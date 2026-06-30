La comunidad del sur de Florida envió 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que dejaron más de 1.700 muertos (REUTERS/Giorgio Viera)

La comunidad del sur de Florida envió 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos de la semana pasada, en una operación que despegó el lunes por la noche desde Miami y que busca cubrir necesidades inmediatas de alimentos, medicinas, agua, carpas y suministros médicos en medio de una emergencia que ya dejó más de 1.700 muertos.

El vuelo salió del Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 21:00 a bordo de un avión de LATAM Cargo, de acuerdo con NBC Miami. La carga organizada por la Global Empowerment Mission, es el envío más grande realizado hasta ahora por la organización hacia las zonas afectadas.

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La magnitud de la crisis sigue creciendo. De acuerdo con el gobierno venezolano citado por CBS News, decenas de miles de personas siguen desaparecidas y seis días después del desastre todavía continúan las tareas de búsqueda, incluso tras una réplica de magnitud 4,6 que volvió a sacudir la región.

GEM informó que en Venezuela siguen las tareas de búsqueda entre decenas de miles de desaparecidos, incluso después de una réplica de magnitud 4,6 (REUTERS)

El mayor envío de GEM salió de Miami

La Global Empowerment Mission, conocida como GEM, detalló que las 50 toneladas equivalen aproximadamente al peso de 10 elefantes adultos. Antes del despegue, decenas de pallets embalados fueron alineados sobre la pista para ser cargados en la aeronave.

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Michael Kesti, del área de asuntos gubernamentales de la organización, explicó al medio que la carga combina kits familiares y otros insumos de emergencia. “El kit es suficiente comida para una familia de cuatro durante cinco días: porotos, arroz y eso. También les damos un pequeño generador y una caja de agua. Y en algunos casos, también tenemos carpas”, detalló.

La entidad ya había entregado suministros a las víctimas del terremoto en Venezuela, pero sus responsables indicaron que el vuelo del lunes fue el mayor despacho desde que comenzó la respuesta humanitaria. La organización también informó que existe una necesidad crítica de más insumos médicos.

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En paralelo, GEM distribuye ayuda en el terreno desde Caracas y recibe más donaciones en su depósito de Doral, donde miles de voluntarios clasifican cajas y preparan envíos. La organización señaló además que ya había despachado 18.144 kilos (40.000 libras) de suministros de socorro, y que otros 36.287 kilos (80.000 libras) estaban previstos para salir el lunes.

Voluntarios de la comunidad del sur de Florida colaboraron con la ayuda humanitaria destinada a Venezuela, tras los devastadores terremotos que afectaron al país (NBC Miami)

Donaciones superaron los USD 5 millones y las organizaciones piden más aportes en efectivo

La respuesta de la comunidad venezolana en el sur de Florida se expandió en pocos días. GEM informó, citado por CBS News, que las donaciones ya superaban los USD 5 millones y seguían en aumento.

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Billy Richardson, de la organización, definió esa movilización como una de las mayores que vieron en la comunidad venezolana local. “Todo el mundo está saliendo a apoyar de manera masiva”, afirmó.

Richardson sostuvo que el dinero tiene un valor operativo adicional porque permite comprar insumos dentro de Venezuela. Sobre esto, explicó: “Eso nos permite apuntar a las necesidades realmente grandes. Ya tenemos un depósito en Caracas y nos estamos asociando con una de las empresas de distribución más grandes de Venezuela”.

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Esa misma recomendación fue respaldada por Dulce Suarez, subdirectora de la Academy for International Disaster Preparedness de la Florida International University. La especialista dijo que, por su experiencia en respuesta humanitaria, “el efectivo es lo mejor”.

Según Suarez, donar dinero a organizaciones con presencia previa en el país evita los obstáculos logísticos del traslado internacional. También advirtió que entre los faltantes más urgentes figuran baterías, linternas y carpas, y relató una de las carencias más duras reportadas desde el terreno: “La primera noche no tenían linternas para encontrar gente entre los escombros”.

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Las donaciones para la emergencia en Venezuela superaron los USD 5 millones y las organizaciones del sur de Florida pidieron más aportes en efectivo (REUTERS/Giorgio Viera)

Iglesias y voluntarios del sur de Florida sumaron aviones, barcos y pallets de ayuda

GEM no es la única organización activa en la recolección. La iglesia Our Lady of Guadalupe (Nuestra Señora de Guadalupe) también comenzó a recibir y clasificar donaciones desde que ocurrió el desastre.

Responsables de esa parroquia informaron que ya reunieron cerca de 150 pallets de mercancías y que enviaron tanto un avión como un barco con ayuda a Venezuela. Fernando Bolaños, de la Society of Saint Vincent de Paul, reveló el impacto emocional en la comunidad: “Estamos profundamente, profundamente conmovidos por lo que pasó allí. Estamos sufriendo mucho, y esta es una manera de seguir adelante”.

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Entre los voluntarios, la participación también tiene un componente personal. Andrea Laluz, que colaboraba el domingo en GEM, contó a la cadena que su familia y sus amigos están a salvo, pero que muchas otras personas siguen desaparecidas y que barrios enteros quedaron inhabitables.

“Hay muchos desaparecidos. No saben dónde están”, dijo Laluz. “Los edificios colapsaron. Ya no se puede vivir en ellos y simplemente no pueden volver a casa”.

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La Global Empowerment Mission realizó desde Miami su mayor envío a Venezuela con alimentos, medicinas, agua, carpas y suministros médicos (NBC Miami)

Las autoridades de Miami-Dade también acompañaron públicamente el operativo. La alcaldesa del condado Daniella Levine Cava calificó el envío como “un gesto extraordinario” y señaló que la comunidad espera ver de qué manera puede ayudar mientras continúan las labores de rescate y distribución de asistencia.