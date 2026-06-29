La misión humanitaria argentina en Venezuela rescató a dos personas entre los escombros con la ayuda de un can especializado

Operativos de rescate realizados por equipos de emergencia, incluyendo personal civil y militar, en una zona urbana afectada por un terremoto en Venezuela. Las imágenes muestran a rescatistas removiendo escombros y al can Bart, un perro de búsqueda y rescate, explorando estructuras colapsadas. Encontraron dos personas gracias al aporte del animal. Ya hay más de 1400 fallecidos y la cifra, junto con la de desaparecidos, no para de crecer, tras los terremotos que sacudieron a la costa del país, el miércoles de la semana pasada.

Las tareas de rescate en Venezuela se intensifican a cada hora que pasa desde el miércoles 24, cuando dos terremotos de magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron la costa norte de todo el país y provocaron una de las mayores catástrofes humanitarias de los últimos años. Argentina se sumó a las tareas de rescate y en las últimas horas el Gobierno dio a conocer que se rescataron dos personas con vida, gracias a la acción coordinada de soldados con perros de rescate.

El equipo se trasladaba hacia otro punto asignado cuando recibió un llamado de urgencia de personal de Protección Civil de Venezuela, que había confirmado la presencia de personas con vida en la zona. El rescate “fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los perros del contingente nacional, que ingresó a un túnel abierto entre los escombros, marcó presencia positiva y permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto”, explicaron desde el Ministerio de Defensa sobre la tarea del animal que integra el dispositivo de búsqueda del primer escalón de militares especializados.

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Con la ayuda del perro Bart, los brigadistas lograron rescatar a dos personas

El operativo tuvo lugar el domingo por la tarde, donde infantes de marina con el desempeño del animal “contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada”. “Finalizada la operación, Bart fue reconocido por las autoridades venezolanas presentes en el lugar en agradecimiento por su desempeño durante la tarea”, poniendo fin a su misión, remarcaron a través de una publicación en la red social X.

Rescatistas removiendo escombros y al can Bart, un perro de búsqueda y rescate, explorando estructuras colapsadas

El contingente argentino opera en Venezuela en el marco de una misión de respuesta humanitaria que incluye tareas de búsqueda, asistencia y apoyo a los equipos locales e internacionales desplegados en la zona afectada. Los infantes de marina trabajan en coordinación con las autoridades venezolanas y con otros contingentes extranjeros presentes en el terreno.

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Operativos de rescate realizados por equipos de emergencia, incluyendo personal civil y militar, en una zona urbana afectada por un terremoto en Venezuela. Las imágenes muestran a rescatistas removiendo escombros y al can Bart, un perro de búsqueda y rescate, explorando estructuras colapsadas. Encontraron dos personas gracias al aporte del animal. Ya hay más de 1400 fallecidos y la cifra, junto con la de desaparecidos, no para de crecer, tras los terremotos que sacudieron a la costa del país, el miércoles de la semana pasada.

Previamente, el canciller Pablo Quirno había hecho público el arribo de una misión consular a suelo venezolano el día sábado 27, para relevar “las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos. entre los escombros. Venezuela hoy es un pueblo rodeado de infraestructura caída”.

Así trabaja el equipo humanitario enviado a Venezuela

Las imágenes muestran a rescatistas removiendo escombros y al can Bart, un perro de búsqueda que pertenece a la misión consular argentina, explorando estructuras colapsadas (Ministerio de Defensa)

En tanto, la cifra de ciudadanos rescatados en el país caribeño es de cuatro; la de fallecidos se mantuvo en seis hasta el momento; y resta encontrar a siete argentinos todavía. Hubo alrededor de 215 pedidos de asistencia a connacionales, dentro de los cuales tres grupos familiares permanecen en situación de vulnerabilidad. A este panorama se suma 1 persona hospitalizada y cuatro autorizaciones para salir del país de indocumentados.

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Además, la Cancillería habilitó un teléfono celular de emergencia en Venezuela para acompañar a las familias que necesiten asistencia. “A fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten, se encuentra habilitado un celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145″, expresó Quirno.

Los rescatistas nacionales e internacionales desplegados trabajan contra el reloj. Según informó la agencia EFE, la cifra de muertos asciende a al menos 1.450 personas, con 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas. Las operaciones se concentran principalmente entre las ruinas del estado costero de La Guaira, el más golpeado por los sismos, donde están instalados los centros logísticos de los equipos internacionales. Las autoridades venezolanas confirmaron además que 33 personas fueron rescatadas con vida desde que comenzaron las tareas de búsqueda.

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Una misión humanitaria colabora con las tareas de rescate en Venezuela (Ministerio de Defensa)

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que las labores “no se suspenden” y anunció la creación de una comisión para inspeccionar la habitabilidad de las viviendas afectadas, con un sistema de semáforo de tres colores como referencia. De acuerdo con EFE, hay 189 edificios con daños totales y 585 con daños parciales, además de 38 hospitales y 44 centros comerciales afectados. Rodríguez también anunció la conformación de una comitiva para establecer campamentos transitorios para quienes perdieron sus hogares y planificar la construcción de nuevas viviendas.