Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional de Miami es elegido el mejor de América del Norte por su volumen de carga

Asia Cargo News lo premió por votación de más de 15.000 lectores, tras rozar 3,5 millones de toneladas y quedar primero en EE. UU.

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El Aeropuerto Internacional de Miami fue elegido por Asia Cargo News como el mejor aeropuerto de América del Norte por su volumen de carga (Opy Morales)
El Aeropuerto Internacional de Miami fue elegido por Asia Cargo News como el mejor aeropuerto de América del Norte por su volumen de carga (Opy Morales)

El Aeropuerto Internacional de Miami fue elegido como el mejor aeropuerto de América del Norte por la revista Asia Cargo News, publicación especializada del sector, un reconocimiento sustentado en la votación de más de 15.000 lectores y suscriptores que llegó en el mismo año en que MIA alcanzó casi 3,5 millones de toneladas de carga y pasó a liderar el volumen total de mercancías en Estados Unidos.

La distinción se entregó en Shanghái, China, dentro de los premios anuales que la publicación especializada concede por regiones a proveedores de servicios del sector. En esa lista aparecen aerolíneas de carga, líneas navieras, aeropuertos, puertos marítimos y compañías de logística, según la descripción incluida en el informe.

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El dato se apoyó en una expansión operativa más amplia. En 2025, MIA superó los 55 millones de pasajeros, operó con más de 90 aerolíneas y avanzó con un programa de modernización y expansión de USD 9.000 millones.

Los registros oficiales citados en el informe ubicaron al aeropuerto como un motor para la economía del sur de Florida: genera USD 118.000 millones en ingresos comerciales anuales y concentra casi el 60% de todos los visitantes internacionales que recibe el estado cada año.

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En ese marco, el texto vinculó la actividad aeroportuaria con el flujo de comercio y con la llegada de viajeros internacionales.

MIA ganó el premio en el año en que pasó al primer lugar de carga en Estados Unidos

Exterior del Aeropuerto Internacional de Miami de noche, con su cartel luminoso. Luces de vehículos forman estelas rojas y verdes en la carretera de acceso
El aeropuerto de Miami superó a Louisville y Memphis, centros globales de UPS y FedEx, en volumen total de carga en Estados Unidos (Aeropuerto Internacional de Miami)

El reconocimiento de Asia Cargo News coincidió con un salto en el negocio que define la posición del aeropuerto. Los envíos de carga crecieron 13,6% y encadenaron seis años consecutivos de expansión récord, de acuerdo con los datos citados.

Ese avance permitió a MIA superar a Louisville y Memphis, los centros globales de operaciones de UPS, empresa de logística, y FedEx, empresa de logística, para convertirse en el aeropuerto con mayor volumen total de carga de Estados Unidos.

En el mismo informe, el aeropuerto fue ubicado como el tercero más activo del mundo por volumen total de carga, solo detrás de Hong Kong y Shanghái.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo: “Felicitaciones a todo el equipo del MIA por recibir este prestigioso reconocimiento mundial. Los logros históricos del MIA demuestran la fortaleza de nuestra fuerza laboral y la resiliencia de nuestra red de rutas”.

La jefa del gobierno local añadió que “el crecimiento sin precedentes y el alcance global del aeropuerto continúan impulsando el comercio, apoyando la creación de empleos y generando nuevas oportunidades de negocio en todo el condado de Miami-Dade”.

La declaración se incorporó como parte de las reacciones institucionales difundidas tras la premiación y en el contexto de los datos de carga mencionados en el informe.

La revista atribuyó el resultado a una votación directa de la industria

Avión blanco de American Airlines siendo empujado por un tractor azul en la pista de un aeropuerto soleado, con un trabajador y edificios en el fondo
Asia Cargo News otorgó el premio tras una votación de más de 15.000 lectores y suscriptores, dentro de los premios AFLAS 2025 (Opy Morales)

El premio no surgió de una decisión de jurado, sino de una consulta a los usuarios de la publicación. Según el informe, el proceso de nominación y votación estuvo respaldado por más de 15.000 lectores de Asia Cargo News y suscriptores de su boletín electrónico.

La publicación indicó que primero fijó los criterios de nominación y realizó una evaluación técnica para seleccionar a las 8 principales empresas de cada categoría.

Después, las cuatro con mayor puntuación integraron la lista final de candidatos, que fue sometida a la votación de los lectores y suscriptores.

Darren Barton, editor de la publicación, dijo al presentar los AFLAS 2025: “Con más de 12.000 votos emitidos, los Premios AFLAS 2025 reflejan la voz colectiva de la industria al reconocer la excelencia en los sectores de carga y logística. Es un privilegio destacar a las empresas que continúan elevando los estándares del sector”.

El informe también señaló que los ganadores recibieron sus premios de manos de representantes de empresas de la industria asiática del transporte de carga y la logística.

El resultado combinó una votación directa de los lectores y suscriptores de Asia Cargo News con el desempeño de MIA, que alcanzó casi 3,5 millones de toneladas de carga, lideró el volumen total de mercancías en Estados Unidos y se ubicó detrás de Hong Kong y Shanghái en la comparación global.

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