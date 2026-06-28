Estados Unidos

La comunidad venezolana en el sur de Florida organiza vuelos humanitarios luego de los terremotos

Voluntarios en Doral y Fort Lauderdale clasificaron donaciones y prepararon cargamentos con insumos primordiales para colaborar frente a una catástrofe que dejó más de 1.400 muertos

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Grupo de personas en una zona exterior pasando cajas. Varias personas visten chalecos reflectantes amarillos. Hay palés de madera, árboles y edificios al fondo
Venezolanos de South Florida envían ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que dejaron 1.430 fallecidos confirmados (NBC Miami)

La comunidad venezolana en South Florida, ayuda y espera mantener durante el próximo mes vuelos humanitarios hacia Venezuela tras los terremotos que dejaron más de 1.400 muertos, en medio de una operación que ya despachó al menos un avión con suministros pero que ahora depende de autorizaciones del gobierno sudamericano para continuar, según informaron NBC Miami y WSVN.

La respuesta se activó casi de inmediato, y tanto en Doral como en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, voluntarios trabajaron durante horas para clasificar donaciones, llenar cajas y preparar cargamentos con alimentos, agua, insumos de primeros auxilios y otros productos.

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En el depósito de GEM en Doral las filas autos se extendieron por varias cuadras para entregar ayuda. La organización prevé enviar miles de artículos, y sus responsables sostienen que, en este momento, también se necesitan donaciones de dinero.

Tres aviones privados blancos con franjas azules y rojas estacionados en una pista. Un trabajador con chaleco de seguridad camina cerca. Hangar abierto con cartel de salida
Los próximos vuelos humanitarios a Venezuela dependen de la autorización del gobierno venezolano para continuar (NBC Miami)

Un vuelo ya salió y los siguientes esperan autorización oficial

La operación ya logró enviar un primer vuelo privado a Caracas desde el sur de Florida. Los organizadores explicaron que las salidas adicionales quedaron en pausa mientras esperan la aprobación del gobierno de Venezuela.

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Ignacio Martínez, director de W Aviation, dijo ante NBC Miami cuáles son los elementos más urgentes. “Especialmente medicinas es lo que sentimos que más se necesita. También hacen falta herramientas para remover escombros en Venezuela. Estamos tratando de asegurarnos de llevar el equipo necesario que la gente realmente está buscando”.

Mientras que Hugo Cortes, gerente general de W Aviation, señaló que la recepción de paquetes comenzó a las 08 horas del viernes y que el trabajo se extendió hasta la 01 para dejar listo el primer envío. La publicación añadió que los voluntarios siguieron trabajando el sábado sin pausa para organizar las donaciones.

El principal obstáculo no es la falta de insumos, sino la capacidad de transporte. Cortes explicó que los aviones usados son aeronaves privadas, con asientos que no pueden retirarse, lo que obliga a colocar parte de la carga sobre ellos y reduce el peso total que puede trasladarse, además de exigir controles estrictos de equilibrio de la aeronave.

Doral y el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale funcionan como centros de acopio para reunir donaciones destinadas a Venezuela (REUTERS/Giorgio Viera)
Doral y el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale funcionan como centros de acopio para reunir donaciones destinadas a Venezuela (REUTERS/Giorgio Viera)

Doral se convirtió en un centro de almacenamiento

En el depósito de GEM en Doral, voluntarios armaron una cadena humana para descargar caja tras caja con agua embotellada, comida no perecedera, pañales, cepillos de dientes, pasta dental y otros productos de uso diario destinados a los sobrevivientes de los sismos. Montacargas movieron pallets pesados mientras otros equipos clasificaron y rotularon la ayuda.

Nicole Reinoso, concejal de la ciudad de Doral, resumió la urgencia de la campaña: “Hay recursos muy limitados allá y estamos tratando de llevarlos de Miami a Caracas. También cepillos de dientes, pasta dental. Cualquier cosa que uno use en la vida diaria para llevar allá y que ellos puedan reutilizar”.

Los centros de recepción se extendieron más allá del depósito principal. Según WSVN, durante el fin de semana siguieron activos puntos de entrega en Doral Legacy Park y en el restaurante El Arepazo, también en Doral, donde residentes del área se acercaron para colaborar.

Un voluntario cuestionó la lentitud de la respuesta oficial dentro del país y afirmó: “El gobierno en Venezuela no había tomado medidas hasta hoy, ya han pasado 74 horas, y siento que nosotros, la gente fuera del país, hemos hecho más en dos días que lo que ellos han hecho dentro del país”.

La movilización también estuvo marcada por testimonios de angustia y pertenencia. Rodrigo Escobar manifestó en la cadena local: “Somos venezolanos. Estamos muy unidos. Eso es lo que somos como pueblo. Es devastador”.

Otros voluntarios describieron la ayuda como la única forma de intervenir a distancia frente a una crisis que afecta a familiares y comunidades enteras. Uno de ellos aseguró: “Mi familia está muy bien, pero aunque estén bien, igual quiero ayudar y estar presente en lo que está pasando”.

Los organizadores esperan sostener durante un mes los vuelos humanitarios entre South Florida y Venezuela si se mantiene el operativo (REUTERS/Giorgio Viera)
Los organizadores esperan sostener durante un mes los vuelos humanitarios entre South Florida y Venezuela si se mantiene el operativo (REUTERS/Giorgio Viera)

Los organizadores esperan sostener los vuelos humanitarios durante aproximadamente un mes, siempre que las autoridades venezolanas y la comunidad permitan mantener el operativo. En paralelo, continúan llenando una segunda aeronave con la expectativa de ampliar la entrega de suministros de emergencia en los próximos días.

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