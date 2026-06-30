Estados Unidos

La comunidad del sur de Florida envió 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

El primer gran cargamento partió el lunes desde el Aeropuerto Internacional de Miami, con alimentos, medicina, agua y suministros médicos para la emergencia. Se espera que en los próximos días continúen partiendo vuelos con artículos esenciales

Guardar
La comunidad del sur de Florida envió 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que dejaron más de 1.700 muertos (REUTERS/Giorgio Viera)
La comunidad del sur de Florida envió 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que dejaron más de 1.700 muertos (REUTERS/Giorgio Viera)

La comunidad del sur de Florida envió 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos de la semana pasada, en una operación que despegó el lunes por la noche desde Miami y que busca cubrir necesidades inmediatas de alimentos, medicinas, agua, carpas y suministros médicos en medio de una emergencia que ya dejó más de 1.700 muertos.

El vuelo salió del Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 21:00 a bordo de un avión de LATAM Cargo, de acuerdo con NBC Miami. La carga organizada por la Global Empowerment Mission, es el envío más grande realizado hasta ahora por la organización hacia las zonas afectadas.

PUBLICIDAD

La magnitud de la crisis sigue creciendo. De acuerdo con el gobierno venezolano citado por CBS News, decenas de miles de personas siguen desaparecidas y seis días después del desastre todavía continúan las tareas de búsqueda, incluso tras una réplica de magnitud 4,6 que volvió a sacudir la región.

GEM informó que en Venezuela siguen las tareas de búsqueda entre decenas de miles de desaparecidos, incluso después de una réplica de magnitud 4,6 (REUTERS)
GEM informó que en Venezuela siguen las tareas de búsqueda entre decenas de miles de desaparecidos, incluso después de una réplica de magnitud 4,6 (REUTERS)

El mayor envío de GEM salió de Miami

La Global Empowerment Mission, conocida como GEM, detalló que las 50 toneladas equivalen aproximadamente al peso de 10 elefantes adultos. Antes del despegue, decenas de pallets embalados fueron alineados sobre la pista para ser cargados en la aeronave.

PUBLICIDAD

Michael Kesti, del área de asuntos gubernamentales de la organización, explicó al medio que la carga combina kits familiares y otros insumos de emergencia. “El kit es suficiente comida para una familia de cuatro durante cinco días: porotos, arroz y eso. También les damos un pequeño generador y una caja de agua. Y en algunos casos, también tenemos carpas”, detalló.

La entidad ya había entregado suministros a las víctimas del terremoto en Venezuela, pero sus responsables indicaron que el vuelo del lunes fue el mayor despacho desde que comenzó la respuesta humanitaria. La organización también informó que existe una necesidad crítica de más insumos médicos.

En paralelo, GEM distribuye ayuda en el terreno desde Caracas y recibe más donaciones en su depósito de Doral, donde miles de voluntarios clasifican cajas y preparan envíos. La organización señaló además que ya había despachado 18.144 kilos (40.000 libras) de suministros de socorro, y que otros 36.287 kilos (80.000 libras) estaban previstos para salir el lunes.

Grupo de personas en una zona exterior pasando cajas. Varias personas visten chalecos reflectantes amarillos. Hay palés de madera, árboles y edificios al fondo
Voluntarios de la comunidad del sur de Florida colaboraron con la ayuda humanitaria destinada a Venezuela, tras los devastadores terremotos que afectaron al país (NBC Miami)

Donaciones superaron los USD 5 millones y las organizaciones piden más aportes en efectivo

La respuesta de la comunidad venezolana en el sur de Florida se expandió en pocos días. GEM informó, citado por CBS News, que las donaciones ya superaban los USD 5 millones y seguían en aumento.

Billy Richardson, de la organización, definió esa movilización como una de las mayores que vieron en la comunidad venezolana local. “Todo el mundo está saliendo a apoyar de manera masiva”, afirmó.

Richardson sostuvo que el dinero tiene un valor operativo adicional porque permite comprar insumos dentro de Venezuela. Sobre esto, explicó: “Eso nos permite apuntar a las necesidades realmente grandes. Ya tenemos un depósito en Caracas y nos estamos asociando con una de las empresas de distribución más grandes de Venezuela”.

Esa misma recomendación fue respaldada por Dulce Suarez, subdirectora de la Academy for International Disaster Preparedness de la Florida International University. La especialista dijo que, por su experiencia en respuesta humanitaria, “el efectivo es lo mejor”.

Según Suarez, donar dinero a organizaciones con presencia previa en el país evita los obstáculos logísticos del traslado internacional. También advirtió que entre los faltantes más urgentes figuran baterías, linternas y carpas, y relató una de las carencias más duras reportadas desde el terreno: “La primera noche no tenían linternas para encontrar gente entre los escombros”.

Las donaciones para la emergencia en Venezuela superaron los USD 5 millones y las organizaciones del sur de Florida pidieron más aportes en efectivo (REUTERS/Giorgio Viera)
Las donaciones para la emergencia en Venezuela superaron los USD 5 millones y las organizaciones del sur de Florida pidieron más aportes en efectivo (REUTERS/Giorgio Viera)

Iglesias y voluntarios del sur de Florida sumaron aviones, barcos y pallets de ayuda

GEM no es la única organización activa en la recolección. La iglesia Our Lady of Guadalupe (Nuestra Señora de Guadalupe) también comenzó a recibir y clasificar donaciones desde que ocurrió el desastre.

