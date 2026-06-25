Estados Unidos

Feria de empleo en el sur de Florida: cómo conseguir trabajo y qué consejos dan los expertos

El evento Mega Job News South Florida Job Fair convoca a más de 50 empresas y agencias públicas con ofertas para Miami-Dade, Broward y Palm Beach, con acceso sin costo y entrevistas en el momento

Guardar
La feria de empleo Mega Job News South Florida Job Fair se realiza en la Amerant Arena de Sunrise con entrada y estacionamiento gratuitos (AP Foto/Marta Lavandier)
La feria de empleo Mega Job News South Florida Job Fair se realiza en la Amerant Arena de Sunrise con entrada y estacionamiento gratuitos (AP Foto/Marta Lavandier)

Conseguir trabajo en el sur de Florida puede ser un reto, pero eventos como la feria de empleo que se desarrolla hoy en la Amerant Bank Arena de Sunrise abren las puertas a nuevas oportunidades laborales.

Más de 50 empresas y organismos públicos participan en esta jornada, ofreciendo más de 2.000 vacantes en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. La entrada y el estacionamiento son gratuitos, lo que facilita el acceso a quienes buscan un cambio profesional o su primer empleo en la región.

PUBLICIDAD

Características generales de la feria de empleo en Amerant Arena

El evento, conocido como Mega Job News South Florida Job Fair, tiene lugar en la sede de los Florida Panthers, ubicada en 1 Panther Pkwy., Sunrise.

La feria abre sus puertas el jueves 25 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A diferencia de un partido de hockey, la entrada no tiene costo y es de fácil acceso para ingresar con vehículos.

PUBLICIDAD

Vista aérea de la Amerant Bank Arena. Multitud de personas en la plaza exterior, con palmeras, zonas verdes, carpas, bandera de Estados Unidos y pancartas deportivas
La feria de empleo en Amerant Arena funciona el jueves 25 de junio de 10 a 14 horas en la sede de los Florida Panthers (Visit Lauderdale)

Esta convocatoria reúne a organizaciones de diversos sectores que buscan cubrir vacantes de todos los niveles. Se espera una nutrida concurrencia de personas interesadas en empleos en áreas como servicios, administración, construcción, seguridad, atención al público y recursos humanos.

El evento está diseñado para facilitar el contacto directo entre candidatos y reclutadores, permitiendo entrevistas y conversaciones rápidas en un entorno dinámico.

Quienes asistan a la feria podrán acceder a un amplio abanico de oportunidades laborales, desde puestos operativos hasta cargos administrativos, con la posibilidad de recibir una oferta incluso el mismo día.

En Inglaterra acostumbran a saludo más cordiales. (Freepik)
La feria de empleo en el sur de Florida incluye entrevistas rápidas y la posibilidad de recibir una oferta laboral el mismo día (Freepik)

Consejos para aprovechar la feria de empleo según Tiffany Price

  1. Hablar con la mayor cantidad posible de reclutadores. Incluso si una mesa parece enfocada en un sector diferente, puede haber vacantes ocultas en otras áreas.
  2. Aprovechar la presencia cara a cara con los empleadores, ya que es una oportunidad única comparada con las postulaciones en línea o llamadas en frío.
  3. Mostrar confianza al acercarse a los stands. La primera impresión es clave, y los empleadores valoran la iniciativa.
  4. Vestir de manera profesional y cómoda, optando por zapatos planos. Es importante evitar detalles como auriculares y una apariencia informal.
  5. Comportarse como si se estuviera en una entrevista formal. Si una actitud no es apropiada en una entrevista, tampoco lo será en la feria.
  6. Informarse sobre la ubicación, el horario y las empresas presentes antes de asistir para optimizar el tiempo y las oportunidades.

Empresas y organismos participantes en la feria

Esta edición de la feria congrega a más de 50 entidades, entre empresas privadas y organismos públicos. Entre los participantes se encuentran la Amerant Bank Arena, la Ciudad de Miami Gardens, el Florida Department of Corrections, la policía de Pembroke Pines, New York Life Insurance, Sherwin-Williams, la emisora Hot 105 y el Ejército de Estados Unidos.

La diversidad de expositores refleja el abanico de sectores en crecimiento en el sur de Florida y la variedad de perfiles profesionales requeridos.

Esta pluralidad de empresas permite que tanto quienes buscan empleos operativos como quienes aspiran a posiciones administrativas o técnicas encuentren opciones acordes a su experiencia y formación.

Cartel azul promocional de una feria de empleo con texto 'JobFair', fecha, dirección, rostros de seis personas y logotipos de empresas patrocinadoras
Entre las empresas y organismos participantes figuran la Ciudad de Miami Gardens, el Florida Department of Corrections, la policía de Pembroke Pines y New York Life Insurance (South Florida)

Tipos de empleos y bonificaciones ofrecidas

Entre los puestos destacados para esta jornada se incluyen oportunidades inmediatas como asistentes de estacionamiento, bartenders, cocineros y personal de limpieza para Sunrise y Fort Lauderdale, todos ofrecidos por la empresa operadora del estadio de los Florida Panthers.

