puntual mantiene el perfil excepcional de una escalera cuya finalidad original no cambió con el paso del tiempo.

Hombre asciende escaleras metálicas empinadas junto a vía férrea. Detrás, vasto paisaje de montañas, valles verdes, lago y picos nevados bajo cielo azul.
El recorrido de la escalera más larga del mundo salva un desnivel de 1.669 metros y alcanza los 2.362 metros de altitud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alternativas existen para conocer la zona

Quienes visitan Niesen sin participar en la carrera cuentan con otras opciones para conocer el entorno. La principal es el funicular operado por NIESENBAHN AG, que une la base con la parte alta de la montaña y permite completar el trayecto en alrededor de 30 minutos, según consignó watson. Esa vía ofrece acceso al paisaje alpino sin atravesar la exigencia de los 11.674 escalones.

Además del ferrocarril, la zona cuenta con senderos de montaña y propuestas de visita vinculadas al turismo regional. El sitio oficial de NIESENBAHN AG presenta al lugar como un punto de partida para caminatas, actividades estacionales y observación panorámica en una de las cumbres más reconocibles del área del lago de Thun.

Temas Relacionados

SuizaSenderismoAtletismoescalerasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brasil amplía el uso de reconocimiento facial en aeropuertos y fronteras para identificar personas

El sistema de identificación facial continuará utilizándose en 28 puntos de entrada al país para agilizar los controles de pasajeros procedentes del exterior

Brasil amplía el uso de reconocimiento facial en aeropuertos y fronteras para identificar personas

Volvieron las filas en las gasolineras de Moscú en medio de los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa

Estaciones cerradas y surtidores fuera de servicio se repitieron este viernes en la ciudad. Los conductores reportan esperas de hasta una hora para llenar el tanque. Ucrania inutilizó una refinería clave en Rusia

Volvieron las filas en las gasolineras de Moscú en medio de los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa

Trump condenó la vandalización al memorial de la Segunda Guerra Mundial en Washington DC: “¿De dónde vienen estos animales?"

El hecho se produce semanas después de que el presidente afirmara que el cercano Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln había sido dañado deliberadamente

Trump condenó la vandalización al memorial de la Segunda Guerra Mundial en Washington DC: “¿De dónde vienen estos animales?"

Explotó un obús de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica: tres heridos

El alcalde de Stavelot, Fabien Legros, declaró a los medios presentes que las víctimas fueron dos personas con “heridas en los tímpanos” y una tercera que recibió un “pequeño proyectil en la pierna”

Explotó un obús de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica: tres heridos

¿Las reservas mundiales de petróleo pueden resistir otros seis meses de guerra entre Estados Unidos e Irán?

La respuesta depende tanto de la cantidad de hidrocarburo almacenado como de la cantidad que realmente se pueda liberar

¿Las reservas mundiales de petróleo pueden resistir otros seis meses de guerra entre Estados Unidos e Irán?
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lima tendrá corte de luz este sábado 15 de agosto: ¿qué zonas y distritos serán afectadas por la interrupción?

Lima tendrá corte de luz este sábado 15 de agosto: ¿qué zonas y distritos serán afectadas por la interrupción?

Cuándo es el Día del Niño 2026 en Perú y cómo se celebra ahora esta fecha

Simulacro Nacional Multipeligro INDECI EN VIVO: actividades de prevención en Lima y regiones se realizan hoy viernes 14 de agosto

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de agosto de 2026

Así fue la caótica llegada de Abelardo de la Espriella a Chocó: anunció ‘Plan Marshall’ para reconstruir el departamento

DEPORTES

Tras la venta de Pellegrino a Fiorentina, Parma fichó a otros dos goleadores argentinos

Tras la venta de Pellegrino a Fiorentina, Parma fichó a otros dos goleadores argentinos

Insólito robo en Corinthians: un hincha se llevó una camiseta histórica de la sede del club y no sabía que lo estaban filmando

Grave denuncia del arquero de Corinthians tras el partido con Rosario Central: “No sé qué les pasa en la cabeza, se creen más humanos que nosotros”

Oficial: Liverpool vendió un 30% de las acciones del club a un consorcio liderado por Jeff Bezos

Hostil columna contra Enzo Fernández en un diario inglés en medio de su negociación con Manchester City: “Es la cara del juego sucio”

ENTRETENIMIENTO

El reencuentro de Elijah Wood y los hobbits de “El Señor de los Anillos” después de 23 años

El reencuentro de Elijah Wood y los hobbits de “El Señor de los Anillos” después de 23 años

La canción inspirada en Robert Pattinson que Suki Waterhouse no veía como sencillo y terminó conquistando a sus fans

La película que Matthew McConaughey casi no hizo y que terminó convirtiéndose en la más rentable de su carrera

Metallica cerró su gira europea con una cifra impensada: más de 52 mil donaciones de sangre

Selena Gomez y su madre son demandadas por fraude en su empresa de salud mental