Dónde está la escalera más larga del mundo y por qué casi nunca se puede subir

La escalera más larga del mundo está en el monte Niesen, en Suiza, y reúne 11.674 escalones a lo largo de 3,4 kilómetros (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La montaña Niesen, en Suiza, alberga la escalera más larga del mundo, una estructura de servicio que suma 11.674 escalones, recorre 3,4 kilómetros y salva un desnivel de 1.669 metros. Según informó NIESENBAHN AG, la escalera acompaña el trazado del ferrocarril de montaña y permanece cerrada al público durante todo el año por razones de seguridad, salvo en instancias excepcionales vinculadas a su uso autorizado.

De acuerdo con la información publicada por NIESENBAHN AG, la estructura forma parte de la infraestructura de la empresa ferroviaria y cumple funciones de mantenimiento y evacuación ante emergencias. El medio suizo Watson señaló en un reportaje sobre el ascenso al Niesen que el acceso habitual a esa escalera está prohibido y que su uso ordinario no responde a fines turísticos, sino operativos.

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Cuántos escalones tiene y por qué es un caso singular

El dato que convirtió a esta estructura en una referencia internacional es su magnitud. NIESENBAHN AG detalló que la escalera cuenta con 11.674 peldaños, una cifra que la ubica como la más extensa del mundo. El recorrido completo cubre 3,4 kilómetros sobre la ladera de la montaña y llega hasta una altitud de 2.362 metros sobre el nivel del mar.

A esa longitud se suma un desnivel de 1.669 metros, una exigencia física que explica por qué el ascenso no está abierto al público general. En su artículo, Watson precisó que la escalera corre junto a la línea del funicular y que fue concebida para tareas de conservación y rescate. Ese carácter técnico la distingue de otras grandes escalinatas del mundo que sí funcionan como atractivo recreativo permanente.

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La propia NIESENBAHN AG indica en su sitio oficial que el acceso a los escalones está prohibido los 365 días del año, las 24 horas del día, con excepción de alternativas reguladas por la compañía. Entre esas variantes figuran entrenamientos autorizados, alquileres para grupos y la carrera anual que permite recorrer el trayecto de forma oficial bajo condiciones controladas.

La escalera acompaña la línea del funicular y no fue concebida como un atractivo turístico permanente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una apertura anual ligada al deporte

La ocasión más conocida en la que se habilita la escalera es la Niesen Stairway Run, también identificada como Niesenlauf, una prueba de ascenso por escalones que se organiza cada año en la montaña. Según NIESENBAHN AG, el evento exige preparación física, establece tiempos límite de paso y retira de la competencia a quienes no cumplen con esas marcas durante el recorrido.

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El sitio oficial de la empresa ferroviaria informó además que en 2026 el certamen registró un nuevo récord de escalada, con una marca de 55 minutos y 26 segundos. Ese tiempo actualiza los registros previos y da una medida concreta de la exigencia de una subida que combina distancia, pendiente y altitud en un solo recorrido.

Watson describió esa escalera como una prueba de gran dureza incluso para personas entrenadas. En su cobertura, el portal recordó que el ascenso ordinario está vedado por su nivel de riesgo y explicó que una de las pocas vías legales para recorrerla consiste en integrarse a las jornadas autorizadas por la organización. También señaló que el Niesen es una montaña muy visitada del Oberland bernés por su vista panorámica y por el acceso mediante funicular.

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La carrera anual concentra buena parte de la atención que despierta la estructura. La combinación entre récord mundial, acceso restringido y formato competitivo convirtió al evento en una cita singular dentro del calendario deportivo de montaña en Suiza. A la vez, esa apertura puntual mantiene el perfil excepcional de una escalera cuya finalidad original no cambió con el paso del tiempo.

El recorrido de la escalera más larga del mundo salva un desnivel de 1.669 metros y alcanza los 2.362 metros de altitud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alternativas existen para conocer la zona

Quienes visitan Niesen sin participar en la carrera cuentan con otras opciones para conocer el entorno. La principal es el funicular operado por NIESENBAHN AG, que une la base con la parte alta de la montaña y permite completar el trayecto en alrededor de 30 minutos, según consignó watson. Esa vía ofrece acceso al paisaje alpino sin atravesar la exigencia de los 11.674 escalones.

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Además del ferrocarril, la zona cuenta con senderos de montaña y propuestas de visita vinculadas al turismo regional. El sitio oficial de NIESENBAHN AG presenta al lugar como un punto de partida para caminatas, actividades estacionales y observación panorámica en una de las cumbres más reconocibles del área del lago de Thun.