Además, el Ciudad de Sunrise brinda incentivos atractivos: para el cargo de Code Compliance Officer se ofrece un bono de reclutamiento de USD 3.000, mientras que para el puesto de Building Plans Examiner - Structural el bono asciende a USD 7.000. Estos incentivos buscan captar talento calificado para funciones técnicas o especializadas en la gestión pública local.

La variedad de vacantes abarca desde posiciones de ingreso, pensadas para quienes buscan su primera experiencia laboral, hasta cargos que requieren formación específica y experiencia previa, incluidos roles en recursos humanos y servicios financieros.

Un stand azul de JNB News con un hombre y dos mujeres, uno sentado, en una sala con un cartel de servicios para invitados y ventanas de vidrio
El programa Job News South Florida ya programó nuevas ferias hasta octubre de 2026 (Instagram/mobilemike_)

Próximas ferias de empleo programadas

Quienes no puedan asistir al evento de hoy tienen nuevas oportunidades en el horizonte. El calendario de Job News South Florida incluye próximos eventos de contratación en la Amerant Bank Arena para el 27 de agosto, el 24 de septiembre y el 29 de octubre de 2026, todos en el mismo horario de 10 a 14 horas.

Temas Relacionados

FloridaFort LauderdaleEmpleoMercado laboralEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Senado de EEUU revirtió su postura y rechazó una resolución para retirar fuerzas del conflicto con Irán

La iniciativa fue rechazada por 50 votos en contra, 47 a favor y una abstención, luego de que dos senadores republicanos que habían respaldado el martes una resolución sobre poderes de guerra modificaran su posición

El Senado de EEUU revirtió su postura y rechazó una resolución para retirar fuerzas del conflicto con Irán

Donald Trump anunció que Estados Unidos “está listo y dispuesto” para asistir a Venezuela tras los dos terremotos

“He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno a prepararse para moverse rápidamente. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros reportes no son buenos”, escribió el mandatario estadounidense en la red social Truth Social

Donald Trump anunció que Estados Unidos “está listo y dispuesto” para asistir a Venezuela tras los dos terremotos

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 24 de junio del 2026

Aquí los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los afortunados

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 24 de junio del 2026

Abren inscripción para entradas gratuitas al evento público de la final del Mundial en Nueva York: cómo anotarse

La jornada abrirá a las 12:00 y proyectará el partido decisivo desde las 15:00, con actividades interactivas, comida y programación comunitaria orientada a familias, aficionados y comunidades de todo el estado

Abren inscripción para entradas gratuitas al evento público de la final del Mundial en Nueva York: cómo anotarse

Usaron micrófonos para copiarse en el examen teórico de conducir de Florida, los descubrieron y enfrentan duras sanciones

Miami-Dade refuerza la vigilancia y advierte que cualquier intento de fraude será castigado con la máxima severidad

Usaron micrófonos para copiarse en el examen teórico de conducir de Florida, los descubrieron y enfrentan duras sanciones

TECNO

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este jueves 25 de junio

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este jueves 25 de junio

Niños estadounidenses prefieren la inteligencia artificial antes que a los adultos para consultas de salud, tareas y problemas personales

Así puedes posicionar tu router Wi-Fi para navegar más rápido en todos tus dispositivos

Altavoces o barra de sonido: cuál es la mejor inversión para los partidos del Mundial

Estos son los puestos que están resistiendo a la automatización del trabajo causada por la IA

ENTRETENIMIENTO

El lado desconocido de Steve-O: de la calle al fenómeno mundial de Jackass

El lado desconocido de Steve-O: de la calle al fenómeno mundial de Jackass

De parodia a ícono: así Jason Momoa cumple un sueño al interpretar a Lobo en Supergirl

“Superar a Robbie Coltrane será prácticamente imposible”, afirmó Nick Frost sobre su rol de Hagrid en la serie de Harry Potter

Dua Lipa define su filosofía de vida: “Independencia es no dejar que te definan las expectativas de los demás”

Un niño prodigio, un moonwalk legendario y 400 millones de discos vendidos: así Michael Jackson se convirtió en el rey del pop

MUNDO

Italia solicitará a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para asistir a Venezuela tras los terremotos

Italia solicitará a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para asistir a Venezuela tras los terremotos

Líderes mundiales ofrecieron ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela tras los devastadores terremotos

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Trump exigió lealtad a sus aliados de la OTAN y renovó sus amenazas de abandonar la Alianza

Rodrigo Paz anunció que recuperará el Chapare, bastión cocalero de Evo Morales, tras superar la crisis de los bloqueos