Miami-Dade busca cubrir 150 vacantes para reforzar la seguridad en los vecindarios

Rosie Cordero-Stutz busca recursos para cubrir 150 vacantes y ampliar la presencia policial en Miami-Dade

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La Oficina del Sheriff de Miami-Dade intenta cubrir 150 plazas de agentes con el objetivo de aumentar la presencia policial en las calles, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y atender las principales demandas de seguridad expresadas por los residentes del condado. La sheriff Rosie Cordero-Stutz presentó esa necesidad al dar a conocer los resultados de una encuesta comunitaria, de acuerdo con Local 10 News y con datos difundidos por la propia agencia.

La medición, realizada entre 3.238 residentes verificados de Miami-Dade, reflejó una valoración mayormente positiva hacia la agencia, aunque también dejó en evidencia reclamos concretos sobre patrullaje, rapidez de atención y claridad en torno a las funciones del organismo. Local 10 News reportó que cerca de 70% de los consultados manifestó un nivel de confianza alto o muy alto en la Oficina del Sheriff, un dato que coincide con el informe oficial del Miami-Dade Sheriff’s Office.

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Ese nivel de respaldo convive con exigencias puntuales. Entre quienes participaron del estudio, 77% pidió respuestas más rápidas en situaciones de emergencia, mientras 64% señaló que quiere ver más agentes en los vecindarios, las escuelas y los eventos comunitarios. La propia Cordero-Stutz afirmó que los resultados sirven como una hoja de ruta para definir prioridades dentro del condado.

Qué mostró la encuesta entre los residentes

Una encuesta entre residentes de Miami-Dade mostró respaldo a la agencia y reclamos por más patrullaje en los vecindarios (Village of Pinecrest)

Los datos difundidos en el estudio oficial del Miami-Dade Sheriff’s Office indican que más de 76% de los encuestados consideró que el trabajo de la Oficina del Sheriff contribuye de forma positiva a la seguridad y a la calidad de vida. A eso se sumó otro indicador: alrededor de 70% opinó que los agentes tratan a las personas con respeto y justicia.

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Al presentar esos números, Rosie Cordero-Stutz aseguró que el sondeo confirma una relación favorable entre la comunidad y la institución. “Setenta por ciento de la comunidad expresó una confianza alta o muy alta en la Oficina del Sheriff”, dijo la funcionaria, en declaraciones recogidas por Fox News.

La encuesta también permitió ordenar las principales preocupaciones vecinales. La protección de niños y escuelas apareció en primer lugar entre las prioridades señaladas por los residentes. Luego figuraron la reducción de los delitos violentos y la necesidad de mejorar la velocidad de respuesta policial.

A esas inquietudes se añadieron observaciones sobre problemas de tránsito. Algunos participantes mencionaron infracciones que, a su juicio, no reciben suficiente atención de las autoridades. Entre las zonas señaladas aparecieron sectores próximos a la Calle Ocho, en el suroeste, y la calle 12 del noroeste. Cordero-Stutz reconoció ese escenario y sostuvo que la conducción agresiva constituye una dificultad extendida en distintas partes del condado.

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“Están absolutamente en lo correcto: las personas conducen de manera agresiva”, expresó la sheriff, tal y como citó Fox News 10. La funcionaria añadió que las áreas mencionadas ya reciben vigilancia preventiva.

El desafío de contratar y retener agentes

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade intenta sumar agentes para mejorar la respuesta ante emergencias y reforzar la seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de reforzar patrullajes depende, en buena medida, de la capacidad de la agencia para sumar personal y evitar nuevas salidas. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade ofrece un salario inicial algo superior a 66.000 dólares anuales para sus agentes, aunque otras dependencias policiales del sur de Florida cuentan con remuneraciones o beneficios que pueden resultar más atractivos.

Ese punto se convirtió en una de las principales preocupaciones de la conducción del organismo. Cordero-Stutz explicó que busca recursos para incorporar nuevos uniformados y, al mismo tiempo, conservar a quienes ya forman parte de la plantilla. Cubrir las 150 vacantes permitiría distribuir más efectivos entre tareas de patrullaje, respuesta a emergencias y otras funciones operativas, aseguró la jefa policial.

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El reclamo por mayor presencia en la calle se apoya en una demanda vecinal concreta. Para una parte de los residentes, la seguridad no solo se mide por la respuesta ante un delito consumado, sino también por la visibilidad de los agentes en espacios cotidianos.

En ese marco, la discusión sobre recursos aparece ligada a un escenario más amplio. La líder policial manifestó preocupación por la disponibilidad futura de fondos para la seguridad pública frente a propuestas que podrían reducir ingresos procedentes de impuestos sobre la propiedad. Aunque el artículo no detalla medidas específicas, ese contexto suma presión sobre la planificación presupuestaria del condado.

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La confusión sobre el rol de la Oficina del Sheriff

Además de medir confianza y prioridades, la encuesta detectó un problema de comunicación institucional. Apenas 27% de los participantes afirmó comprender con claridad la diferencia entre la Oficina del Sheriff y los departamentos municipales de policía, reportó Fox News.

La distinción tiene impacto práctico en la vida diaria del condado. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade presta servicio principalmente en las áreas no incorporadas y además cumple funciones de alcance condal. Las ciudades, en cambio, disponen de sus propios cuerpos policiales o contratan la prestación con otra agencia. Esa superposición de competencias, vista desde la ciudadanía, puede generar dudas sobre a quién corresponde cada tarea.

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Frente a ese diagnóstico, la institución prevé impulsar actividades educativas y encuentros con la comunidad para explicar mejor sus responsabilidades. “Nuestra comunidad quiere vecindarios seguros, agentes visibles y una mejor comprensión de los servicios que ofrecemos”, afirmó Cordero-Stutz en declaraciones reproducidas por Fox News. “Escuchamos claramente ese mensaje”, agregó la sheriff.

La necesidad de cubrir vacantes, mejorar la capacidad de respuesta y aclarar el rol de la agencia marca así los próximos pasos de la conducción policial en Miami-Dade, donde la demanda vecinal combina respaldo a la institución con pedidos concretos sobre presencia territorial y funcionamiento operativo.

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