Responsables de esa parroquia informaron que ya reunieron cerca de 150 pallets de mercancías y que enviaron tanto un avión como un barco con ayuda a Venezuela. Fernando Bolaños, de la Society of Saint Vincent de Paul, reveló el impacto emocional en la comunidad: “Estamos profundamente, profundamente conmovidos por lo que pasó allí. Estamos sufriendo mucho, y esta es una manera de seguir adelante”.

Entre los voluntarios, la participación también tiene un componente personal. Andrea Laluz, que colaboraba el domingo en GEM, contó a la cadena que su familia y sus amigos están a salvo, pero que muchas otras personas siguen desaparecidas y que barrios enteros quedaron inhabitables.

“Hay muchos desaparecidos. No saben dónde están”, dijo Laluz. “Los edificios colapsaron. Ya no se puede vivir en ellos y simplemente no pueden volver a casa”.

Tres aviones privados blancos con franjas azules y rojas estacionados en una pista. Un trabajador con chaleco de seguridad camina cerca. Hangar abierto con cartel de salida
La Global Empowerment Mission realizó desde Miami su mayor envío a Venezuela con alimentos, medicinas, agua, carpas y suministros médicos (NBC Miami)

Las autoridades de Miami-Dade también acompañaron públicamente el operativo. La alcaldesa del condado Daniella Levine Cava calificó el envío como “un gesto extraordinario” y señaló que la comunidad espera ver de qué manera puede ayudar mientras continúan las labores de rescate y distribución de asistencia.

Temas Relacionados

MiamiVenezuelaAyuda humanitariaCrisis humanitariaTerremoto en VenezuelaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inventaba abusos para tramitar visas falsas: así operaba la “abogada de los milagros” que estafó a miles de inmigrantes en Estados Unidos

El cierre de una firma legal en Washington expuso un esquema donde empleados sin licencia fabricaban relatos de maltrato y trata de personas, mientras miles de clientes enfrentan procesos de deportación sin saber qué se escribió en sus expedientes

Inventaba abusos para tramitar visas falsas: así operaba la “abogada de los milagros” que estafó a miles de inmigrantes en Estados Unidos

Incendios forestales en Estados Unidos: ¿cuáles son los estados más afectados y por qué hay evacuaciones masivas?

Las autoridades mantienen órdenes de salida obligatoria, cierres de carreteras y despliegues de miles de bomberos mientras el calor extremo, la sequía y los fuertes vientos complican las labores de contención

Incendios forestales en Estados Unidos: ¿cuáles son los estados más afectados y por qué hay evacuaciones masivas?

Un incidente con gas pimienta en un hotel de Nueva York provoca siete heridos y la evacuación del lugar

La emergencia se declaró el lunes antes de las 8:15 en el DoubleTree by Hilton de Stone Street, cuando el NYFD acudió por un aviso de humo que derivó en un químico irritante

Un incidente con gas pimienta en un hotel de Nueva York provoca siete heridos y la evacuación del lugar

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”

La producción de Pixar mantuvo el primer puesto durante su segundo fin de semana, mientras la nueva apuesta de DC registró un inicio por debajo de lo previsto por la industria

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”

Trump nominó a Keith Sonderling como secretario permanente del Departamento de Trabajo

El abogado, que ocupa el puesto de manera temporal desde abril, deberá someterse a audiencias y a una votación en la cámara alta para quedar al frente de la agencia laboral federal

Trump nominó a Keith Sonderling como secretario permanente del Departamento de Trabajo

TECNO

Menos de 24 horas para aprovechar más de 4.000 descuentos en PlayStation: GTA V, Call of Duty y más

Menos de 24 horas para aprovechar más de 4.000 descuentos en PlayStation: GTA V, Call of Duty y más

Por qué WhatsApp te pide crear un nombre de usuario y cómo reservarlo

El terror de la vida real: el juego de Steam que te enfrenta al desempleo, la ansiedad y el aislamiento

Ver Mundial 2026 en Roja Directa y Fútbol Libre es seguro o no: esta es la realidad desconocida

Las cuatro funciones escondidas de Windows 11 que te ayudarán a usar mejor tu PC

ENTRETENIMIENTO

Angelina Jolie confesó que no ha tenido ningún romance desde su divorcio de Brad Pitt: “La vida me ha roto un poco”

Angelina Jolie confesó que no ha tenido ningún romance desde su divorcio de Brad Pitt: “La vida me ha roto un poco”

Elliot Page sorprende en redes por su cambio físico y un intenso entrenamiento de boxeo

Colin Farrell habló sobre su experiencia como El Pingüino: “Me encanta interpretarlo, pero tiene un veneno interior”

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”

Eva Longoria, Maia Reficco y Fernando Líndez encabezan The Last Sunrise, la nueva apuesta romántica de Prime Video

MUNDO

Delhi anuncia una prohibición histórica: solo vehículos eléctricos nuevos a partir de 2028, para combatir la contaminación

Delhi anuncia una prohibición histórica: solo vehículos eléctricos nuevos a partir de 2028, para combatir la contaminación

El mensaje del canciller Friedrich Merz que dejó incrédulos a los hinchas alemanes tras la eliminación ante Paraguay

Europa afronta escasez de agua y desigualdad en el acceso durante la ola de calor

Putin enfrenta una nueva ola de ataques con drones sobre Moscú y la frontera rusa con Ucrania

Delegaciones de Estados Unidos e Irán se dirigen a Doha, aunque persisten las dudas sobre un encuentro