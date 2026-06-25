Feria de empleo en el sur de Florida: cómo conseguir trabajo y qué consejos dan los expertos

La feria de empleo Mega Job News South Florida Job Fair se realiza en la Amerant Arena de Sunrise con entrada y estacionamiento gratuitos (AP Foto/Marta Lavandier)

Conseguir trabajo en el sur de Florida puede ser un reto, pero eventos como la feria de empleo que se desarrolla hoy en la Amerant Bank Arena de Sunrise abren las puertas a nuevas oportunidades laborales.

Más de 50 empresas y organismos públicos participan en esta jornada, ofreciendo más de 2.000 vacantes en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. La entrada y el estacionamiento son gratuitos, lo que facilita el acceso a quienes buscan un cambio profesional o su primer empleo en la región.

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Características generales de la feria de empleo en Amerant Arena

El evento, conocido como Mega Job News South Florida Job Fair, tiene lugar en la sede de los Florida Panthers, ubicada en 1 Panther Pkwy., Sunrise.

La feria abre sus puertas el jueves 25 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A diferencia de un partido de hockey, la entrada no tiene costo y es de fácil acceso para ingresar con vehículos.

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La feria de empleo en Amerant Arena funciona el jueves 25 de junio de 10 a 14 horas en la sede de los Florida Panthers (Visit Lauderdale)

Esta convocatoria reúne a organizaciones de diversos sectores que buscan cubrir vacantes de todos los niveles. Se espera una nutrida concurrencia de personas interesadas en empleos en áreas como servicios, administración, construcción, seguridad, atención al público y recursos humanos.

El evento está diseñado para facilitar el contacto directo entre candidatos y reclutadores, permitiendo entrevistas y conversaciones rápidas en un entorno dinámico.

Quienes asistan a la feria podrán acceder a un amplio abanico de oportunidades laborales, desde puestos operativos hasta cargos administrativos, con la posibilidad de recibir una oferta incluso el mismo día.

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La feria de empleo en el sur de Florida incluye entrevistas rápidas y la posibilidad de recibir una oferta laboral el mismo día (Freepik)

Consejos para aprovechar la feria de empleo según Tiffany Price

Hablar con la mayor cantidad posible de reclutadores. Incluso si una mesa parece enfocada en un sector diferente, puede haber vacantes ocultas en otras áreas. Aprovechar la presencia cara a cara con los empleadores, ya que es una oportunidad única comparada con las postulaciones en línea o llamadas en frío. Mostrar confianza al acercarse a los stands. La primera impresión es clave, y los empleadores valoran la iniciativa. Vestir de manera profesional y cómoda, optando por zapatos planos. Es importante evitar detalles como auriculares y una apariencia informal. Comportarse como si se estuviera en una entrevista formal. Si una actitud no es apropiada en una entrevista, tampoco lo será en la feria. Informarse sobre la ubicación, el horario y las empresas presentes antes de asistir para optimizar el tiempo y las oportunidades.

Empresas y organismos participantes en la feria

Esta edición de la feria congrega a más de 50 entidades, entre empresas privadas y organismos públicos. Entre los participantes se encuentran la Amerant Bank Arena, la Ciudad de Miami Gardens, el Florida Department of Corrections, la policía de Pembroke Pines, New York Life Insurance, Sherwin-Williams, la emisora Hot 105 y el Ejército de Estados Unidos.

La diversidad de expositores refleja el abanico de sectores en crecimiento en el sur de Florida y la variedad de perfiles profesionales requeridos.

Esta pluralidad de empresas permite que tanto quienes buscan empleos operativos como quienes aspiran a posiciones administrativas o técnicas encuentren opciones acordes a su experiencia y formación.

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Entre las empresas y organismos participantes figuran la Ciudad de Miami Gardens, el Florida Department of Corrections, la policía de Pembroke Pines y New York Life Insurance (South Florida)

Tipos de empleos y bonificaciones ofrecidas

Entre los puestos destacados para esta jornada se incluyen oportunidades inmediatas como asistentes de estacionamiento, bartenders, cocineros y personal de limpieza para Sunrise y Fort Lauderdale, todos ofrecidos por la empresa operadora del estadio de los Florida Panthers.

Además, el Ciudad de Sunrise brinda incentivos atractivos: para el cargo de Code Compliance Officer se ofrece un bono de reclutamiento de USD 3.000, mientras que para el puesto de Building Plans Examiner - Structural el bono asciende a USD 7.000. Estos incentivos buscan captar talento calificado para funciones técnicas o especializadas en la gestión pública local.

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La variedad de vacantes abarca desde posiciones de ingreso, pensadas para quienes buscan su primera experiencia laboral, hasta cargos que requieren formación específica y experiencia previa, incluidos roles en recursos humanos y servicios financieros.

El programa Job News South Florida ya programó nuevas ferias hasta octubre de 2026 (Instagram/mobilemike_)

Próximas ferias de empleo programadas

Quienes no puedan asistir al evento de hoy tienen nuevas oportunidades en el horizonte. El calendario de Job News South Florida incluye próximos eventos de contratación en la Amerant Bank Arena para el 27 de agosto, el 24 de septiembre y el 29 de octubre de 2026, todos en el mismo horario de 10 a 14 horas.

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