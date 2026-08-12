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El petróleo continúa al alza ante la falta de avances entre EEUU e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El precio del West Texas Intermediate (WTI) subió 0,7% hasta los 83,78 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte avanzó 0,6% hasta los 89,40 dólares

El petróleo continúa al alza ante la falta de avances entre EEUU e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz (REUTERS)
El petróleo continúa al alza ante la falta de avances entre EEUU e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz (REUTERS)
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El petróleo volvió a subir este miércoles y acumula un avance de alrededor del 14% en la última semana, en un contexto dominado por la creciente tensión en Medio Oriente, donde la falta de avances entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz mantiene en vilo a los mercados energéticos globales.

El precio del West Texas Intermediate (WTI) subió 0,7% hasta los 83,78 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte avanzó 0,6% hasta los 89,40 dólares. Ambos contratos acumulan una suba cercana al 14% en los últimos siete días, impulsados por la persistente incertidumbre geopolítica y el riesgo de interrupciones en el tránsito de crudo por una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

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En Medio Oriente, la situación sigue siendo frágil. Las negociaciones entre Washington y Teherán no han mostrado avances concretos para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras continúan los episodios de tensión militar en la región. El ministro de Defensa de Pakistán afirmó el martes que ambas partes estaban “cerca de algún tipo de acuerdo”, aunque las expectativas se enfriaron rápidamente tras nuevas exigencias cruzadas de compensación por el conflicto de los últimos meses.

A esto se sumó un nuevo incidente en el Golfo: un helicóptero estadounidense atacó un buque de carga con bandera de Panamá que intentaba romper el bloqueo sobre puertos iraníes, según informó el Ejército de Estados Unidos. En paralelo, Irán y Omán mantienen conversaciones sobre una posible reapertura parcial del estrecho, aunque sin resultados concretos hasta el momento.

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Las negociaciones entre Washington y Teherán no han mostrado avances concretos para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras continúan los episodios de tensión militar en la región (REUTERS)
Las negociaciones entre Washington y Teherán no han mostrado avances concretos para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras continúan los episodios de tensión militar en la región (REUTERS)

El impacto de esta tensión geopolítica se suma a un escenario macroeconómico complejo. Los mercados ahora centran su atención en la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos, un dato clave para anticipar los próximos movimientos de la Reserva Federal. La inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% anual desde hace más de cinco años, mientras el banco central evalúa su política monetaria en medio de señales de desaceleración económica.

La semana pasada, un informe laboral mostró la pérdida de más de 20.000 empleos en la principal economía del mundo, lo que reforzó las expectativas de un enfriamiento del mercado laboral. En este contexto, los inversores buscan señales claras sobre si la Fed optará por mantener su postura restrictiva o iniciar un ciclo de recortes antes de fin de año.

El comportamiento del petróleo añade presión adicional a la inflación global. Un mayor precio del crudo puede trasladarse rápidamente a los costos de transporte y energía, complicando aún más las decisiones de política monetaria en Estados Unidos.

En los mercados bursátiles, los principales índices asiáticos mostraron resultados mixtos antes de la publicación del IPC. El Kospi de Seúl avanzó más de 3%, impulsado por el sector tecnológico, mientras que Tokio, Shanghái, Taipéi, Manila y Yakarta cerraron con alzas moderadas. En contraste, Hong Kong, Sídney, Singapur y Wellington registraron caídas.

En los mercados bursátiles, los principales índices asiáticos mostraron resultados mixtos antes de la publicación del IPC (REUTERS)
En los mercados bursátiles, los principales índices asiáticos mostraron resultados mixtos antes de la publicación del IPC (REUTERS)

A las 02:10 GMT, el Nikkei 225 de Tokio subía 0,1%, hasta los 67.002,60 puntos; el Hang Seng de Hong Kong retrocedía 1,1%, hasta los 25.375,72; y el Shanghai Composite avanzaba 0,1%, hasta los 3.939,29.

(Con información de AFP)

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