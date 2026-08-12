Hegseth llega a Panamá para participar de la cumbre de la Coalición contra los Cárteles impulsada por Trump en América (REUTERS)

Guardar

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegará este miércoles a Panamá para participar de la cumbre de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), un encuentro que reúne a representantes de 18 países con el objetivo de reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La visita de Hegseth fue confirmada el martes por el Departamento de Guerra estadounidense y por la Embajada de Estados Unidos en Panamá. El funcionario participará del foro de la coalición, conocida también como Escudo de las Américas, presentada en marzo por el presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

La llegada del secretario de Guerra se producirá un día después del inicio de la reunión en Ciudad de Panamá, donde el ministro panameño de Seguridad Pública, Frank Ábrego, llamó a los países participantes a avanzar hacia una mayor coordinación en materia de seguridad.

“Debemos pasar del discurso político a la acción conjunta”, afirmó Ábrego durante el acto inaugural, según informó el Gobierno panameño.

El ministro sostuvo además que la coalición puede convertirse en un mecanismo para atacar las estructuras financieras de las organizaciones criminales y proteger a las comunidades de la región. “La coalición tiene la oportunidad de convertirse en un mecanismo capaz de desarticular las finanzas criminales y proteger a las comunidades de la región”, afirmó.

PUBLICIDAD

Ábrego también advirtió sobre la diversidad de actividades de las organizaciones del crimen organizado, que, según explicó, “combinan narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico de armas”. El funcionario agregó que estos grupos utilizan “tecnologías de alta gama y reclutan a menores”.

El ministro panameño de Seguridad Pública, Frank Ábrego

En ese contexto, el ministro panameño sostuvo que los países de la región solo podrán anticiparse a las amenazas mediante una acción coordinada.

La participación de Hegseth se produce además pocos días después del lanzamiento del Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental, creado por el Comando Sur de Estados Unidos junto con los países integrantes de la coalición.

PUBLICIDAD

El comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, afirmó durante la apertura del foro que la nueva estructura debe concentrarse en acciones concretas. “La coalición debe ser una organización funcional para luchar contra el enemigo y debe enfocarse en resultados”, declaró.

Donovan había señalado el pasado 4 de agosto que el nuevo grupo de trabajo será “el brazo ejecutor” del Comando Sur “para enfrentar las amenazas en todo el hemisferio”.

El nuevo mecanismo forma parte de una “transición” respecto de la denominada Operación Lanza del Sur, que atacó más de 60 embarcaciones y causó la muerte de 221 personas, según un recuento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

PUBLICIDAD

Durante su visita a Panamá, Hegseth también tiene previsto reunirse con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y con altos funcionarios de Colombia. Además, visitará la Base Aeronaval Cristóbal Colón, donde observará el Curso de Operaciones en la Selva, un ejercicio conjunto con las fuerzas panameñas que se realiza varias veces al año.

El comandante del Comando Sur, general Francis Donovan (EP)

La agenda del secretario de Guerra se desarrollará en paralelo al ejercicio Panamax 2026, iniciado la semana pasada con la participación de 1.700 soldados de élite de 19 países. El entrenamiento está centrado en la defensa del Canal de Panamá y cuenta con efectivos de Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

PUBLICIDAD

La Coalición contra los Cárteles de las Américas fue presentada oficialmente por Trump en marzo como un marco de cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado. La alianza fue suscrita inicialmente por Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Posteriormente se incorporaron Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, además de Colombia bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, según la información difundida por el Gobierno panameño.

Con la llegada de Hegseth, la reunión de Panamá concentrará a ministros, viceministros, responsables de seguridad, autoridades de Defensa y altos mandos militares de los países integrantes de la coalición.

PUBLICIDAD