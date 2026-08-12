Síndrome CKM: el problema de salud que afecta a 1 de cada 3 adultos en Estados Unidos y cómo saber si estás en riesgo

Síntomas como cansancio extremo, hinchazón en las piernas, falta de aire y aumento de la frecuencia urinaria pueden alertar sobre el síndrome CKM (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los síntomas cotidianos como cansancio extremo, hinchazón en las piernas, aumento de la frecuencia urinaria o falta de aire al subir una escalera pueden alertar sobre una condición que afecta a millones de personas en Estados Unidos.

El síndrome CKM —por sus siglas en inglés, cardiovascular, renal y metabólico— agrupa problemas de salud que, al interactuar, multiplican el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o falla renal.

Aunque muchas personas desconocen el concepto, la American Heart Association, una organización médica de Estados Unidos, calcula que uno de cada tres adultos ya vive con este síndrome.

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El síndrome CKM no es una enfermedad nueva, sino una manera de entender cómo la obesidad, la diabetes tipo 2, la insuficiencia renal y la enfermedad cardíaca se potencian entre sí y generan un círculo de inflamación y deterioro progresivo de órganos vitales.

Qué es el síndrome CKM y cómo progresa

El síndrome CKM agrupa problemas cardiovasculares, renales y metabólicos que aumentan el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y falla renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome CKM reconoce la conexión entre el metabolismo, el sistema cardiovascular y los riñones. Su definición incluye desde personas sin factores de riesgo hasta quienes sufren enfermedades cardíacas avanzadas.

El modelo abarca cinco etapas. La etapa cero corresponde a quienes presentan un perfil metabólico, renal y cardiovascular normal, sin señales de alerta.

A partir de la etapa uno, el cuerpo puede empezar a mostrar acumulación de grasa abdominal y otros signos tempranos de riesgo metabólico.

La etapa dos suma prediabetes, hipertensión, triglicéridos elevados o daño renal incipiente, aunque todavía sin diagnóstico de patología cardiovascular.

En la etapa tres, una persona ya reúne varios factores de alto riesgo, como diabetes, presión alta y alteraciones renales, que aumentan la probabilidad de sufrir un evento cardíaco en los próximos años, incluso sin presentar síntomas claros.

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Hinchazón en los pies y tobillos puede ser una señal temprana del síndrome CKM, una condición que asocia riesgo cardiovascular, renal y metabólico y afecta a millones de adultos en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La etapa cuatro corresponde a quienes ya padecen enfermedad cardiovascular establecida junto con problemas metabólicos o renales. Este enfoque permite identificar el peligro antes de que se manifiesten complicaciones graves.

Factores que elevan el riesgo y señales de alerta

El desarrollo del síndrome CKM suele estar impulsado por exceso de grasa abdominal, resistencia a la insulina, presión arterial alta, colesterol anormal y deterioro de la función renal.

Los especialistas advierten que la genética, la edad avanzada, los antecedentes familiares, la inactividad física, el tabaquismo y ciertas complicaciones durante el embarazo pueden aumentar la vulnerabilidad.

Existen factores menos visibles, como la apnea obstructiva del sueño, la ansiedad crónica y la depresión. Estas condiciones no solo alteran los hábitos diarios: también favorecen la inflamación y los desequilibrios hormonales.

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Las manifestaciones más frecuentes incluyen fatiga persistente, hinchazón en piernas y tobillos, dificultad para respirar, sed excesiva, micción frecuente y molestias torácicas.

Los médicos recomiendan consultar de inmediato si aparecen señales como falta de aire inexplicada, orina espumosa o dolor en el pecho, ya que pueden indicar un daño cardíaco o renal en progreso.

La American Heart Association estima que uno de cada tres adultos en Estados Unidos vive con síndrome CKM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se diagnostica y quién debe controlarse

El diagnóstico del síndrome CKM no se basa en una sola enfermedad, sino en la evaluación conjunta de varios indicadores.

Los médicos consideran el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, la presión arterial, los niveles de azúcar y colesterol, la función renal y la búsqueda de proteínas en la orina. También analizan la presencia de enfermedades cardíacas previas.

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Para la prevención, una clave es la identificación temprana de quienes están en riesgo. Las guías clínicas sugieren controles regulares para personas con obesidad, hipertensión, prediabetes, diabetes tipo 2, daño renal incipiente o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.

Estrategias de prevención y tratamiento

El manejo del síndrome CKM combina hábitos cotidianos saludables con tratamientos médicos específicos.

Los especialistas insisten en la importancia de bajar de peso cuando es necesario, seguir un patrón alimentario cardioprotector, como la dieta mediterránea o la DASH, realizar actividad física regular, evitar el tabaco y dormir entre siete y nueve horas por noche.

El control frecuente de la presión arterial, la glucosa y el colesterol resulta fundamental. Para quienes ya presentan factores de riesgo elevados, los médicos pueden indicar medicamentos destinados a proteger el corazón, los riñones y el metabolismo.

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Entre los tratamientos farmacológicos mencionados se incluyen los inhibidores de SGLT2 y los agonistas del receptor GLP-1, que demostraron beneficios cardiovasculares y renales.

La actividad física regular y los hábitos saludables son claves para reducir el riesgo de síndrome CKM, que afecta la salud cardiovascular, renal y metabólica en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las ideas centrales de este enfoque es no tratar cada problema por separado, sino abordar el riesgo global de manera integral.

Un paciente con diabetes y enfermedad renal, por ejemplo, necesita una evaluación que contemple el impacto de ambas condiciones sobre su corazón.

Por qué el síndrome CKM es un desafío de salud pública

El síndrome CKM representa un desafío para el sistema de salud de Estados Unidos. Aunque casi el 90% de los adultos cumple con los criterios de alguna etapa del síndrome, solo una minoría desarrolla patologías avanzadas.

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El problema es que gran parte de la población no es consciente del riesgo ni del concepto, lo que dificulta la adopción de medidas preventivas.

La American Heart Association, junto con otras entidades médicas, publicó en 2026 la primera guía clínica integral para la prevención y el tratamiento del síndrome.

El objetivo ya no es solo evitar enfermedades individuales, sino anticipar y frenar la cadena de daños que la obesidad, la diabetes, la insuficiencia renal y la enfermedad cardiovascular pueden desencadenar en conjunto.