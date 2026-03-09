Cuáles son las 10 familias más ricas del mundo, según Forbes

Las 10 familias más ricas del mundo concentran un patrimonio conjunto de 2,9 billones de dólares, según Forbes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mapa de la riqueza global no solo se explica por grandes corporaciones o magnates individuales. También responde al peso de dinastías empresariales que conservaron el control de conglomerados durante décadas y que hoy concentran una parte significativa del capital mundial.

Apellidos vinculados al comercio minorista, la energía, el lujo o la información mantienen posiciones dominantes en sectores estratégicos de la economía.

Un informe realizado por Forbes indica que las 10 familias más ricas del planeta reúnen cerca de USD 2,9 billones en patrimonio conjunto. El volumen de esa riqueza supera el tamaño económico de varios países desarrollados y evidencia la continuidad del poder financiero en manos de grupos familiares que combinaron herencia, expansión empresarial y diversificación internacional.

10. Thomson (Canadá)

Patrimonio estimado: USD 82.100 millones

Sector: medios e información

La familia Thomson controla Thomson Reuters, una de las compañías más influyentes del mundo en servicios de información y datos (REUTERS)

La familia Thomson figura entre los principales actores del negocio global de la información gracias al control de Thomson Reuters. Su actividad se concentra en servicios de datos financieros, legales y periodísticos utilizados por empresas, gobiernos y organizaciones en todo el mundo.

La expansión de la economía digital incrementó la demanda de información especializada y bases de datos, lo que fortaleció el valor estratégico del negocio. En un escenario donde el conocimiento se convirtió en un recurso económico clave, el grupo consolidó su posición dentro del mercado internacional de servicios informativos.

9. Wertheimer (Francia)

Patrimonio estimado: USD 85.600 millones

Sector: lujo

Los hermanos Alain Wertheimer y Gérard Wertheimer controlan la histórica casa de moda Chanel (REUTERS)

Los hermanos Alain Wertheimer y Gérard Wertheimer controlan Chanel, una de las casas de moda más influyentes de la industria global del lujo. La empresa mantiene un posicionamiento sólido en moda, perfumes y cosmética, con presencia en mercados de alto poder adquisitivo.

El valor de la firma se sustenta en una estrategia centrada en la exclusividad y en el cuidado del prestigio de la marca, factores que sostienen su atractivo en el segmento premium.

8. Ambani (India)

Patrimonio estimado: USD 105.600 millones

Sector: industria y telecomunicaciones

La familia Ambani representa el auge asiático con Reliance Industries y diversificación en energía, petroquímica y telecomunicaciones (REUTERS)

La familia Ambani representa el crecimiento económico de Asia en las últimas décadas. El conglomerado Reliance Industries, fundado por Dhirubhai Ambani y ampliado por Mukesh Ambani, desarrolló operaciones en energía, petroquímica, telecomunicaciones y comercio minorista.

La expansión multisectorial del grupo impulsó un fuerte crecimiento patrimonial y consolidó su influencia dentro del mercado indio y regional.

7. Mars (Estados Unidos)

Patrimonio estimado: USD 143.400 millones

Sector: alimentos y confitería

Mars, una de las mayores empresas familiares, evolucionó de confitería a gigante global en alimentación y productos para mascotas (Captura de video: YouTube)

La familia propietaria de Mars Inc. transformó un negocio centrado en golosinas en una compañía global con presencia en alimentación y productos para mascotas.

El grupo opera como empresa privada y conserva marcas ampliamente reconocidas en el mercado internacional. Cinco generaciones mantuvieron el control del negocio, que se caracteriza por altos niveles de rentabilidad y una amplia distribución global.

6. Koch (Estados Unidos)

Patrimonio estimado: USD 150.500 millones

Sector: industria pesada, energía y procesamiento de recursos

Tras la muerte de David Koch en 2019, Julia Koch y sus hijos heredaron el 42% de Koch Industries (Crédito: Wikipedia)

El patrimonio de la familia Koch se vincula con Koch Industries, uno de los conglomerados privados más grandes del mundo. La compañía desarrolla actividades en energía, manufactura y materias primas, además de operar en diversos sectores industriales.

La estrategia corporativa se apoya en la reinversión constante y en la diversificación de negocios, factores que sostienen su expansión durante décadas.

5. Hermès (Francia)

Patrimonio estimado: USD 184.500 millones

Sector: lujo

La familia propietaria de Hermès mantiene el control de una de las casas de lujo más exclusivas del mundo (REUTERS)

La familia detrás de Hermès mantiene el control de una de las firmas más exclusivas de la industria del lujo. La compañía se distingue por su producción artesanal, ediciones limitadas y fuerte identidad de marca.

El crecimiento del consumo premium en Asia impulsó la expansión de la empresa y reforzó su posicionamiento en el segmento de alto valor.

4. Al Thani (Qatar)

Patrimonio estimado: USD 199.500 millones

Sector: energía e inversiones

Tamim bin Hamad Al Thani encabeza la monarquía qatarí y la proyección económica internacional del país (REUTERS)

La familia gobernante de Qatar combina ingresos derivados de los recursos energéticos con una amplia red de inversiones internacionales.

El manejo de fondos soberanos y la participación en compañías extranjeras permitió ampliar su influencia económica en distintos mercados.

3. Al Saud (Arabia Saudita)

Patrimonio estimado: USD 213.600 millones

Sector: energía e industria

Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, es el principal referente político de la dinastía Al Saud (REUTERS)

La familia real saudí mantiene un papel central dentro del mercado energético global. Su estructura económica se vincula estrechamente con Saudi Aramco, considerada una de las empresas petroleras más grandes del mundo.

El peso de esta compañía dentro del comercio internacional de petróleo refuerza la influencia económica del clan en el escenario global.

2. Al Nahyan (Emiratos Árabes Unidos)

Patrimonio estimado: USD 335.900 millones

Sector: industria y energía

Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dabi, es el principal referente de una de las familias más ricas del mundo (REUTERS)

La familia gobernante de Abu Dhabi basa gran parte de su riqueza en activos energéticos y en inversiones globales diversificadas.

Su presencia se extiende a sectores industriales, financieros y tecnológicos, lo que consolida su peso económico dentro del Golfo Pérsico y en los mercados internacionales.

1. Walton (Estados Unidos)

Patrimonio estimado: USD 513.400 millones

Sector: retail

El apellido Walton lidera el ranking global con una fortuna de 513.400 millones de dólares y el control de Walmart (REUTERS)

El primer lugar del ranking corresponde a la familia Walton, heredera del imperio comercial fundado por Sam Walton. El grupo mantiene el control de Walmart, la mayor cadena minorista del planeta.

Tres generaciones administran la compañía, que se expandió a escala internacional y fortaleció su presencia en el comercio electrónico. La magnitud operativa del negocio y su capacidad de adaptación al entorno digital sostienen la mayor fortuna familiar del mundo.